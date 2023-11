¡Ebrard se queda en Morena! Lo escribimos el 9 de septiembre

La experiencia nuestra, derivada de la preparación autodidáctica que día a día abrevamos en la ciencia política, nos permitió, con una visión panorámica, de lo que es en sí la Cuarta Transformación, Andrés Manuel, y todo lo que significa el movimiento de izquierda para quienes estamos en él, hoy nos permite ratificar para reasegurar que no especulamos, sino que tenemos vaticinio, razonamientos, reflexiones, de ver el mundo político, democrático de México, para asumir, como en el caso del 9 de septiembre, afirmaciones categóricas, que probablemente, habría que revisar otras columnas políticas, fuimos uno de los pocos que afirmamos en esa fecha, y dimos las razones por las que Ebrard se quedaría en MORENA.

Con la venia de quien nos honra leyendo esta columna y quienes nos honran patrocinando su difusión, reproduciremos algunos de los argumentos que en su momento esgrimimos, sostuvimos y que en dos meses, se han confirmado, a pesar de las especulaciones políticas.

Dijimos el 9 de septiembre: “La experiencia de nuestras actividades teóricas y prácticas políticas, con la realidad de la democracia mexicana, que desde la perspectiva de quien esto escribe está en unos momentos más brillantes, consideramos que Marcelo Ebrard tiene múltiples razones y realidades para quedarse en MORENA.

Las razones grosso modo que vemos en él como político profesional y sobre todo demócrata, nos hace abrigar esperanzas de que se queda en MORENA, leal a Andrés Manuel Obrador, a la Cuarta Transformación, y sobre todo a compartir el triunfo que seguramente obtendrá MORENA en el año 2024 con Claudia Sheinbaum Pardo, que será la primera Presidenta de la República.

Sintéticamente podemos afirmar que Marcelo es un hombre inteligente, demócrata, sabe que en estos avatares se gana o se pierde, sin embargo, para personajes como él, con el valor intrínseco que tiene, nosotros pensamos que en MORENA tendrá un futuro asegurado. Será miembro del gabinete de Sheinbaum, porque estamos seguros que ella ganará, seguramente superará los 33 millones de votos que es la meta; y además en cuanto a Marcelo, le permitirá formar parte del gabinete o ser probablemente líder del grupo de MORENA en el Senado de la República.

Subrayar que genéticamente es un hombre leal a Andrés Manuel, que lo ha sido con MORENA, con la Cuarta Transformación y al pueblo de México; por ello pensamos, ni siquiera lo especulamos, que no irá, ni con el siete por ciento de votación máxima a nivel nacional, que son los de Movimiento Ciudadano; y no irá a ser parte de un grupo anónimo y desconocido con la señora Gálvez.

También consideramos que Marcelo se queda porque sembró semillas de lealtad, de permanencia, asoció su destino con el de Andrés Manuel López Obrador; si bien no ganó la encuesta, no significa que sea un perdedor, más bien, y de eso estamos seguros, honrará su palabra y sus seguidores igualmente se quedarán en MORENA.

Revisar el curriculum vitae de Marcelo, que es del dominio público, nos lleva a la conclusión, de que a partir de que decidió estar con Andrés Manuel, y que una vez en una competencia con él y por encuesta Andrés Manuel ganó la postulación; nosotros no vemos que éste pueda ser el fin de Marcelo, es decir que se vaya de nuestro movimiento y nunca tenga una alternativa; más bien pensamos que la política es la ciencia de lo imposible; y en ese supuesto quién puede dudar que dentro de seis años, si hay salud física y mental, si hay actitudes positivas, si hay deseos de triunfar, Marcelo podría tener, igual a los que acompañan a Sheinbaum, una nueva oportunidad para ser Presidente de la República.

Reiteramos esta tesis, de que Marcelo se queda en MORENA, además porque viendo a las perspectivas que podría tener al irse de nuestro movimiento, lo más que podría alcanzar es ser calificado en la historia como alguien que no respetó su palabra, que no aceptó el resultado de la democracia y sobre todo que de no quedarse en MORENA podría recibir calificativos que no expreso en esta columna porque me desagradan, pero serían todos en sentido negativo respecto a un hombre que ha hecho tanto por México.

CONCLUSIONES

Primera: Marcelo se queda en MORENA.

Segunda: Es ejemplo de democracia y tiene la conciencia de que en esta disciplina se gana o se pierde.

Tercera: Inteligencia, futuro asegurado, lealtad y otros valores son fundamentales en un ser humano, y más en Marcelo, que ha escogido una de las carreras más difíciles y complicadas que se caracterizan por la lealtad, ser político.

Cuarta: Seis años, que seguramente Sheinbaum arrollará en el 2024, y ese será el tiempo que dure en la presidencia, no hay nada escrito para no pensar, que al final de ese lapso, Marcelo pudiera tener nuevamente una oportunidad para competir por la Presidencia de la República.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com