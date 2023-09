¿Ebrard aspira a ser candidato presidencial?

Las especulaciones políticas están a la orden del día. Los adelantos propuestos, proyectados y realizados por Andrés Manuel están en plena vigencia. Sheinbaum es ya la Coordinadora, fijarse bien en esta palabra distinguidos lectores, del Movimiento de Regeneración Nacional, es decir de MORENA; no es, porque no estamos en los tiempos electorales, ni ganó en las encuestas, ser candidata a la Presidencia de la República, porque este mundo jurídico y de hecho, no existe todavía. Un dato preciso para nuestros distinguidos y cultos lectores; si bien el 7 de septiembre del presente año se iniciaron todas estas cuestiones adelantadas, las encuestas, como dijimos, ratificaron que Claudia Sheinbaum sea la Coordinadora. En su momento la oposición PRI, PAN y lo que queda del PRD, se adelantaron, y en el Monumento a la Independencia proclamaron a su proyecto, a que haga algo semejante, bien entendido, y lo reitero, que no hay tiempos electorales para precandidatos ni candidatos, ni a la Presidencia de la República, ni a los puestos de elección popular, aproximadamente 20 mil, ni mucho menos en la Ciudad de México; todo esto está en veremos, prácticamente a que, y esta fecha es fundamental, el 5 de diciembre de este año, se diga, se proclame, se haga de acuerdo con la ley, quiénes serán las candidatas o los candidatos de los diferentes partidos a la Presidencia de la República.

Esto es una observación importante, porque hablando de Ebrard, él está argumentando que hubo trampas, fraudes, irregularidades, en el proceso de la Coordinadora de MORENA; no ha dicho y es obvio, que ella sea, de acuerdo con la ley, la candidata a la presidencia por lo que antes dijimos, entonces aquí surge desde nuestra perspectiva el posible juego de Marcelo Ebrard.

MORENA no ha convocado a que se inscriban o se apunten, de su partido, quienes aspiran a ser precandidatos o candidatos a la Presidencia de la República, porque no hay leyes todavía que ya estén en vigor para los tiempos electorales.

También debe considerarse que el periplo, el tiempo, el lapso, que dure la campaña presidencial que arrancará el 5 de diciembre, para que antes del 2 de junio del 2024 termine, y todo mundo se vaya a sus trincheras para esperar la participación o la elección, de según datos del INEGI, de 98 millones de votantes.

Es importante también subrayar que los partidos, en el más amplio sentido de la palabra y sin metáforas ni hipérbole, es decir, no los que están partidos por la mitad, sino que algunos están partidos en mil pedazos, serán quienes formalmente, de acuerdo con las leyes que rigen el INE, el proceso electoral, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Tribunal Federal Electoral, y lo que a usted se le ocurra distinguido lector, será cuando la ley ordena, es decir 5 de diciembre del 2023.

Volviendo a Marcelo Ebrard, especulamos expresando que si en el peor de los casos la Comisión de MORENA que va a dictaminar el resultado de lo que él se queja, podría durar hasta 50 días, en números le alcanzaría a Ebrard para ser candidato a la Presidencia, sino de MORENA de algún otro partido, incluido Movimiento Ciudadano, donde deshojando la margarita, un día dicen que va a ser Alfaro; otro día dicen que va a ser García; antes dijeron Colosio; y ahora el jerarca dice, nada para nadie y esperemos lo que la ley ordena.

Frente a todo esto, nosotros tenemos el interés primordial de pensar positivamente, y argumentar para quienes me honran leyendo esta columna, que ante la realidad de que MORENA tiene 23 gobernadores, incluidos el de San Luis Potosí y recientemente el del Estado de México, en cuanto a los 32 Estados de la República; si bien se reitera que los gobernadores no deben intervenir, aun cuando esto pudiera ser letra muerta, es evidente que gobiernan tantos millones de personas, que es posible esperar una cascada, un afluente, una cantidad que supere los 30 millones de votantes que obtuvo Andrés Manuel en el año 2018.





CONCLUSIONES

Primera. No estamos en tiempos electorales para escoger a través de encuesta a una candidata o a un candidato a la Presidencia de la República.

Segunda. El movimiento político diseñado, realizado y llevado a efecto por Andrés Manuel, ha hecho que los tiempos políticos de México se agiten, y ahí están todos siguiendo la agenda y la pauta que marca el Presidente.

Tercera. Sea cual fuere el resultado de las encuestas, queremos reiterar a quienes nos honran leyendo estas líneas, que no estamos todavía en tiempos de campañas electorales para escoger candidatos a la Presidencia de la República.

Cuarta. Probablemente a eso está porfiando, confiando y esperando Marcelo Ebrard para en su momento irrumpir, disputar la candidatura en MORENA a la presidencia, o ir por algún otro como candidato de los otros partidos sin metáforas políticas.









Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com