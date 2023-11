¿Ganará el estadista López Obrador o el político Ebrard?

La historia siempre tiene respuestas. Si aceptamos que la política es la ciencia de lo imposible, estaremos reflexionando sobre el conflicto evidente, en la que ya está en la puerta el final del sexenio entre Andrés Manuel y Ebrard. Reiteradamente el Presidente ha dicho, que un estadista no piensa en las próximas elecciones sino en los próximos 30 años; se ha referido a Ebrard en términos comedidos, ha reconocido su inteligencia, su lealtad, y ha reiterado que cuando él ganó la encuesta para ser Jefe del Gobierno de la Ciudad de México no había componendas ni promesas a cambio.

Ebrard ha mantenido una línea indecisa. Ha socavado la unidad, que desde el año 2014 y antes con los leales a López Obrador, se ha mantenido para bien de México y los mexicanos. Ebrard reitera con ambigüedades, con amenazas, con respuestas a medias, con afirmaciones falsas, como la de que el resultado en cuanto a la encuesta entre él y sheinbaum ya estaba dado con anterioridad.

Es evidente que el tiempo, a raíz de que se hizo la encuesta y él se inconformó está operando en favor de Sheinbaum, porque a estas alturas es elemental, es de primaria, es no de aprendiz de políticos sino de estadista, que la candidata y en su momento la Presidenta de la República por una abrumadora mayoría de más de 30 millones de votos será Claudia Sheinbaum. La puerta no se ha cerrado por parte de Andrés Manuel del partido a Ebrard; éste coquetea con la alternativa a la que ya se le adelantó García, el gobernador de Nuevo León, para competir por Movimiento Ciudadano; en nuestra reflexión y como politólogos autodidactas, pensamos que la realidad supera la fantasía. Luchar, no contra Sheinbaum, sino contra López Obrador es una batalla perdida. Sería más conveniente por el bien de México, de los mexicanos, de las mexicanas, que hubiera una ratificación del pacto de unidad entre López Obrador y Ebrard, porque además estos apéndices, estos diputados, estos senadores que están pateando el pesebre, que ya intentaron desestabilizar el presupuesto del 2024 y otras acciones absurdas, se les van a revertir, porque no hay marcha para otras. Claudia Sheinbaum será ungida en cualquier momento como candidata a la presidencia de la República, y por supuesto esta escaramuza que hay, de las nueve gubernaturas, incluidas las de la Ciudad de México, tiene mucho que ver, porque finalmente prevalece el criterio jurídico del Tribunal Federal Electoral, de que deben haber cinco candidatas mujeres y cuatro hombres; esto lo colacionado porque en realidad desde nuestra perspectiva, lo mejor que le puede ocurrir a Ebrard es sumarse, quizá ser líder del Senado de la República, y pensar como estadista, en una nueva oportunidad en el año 2030.

CONCLUSIONES

Primera: Es tiempo ya de que Ebrard se defina.

Segunda: El tiempo que se está tardando la Comisión de MORENA en resolver está operando en contra de Ebrard y a favor de la unidad de MORENA.

Tercera: La opción de que Ebrard pudiera sin posibilidad alguna ser candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, es tan absurda como ignorar que este partido tiene porcentajes bajos de votación a nivel nacional, y que en ninguna hipótesis podría pensarse en que por ahí podría haber un triunfo.

Cuarta: Es muy importante que en este diferendo entre Andrés Manuel y Ebrard prevalezca el pueblo de México, prevalezca la Cuarta Transformación, que no haya marcha atrás, ya que es un fenómeno político muy interesante, que a partir del año 2014 al 2023, MORENA esté gobernando a 90 millones de mexicanos, tenga 23 gubernaturas y esté a punto de consumar la hazaña, de que por primera vez en este país haya una mujer Presidenta.

Quinta: Desde nuestra trinchera pensamos que por el bien de México y de los mexicanos, dejando de lado egoístas intereses personales, deberían dialogar, agotar las palabras de Marcelo y Andrés Manuel, para que resulte sin agravios la unidad tan necesaria, para que MORENA siga siendo el mejor gobierno de México.

Sexta: Es importante señalar que el plan C, metafóricamente así llamado por Andrés Manuel, consiste en que todos quienes participamos en la Cuarta Transformación, quienes creemos en el gobierno de izquierda, podamos salir a votar en junio en favor de la Cuarta Transformación. Yo los exhorto desde esta tribuna, para que juntos logremos superar los 30 millones de votos que tuvo Andrés Manuel.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com