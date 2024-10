Democracia mexicana / ¿Ignorancia o estulticia de Nancy Juárez Salas, juez 19 de distrito de Coatzacoalcos, Veracruz?

Ahora resulta que la Presidenta de la República y quien dirige el Diario Oficial de la Federación son delincuentes; sujetos activos de desacato judicial, por no haber obedecido a la sujeta de marras, que le dio ese lapso para “eliminar la publicación realizada el 15 de septiembre del 2024 del Decreto de Reforma Constitucional, mediante el cual se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de enmiendas al Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables del auto en que se cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal".

¿En qué escuela, Facultad, pública o privada, habrá estudiado la señora Juárez?. Es evidente, obvio, de elemental conocimiento, que la Constitución fue modificada y que no pueden seguir los jueces federales emitiendo resoluciones, prohibiciones, suspensiones, amenazas, tipificación de delitos, en este caso para Claudia Sheinbaum, porque han hecho lo que no debieron hacer; en otras palabras, Sheinbaum tomó posesión el 1 de octubre; pero aparte de eso las nuevas normas constitucionales que siguieron el camino de las iniciativas de ley, pasaron por la Cámara de Diputados con su mayoría calificada; la de Senadores en los mismos términos, y más de 16 legislaturas locales las aprobaron, y se remitió en su momento al Ejecutivo Federal, que el 15 de septiembre era Andrés Manuel, para que ordenara su publicación en el Diario Oficial, para que entrara en vigor al día siguiente. Hasta aquí el Derecho Constitucional Positivo Vigente en el año 2024 en la República Mexicana. Cualquier sugerencia, ocurrencia, hipótesis, ganas de molestar e ignorancia, no pueden imputar, prohibir, decir, que son delincuentes, e incluso la señora se dio el lujo de señalar que la pena a que se harían acreedores, la Presidenta y el Director del Diario Oficial de la Federación, López González, sería "una pena de tres a nueve años de prisión y multa de 50 a 500 días y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo público". Esto es de preocupar distinguidos lectores. ¿En manos de quién está la administración de la justicia federal?. Sería bueno verificar en dónde estudió esta dama, quién le dio su título y cómo le hizo para llegar hasta donde está.

Frente a esta mediocridad jurídica que sofoca el país, decidí hacer una investigación que me ha dado resultados y que quiero comentar con quienes me honran leyendo esta columna; en el país hay 2553 escuelas, facultades, institutos etc., que otorgan título de Licenciado en Derecho a quienes cumplen con los requisitos que cada una de esas instituciones tiene. De éstas 2199 están vigentes en la República Mexicana, y nuestra información arroja que 434 no tienen actividad alguna.

Viene algo extremadamente grave; de éstas, la iniciativa privada, los negocios particulares, las “patito”, los trimestres y cuatrimestres y las carreras de tres años, se imparten con algunas excepciones en 1920 escuelas y universidades privadas; frente a ésto habría que decidir, ¿y las públicas? Las que no son negocios, las que ofrecen la educación superior gratuita, ¿cuántas hay? En el país 199; repartidas en el Estado de México 276; en Puebla 176, en la Ciudad de México 166, en Guanajuato 125, en Veracruz 121, en Chiapas 106 y en Jalisco 103.

Frente a ésto sería importante revisar los currículums de los que están, los que aspiran, los que quieren ser y los que quieren repetir, para ver realmente si se les pueden hacer exámenes de oposición, de conocimientos, si saben las diferentes materias; no olvidemos que ya la Corte va a sesionar solamente en Plenos, con nueve ministros, a partir de que se elijan a la mitad en el año 2025 y la otra en el 2027, y no va a funcionar en Salas, lo que significa que hay que ser jurista, civilista, fiscalista, penalista, agrarista, todo lo que venga en una cuestión jurídica; y además desde el punto de vista de quien esto escribe, lo más preocupante es, que los que están crean y sigan pensando que están actuando de acuerdo con las viejas normas abrogadas, derogadas, que perdieron su validez total o parcialmente, y que hay unas nuevas disposiciones constitucionales.

CONCLUSIONES

Primera: Hay que tomar el ejemplo de esta señora Juárez, para que el nuevo Poder Judicial tenga personas que verdaderamente sean juristas, que estén preparados, que sepan lo que van hacer; para empezar los conocimientos y las otras cuestiones, la no corrupción, todo lo que viene con eso será muy importante.

Segunda: Es un atrevimiento lo que la señora Juárez ha hecho al señalar, está en los medios, que le dio 24 horas a la Presidenta y al Director del Diario Oficial para eliminar la publicación de enmienda del Diario Oficial del 15 de septiembre del presente año.

Tercera: ¿Qué opina usted distinguido lector? ¿Hasta dónde se puede llegar con estas recuas, en cuanto a la administración de justicia en México?.

