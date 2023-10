¡En las buenas y en las malas Andrés Manuel está presente!

La tragedia cuya referencia era el año 1997, que ha sacudido el Estado de Guerrero y específicamente las regiones turísticas de Acapulco Zihuatanejo y las carreteras han hecho polvo los sueños de tantas personas que siguen haciendo realidad que Acapulco es la perla del pacífico.

Es menester de acuerdo a nuestra experiencia, que hagamos una reflexión de las características del huracán Otis. Como lo sabe cualquier persona y específicamente los expertos en huracanes, en geografía, tienen la visión y el conocimiento de que la situación geográfica, específicamente de la bahía de Acapulco, tiene de tal manera una protección natural, que el huracán último que se recuerda, en donde hubo graves daños fue en 1997; y aquí cabe una explicación de acuerdo a nuestro leal saber y entender, porque al venir estos huracanes y reunirse las corrientes frías y calientes, en el caso concreto de entrar por arriba y estar en la bahía, al no tener salida y corrientes de viento de hasta 313 km/h, buscan la salida, rompen lo que encuentran a su paso, y así ha sido desgraciadamente, y una de las zonas más afectadas desde el punto económico es la zona diamante; pero también y hay que voltear los ojos a los más pobres, a los que viven en condiciones difíciles en Guerrero, sobre todo esperando, ojalá nuestra experiencia como politólogos estuviera equivocado, que la señora Evelyn Salgado, que no ha dado muestras todavía de presencia como gobernadora, es Andrés Manuel, quien a la brevedad posible, que le permitieron los medios materiales de llegar a Guerrero, lo hizo en muchas peripecias, lo hizo por carretera, acompañado del Secretario de la Defensa Nacional y otros miembros de su gabinete federal, por supuesto la Secretaria de Seguridad, y bueno, las fotografías hablan por sí mismas, donde Andrés Manuel en algunos casos tuvo que remontar caminos, en otros tomar un jeep militar y que también se atascó, y sin embargo ni el viento, ni la lluvia, y mucho menos la tragedia que motiva que nuestro Presidente esté como siempre siete por veinticuatro horas al pendiente de los mexicanos y las mexicanas.

Es importante señalar también, que como lo ha declarado Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, existen los fondos suficientes, se estiman en cantidades de entre 35 y 40 mil millones de pesos, además de la posibilidad de tener un crédito internacional para este tipo de desastres, y como él lo ha señalado, y el Presidente así lo ha instruido, Acapulco se va a recuperar. Se va a aprovechar la crisis para mejorar también las condiciones, las carreteras, los caminos, las instalaciones, de las personas que carecen de cosas elementales. También la zona que corresponde al Mayan Palace y a todo este desarrollo tan importante a partir del Pierre Marqués y el Princess, es fundamental que se convoque, no solamente a México sino a los países que nos respetan, que nos quieren, para que nos ayuden de diferentes maneras, y que ahora sí, con la presencia de Andrés Manuel, haya una vigilancia de los fondos que lleguen, y no ocurra como en el temblor del 2017, en que no me tomo el trabajo ni siquiera de mencionar a los sátrapas, a los bandidos, a los se llevaron los fondos para la reconstrucción, sobre todo el de la Ciudad de México, y hoy para bien de todos los que somos de MORENA, que participamos del gobierno de la izquierda, y que hemos sido beneficiarios y estamos respondiéndole a la gente, estamos conscientes de que debemos unir esfuerzos y sacar al Estado de Guerrero adelante con todas las fuerzas y con todo lo que nosotros podemos hacer.

CONCLUSIONES

Primera: Andrés Manuel siempre presente en las buenas, las maduras, las difíciles, pero nos enorgullecemos de saber que no nos abandona y que está ahí siempre para ir a nuestro auxilio.

Segunda: Es nuestra sugerencia aprovechar la crisis para resolver los problemas, sobre todo viejos y ancestrales conflictos, porque se ha dado preferencia a la explotación turística y la pobreza, saliendo de la costera es lastimosa, y además aprovechar la crisis también para que se pueda reconstruir en mejores condiciones todo lo que acabó el huracán Otis.

Tercera: Como siempre, debemos aprovechar esta circunstancia para que salgamos a las calles en junio del año que entra, para ratificar no 30 sino 40 o 50 millones de votos, que estamos a favor de MORENA, de Sheinbaum, de la Cuarta Transformación, y para que se haga una realidad todo esto que finalmente Andrés Manuel tiene siempre presente día y noche en su labor gubernamental.

Cuarta: Para bien de México las obras magisteriales, sublimes, únicas, que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel, siguen enhiestas, de pie, y sobre todo para seguir apoyando y soportando a México y los mexicanos.

Quinta: Acudamos en auxilio de nuestros hermanos guerrerenses y demos todo, porque en la medida que lo hagamos será nuestra máxima satisfacción.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com