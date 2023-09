Gálvez candidata a la Presidencia por la oposición

Ratificando lo que hemos sostenido en esta columna durante un quinquenio, es que la democracia como forma de gobernar tiene sus propias características, según el país de que se trate. La forma en que Gálvez ha sido designada por Alejandro Moreno es democracia a la mexicana. No es la creada por los griegos, ni la que se practica en Estados Unidos o en Inglaterra, sino la que tenemos; y aquí habría que considerar si es la que merecemos los mexicanos.

El actual líder del PRI, autodenominado Alito, que viene a ser un diminutivo AMLO, pero él es “chiquito”; ha sostenido una batalla permanente desde que asumió esa Presidencia, y hoy, porque esa es la democracia del PRI, él decide que Gálvez sea la candidata. Se suspende la encuesta del domingo próximo. Se adelantan los pronósticos y como ese era su compromiso con quienes integran la oposición, ahora ya hay una candidata; contribuyen a esa democracia quienes sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de competir, se inscribieron porque les convenía o así les dijeron, si entras a la tómbola y ya sabes que no vas a ser el candidato o la candidata a la Presidencia algo te puede tocar en el reparto, que puede ser una senaduría, una diputación federal, local, en fin, no es necesario ganar la Presidencia para que el frente opositor, obviamente integre o tenga lugares en las Cámaras.

La democracia mexicana es lo que estamos viviendo. Como si fuera una pelea de box, donde hay muchos apostadores, y en el caso concreto unos por Beatriz y otros por Gálvez, lo que no sabían, excepto Andrés Manuel, es que era un desenlace arreglado. Es decir, se iba a dar la lucha y metafóricamente en uno de los raunds la señora Gálvez noqueó a Beatriz y en consecuencia la primera gana la pelea, que como dije ya venía arreglada, y ahora con toda su parafernalia y lo que hace y dice será la candidata.

La democracia sigue. Decíamos los Manceras, los Aurioles, los Creel, los de la Madrid y tantos otros que se inscribieron, no es posible que digan que creían que eso iba ser honrado, honesto, adecuado, sino que sabían que estaban hiperbólicamente “haciendo gordo el caldo”, porque ya, ésta, la nuestra, la democracia mexicana ha hablado, ha dicho, Gálvez es, como le llaman, la candidata a la Presidencia de la República por la oposición, la extrema derecha, el yunque, y los antiguos expresidentes, empezando por el Alto Vacío, que ven que ahí habrá una esperanza de volver a tener las canonjías y la explotación del pueblo mexicano.

Paredes fue abandonada por el PRI y perdió la pelea aún antes de subirse al ring. Ella es una persona honesta pero se prestó al juego de esta democracia mexicana del PRI, y bueno, aun cuando expresó cosas muy importantes, ahora donde ella pudo haber hecho historia, no aceptar ésto y aceptar las decisiones del domingo próximo, pudo haber sido y quizá Moreno se hubiera purificado un poco, porque como lo dije en la columna anterior, había la posibilidad de que tres mujeres, Sheinbaum, Beatriz y Gálvez, disputaran la Presidencia; pero la democracia mexicana, sobre todo la de Alito, la del PRI, la de lo que era el partido hegemónico, él ahora metafóricamente se ha pasado por el arco del triunfo todo, y ha dicho nosotros priístas, revolucionarios, que tenemos 100 años en un partido hegemónico, ahora vamos como cola de ratón del PAN, y aquí cabe otra reflexión; hasta dónde la infraestructura territorial, los priístas, el voto duro, va a ser caso de las triquiñuelas, traiciones, sandeces, que ha expresado Alito, para que se haga su santa voluntad, para que él diga quién será la candidata, y sobre todo donde sembramos dudas y tenemos serias reflexiones, es que los priístas, los de siempre, los del voto duro, los que han estado siempre ahí, estamos seguros que no votarán por el PAN.

CONCLUSIONES

Primera: Es evidente que el pleito aparente entre Gálvez y Beatriz estaba arreglado

Segunda: Ya sabíamos, como dijo Andrés Manuel hace dos meses, que Gálvez iba a ser la ungida.

Tercera: Esta forma en que Alito divulga el resultado del sondeo de la encuesta sin que se haya hecho es la democracia mexicana.

Cuarta: Ya Alito había expresado que ésto era para privilegiar la unidad y reducir el desgaste.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com