¡Foxilandia y el alto vacío!

Entre las diferentes actividades, que además de ser Licenciado en Derecho, tengo el privilegio de desempeñar la afición por la poesía y los cuentos cortos. En cuanto a la última tarea, hoy narraré para ustedes un cuento derivado, de como se señala en el título de este artículo, de una tierra semejante a la de Disneylandia en Estados Unidos y la nuestra Foxilandia que se encuentra en la República Mexicana y se ubica concretamente en el Estado de Guanajuato.

Sin metáforas ni hipérbole, abusando de la paciencia que mis lectores tienen al hacerme el favor de leer mis artículos periodísticos, les voy a narrar un hecho real que supera a un cuento, la fantasía de cualquier escritor, novelista o reportero.

Foxilandia la tierra donde el bien llamado “Alto Vacío" se divierte, se regordea, se levanta cada día y le pregunta a su espejito:

“Espejito, espejito quién es el hombre más guapo, más inteligente, más culto, más ejecutivo de finanzas, —léase industrial y empresario de la cannabis sativa, vulgarmente llamada mariguana— que yo?”

El espejito que lo refleja de cuerpo entero, recordemos que el Alto Vacío media 1.92 y que hoy se ha reducido por razones obvias de edad y lo demás; el espejito respondió: “Tú eres el único, el mejor, el sacalepuntas, el Juan Camaney; no hay otro como tú; el abanderado de los mejores invernaderos con sistemas de goteo, para sembrar, cosechar industrializar y vender en México y exportar al mundo la mariguana, conocida también según su origen etimológico en latín “cannabis” que a su vez deriva del griego kannabis el cual deriva del sumerio que se llamaba kunibo; para no ir más lejos 2 mil años a. C. los chinos la conocían y la cultivaban; la también conocida como “La golden acapulqueña” la no hay otra como la que producen en foxilandia.

El pajarito que me contó las travesuras del Alto Vacío, sus entretenimientos, “sus juegos de inteligencia,” del orgullo que tiene porque en México se ha ganado el calificativo de ser el Alto Vacío, será por lo que decíamos, lo que medía y lo que ahora mide, aunque la realidad es que ahora está a la altura del suelo.

En este caso el sujeto de marras, a pesar de haberse achicado, de encogido y estar tan flaco, le gusta, le fascina, que se le reconozca como el paradigma y mejor Alto Vacío.

Foxilandia es el paraíso del sujeto multimencionado, ni Presidente rey ni algún calificativo que lo alabe, tanto como él ha escogido ser “El emperador de los mariguanos” y el “nón-plus-últra” de los de su clase, mejor decir los de su calaña.

CONCLUSIONES

Primera: Foxilandia es la tierra prometida donde el “Emperador” “Alto Vacío” reina por los siglos de los siglos.

Segunda: La pujante comercialización de la "mota”, que tiene empacada y lista para inundar a México y exportar al mundo, sólo espera, según palabras del “Emperador” que la ley le autorice sembrar, cosechar, producir y comercializar, la también conocida como grifa, colitas, cola de borrego, de león o de zorra.

Tercera: Imposible aceptar los calificativos que el “Alto Vacío” profirió respecto a quienes somos beneficiarios de las diferentes pensiones universales, porque no repito las palabras fuera de lugar que él hizo, pero ha ofendido a los mexicanos y a las mexicanas que ni con disculpas podemos perdonarle.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar "Pater Familias" de la UNAM. Politólogo Autodidacta.