¡Encuestas favorecen a Delfina Gómez Álvarez!

A la hora que este artículo esté circulando las elecciones en el Estado de México estarán culminando. Las encuestas, los augures, las profecías, la cartomancianas, y todos los que creen saber o saben de actividades políticas, expresan en voz alta sus opiniones en tal o cual sentido, dada la trascendencia de las elecciones del Estado de México para elegir a la gobernadora; que en este caso desde la perspectiva de quien esto escribe es la señora Delfina Gómez Álvarez. Ciento veinticuatro municipios que tiene el Estado de México han confirmado, han expresado sus preferencias, han respondido las encuestas, y el 70% de quienes están en edad de votar han expresado su voluntad de hacerlo por Delfina.

Haciendo historia reciente, Delfina Gómez fue electa Senadora por mayoría en el Estado de México en el año 2018; ha ejercido su liderazgo, lo demostró en la Secretaría de Educación Pública, y hoy está a punto de consumar una cuestión histórica, si logra, como están todos los vaticinios, terminar con la hegemonía del Revolucionario Institucional, que casi 100 años ha durado auspiciado por grupo Atlacomulco y sus adláteres.

La unión de los partidos que hacemos historia, MORENA, el Verde y el PT, de manera unánime han escogido a una candidata que es Delfina, porque han cifrado en ella sus esperanzas de cambiar la vida, el destino, la suerte el presente y el futuro de los millones de familias mexiquenses que habitan en la entidad.

También es importante subrayar, siempre en el lado positivo, que tanto en las entrevistas televisivas, como en las redes sociales y los medios masivos de comunicación, Delfina ha asumido una actitud positiva, no de suficiencia ni de presumir de lo que carece, porque su oponente, de la que omito su nombre por razones obvias, permanentemente está en una alteración, que tras de eso evidentemente hay algo que era nebuloso y que finalmente se ha corrido y ha llegado a la luz, que se le atribuyen las estafas semejantes a las maestras, en este caso en el Estado de México, por 5 mil millones de pesos, a través de crear empresas fantasmas; y esto no se hizo en México, sino el periódico The Guardian sacó esto en forma impresionante, ahí está la realidad, y los hechos son más elocuentes que las palabras; veamos por qué.

La suspensión intempestiva del cierre, sobre todo en un lugar tan importante para el PAN, para estos partidos, la suspendieron porque no tenían forma de responder a ésto que se está demostrando con las empresas que no existen; y sin embargo sí se dispuso de cantidades impresionantes como las mencionadas.

También hay que considerar, hablando de Delfina Gómez, que ha sometido a la consideración de los mexiquenses, su programa de gobierno para los próximos seis años, sus metas, sus objetivos, sus preocupaciones, que van de la mano de apoyar a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a las familias y sobre todo ella con su ejemplo y además con que es una de las principales abanderadas de MORENA y de la Cuarta Transformación, logrará desde nuestra perspectiva una victoria aplastante, que no deje lugar a dudas, para que el Estado de México sea el índice, el punto importante para lo que viene el año que entra, porque casi podríamos asegurar que la victoria que tenga Delfina en el Estado de México será la pauta que marcará, que delineará, que señalará el rumbo para lograr en el año 2024 que MORENA y sus aliados logren imponer a quien será la Presidenta o el Presidente de este país por los próximos seis años.

No nos ocupamos de reseñar lo que ocurrió entre Del Mazo Maza y Delfina Gómez cuando se pretendieron las elecciones, porque evidentemente hubo trampas que no vale la pena recordar, pero si ver hacia el frente, ver al futuro, ver para adelante, porque esto será para el Estado de México y quienes habitan en esa entidad, una nueva vida, una nueva forma de ver los objetivos principales para sus hijos, para eliminar íntegramente la violencia de género y sobre todo que logren en el Estado de México, que es la entidad más importante desde el punto vista político por el número de sus habitantes, que ahí se inicie la continuidad, la certeza de la forma en que ha gobernado Andrés Manuel y que sea a favor en este caso de los mexiquenses como plataforma y después de los 126 millones de mexicanos que habitamos en el país, de los cuales según los augures y las encuestas, nuevamente se repetirá en el año 2024 el fenómeno en el que 2018 fue electo Andrés Manuel.





CONCLUSIONES

Primera: Delfina Gómez Álvarez no es una promesa sino una realidad para la vida de las mexiquenses y los mexiquenses.

Segunda: Los programas de gobierno que ha sometido a la consideración de sus paisanos han tenido una aceptación total y están a la espera de que ella logre su victoria para empezar a ver los resultados de tan importantes proyectos con que ya algunos de ellos están en proceso de realización.

Tercera: Desafortunadamente las condiciones en el Estado de México en el pasado fueron adversas a Delfina, y hoy con una realidad y limpieza en las elecciones vemos que se vislumbra un triunfo aplastante por parte de la candidata del MORENA.

Cuarta: Hablar de 70% de personas en favor de Delfina para que sea gobernadora es el signo de los tiempos actuales, y sobre todo de que los mexiquenses ya se hartaron, se cansaron del grupo Atlacomulco y todo lo que esto ha significado por los retrasos en que han metido al Estado de México.









Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com