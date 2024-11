Democracia mexicana / Claudia Sheinbaum presidenta con temple e inteligencia

A escasos días, casi 50 de que tomó posesión Claudia Sheinbaum, es evidente la inteligencia, la frialdad y sobre todo la lealtad, a pesar de que los misóginos, los que ya sabemos que permanentemente atacan, la ultraderecha, y todos los que hacen esta cauda; están sorprendidos y sobre todo queriendo y no lo van a lograr, que ella haga una declaración expresa que diga Andrés Manuel se murió; los hechos de gobierno, las conferencias de las mañanas de Sheinbaum, la última conversación con Donald Trump, darle a García Harfuch, de acuerdo con el 21 constitucional, la posibilidad de que pueda crearse la Unidad de Inteligencia y por supuesto la de Contrainteligencia, para que los de la Guardia Nacional tengan facultades para coadyuvar al Ministerio Público en ejecutar órdenes de aprehensión, y probablemente si revisamos que ya han habido dos graves encuentros entre el gobierno de México con el ejército y los narcos, y en uno hubo 19 muertos y en el otro 14, y cuando se le preguntó a la Presidenta dijo: “Fueron agredidos a balazos y repelieron la agresión”.

Es obvio que si analizamos sus expresiones, no retóricas, sino de realidad, es justo el calificativo que le da al seudo representante del PAN, que no encontró otro mérito que escribir su nombre con K, Marko; pero evidentemente el coeficiente intelectual anda mal, pruebas, todo lo que ha hecho para deshacer al Partido Acción Nacional, de lo que ni siquiera me voy a ocupar, porque es más importante ratificar, que a días de haber tomado posesión Claudia Sheinbaum, ya nos enseñó, ya nos mostró, ya nos dijo, y los hechos son muy elocuentes, que este es un gobierno diferente al que se fue, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación incluye incrementar la seguridad, tanto nacional cuanto de los que habitamos en este país, con todas las modificaciones que se están realizando; también está tomando el mandato de los 36 millones de mexicanos que votamos por ella, para que sea una realidad, el que se mejore nuestra situación social, económica, familiar, con estas aperturas de las nuevas universidades y sobre todo mantener las pensiones a los diferentes sectores más desprotegidos de la población.

También es importante subrayar que esta reunión que acaba de darse en Brasil, a la que acudió el Senador Murat, nos dibuja que la Presidenta está al pendiente, pero es más trascendente para ella estar en México, estar al pendiente de todos los problemas, sobre todo, y esto también se nos antoja subrayarlo, nada se queda sin respuesta; en ellas hay reflexión, inteligencia, honestidad y verdad. Estamos de acuerdo con ella, en que este señor Marko es un traidor a la patria, ¿cómo es posible que pida que se tipifique como terrorismo la actividad de los narcotraficantes, para que Estados Unidos tenga un pretexto para invadir nuestro país? E insiste el señor de la “K”, que bien podría agregarle una “A” otra “K” y otra “A” a la imagen o la esencia de su pensamiento.

Quiero dejar ratificada la visión del nuevo gobierno y la gran responsabilidad de cuántas mujeres hay, y de qué nivel son, doctoradas, licenciadas, investigadoras, y mencionar porque va junto con todo lo que ha hecho la Cuarta Transformación, la forma en que el gobierno de la Ciudad de México está actuando también a días de haber tomado posesión la señora Brugada.

Es importante distinguidos lectores que me hacen el honor de leer esta columna, que estemos al pendiente, que apoyemos todas estas iniciativas de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ya la Universidad Nacional se ha sumado motu proprio a aumentar su matrícula, lo que será importantísimo, porque verdaderamente hay que abrir las puertas, porque se trata de la Universidad Nacional, la mejor del país, y de muchos otros lugares del mundo.

Igualmente debemos subrayar que si bien Marcelo Ebrard dice hay que actuar con cabeza fría y todo lo demás, Sheinbaum ya con su llamada telefónica que hay que ponderar, que seguramente se hizo sin intérprete ni traductor, porque ella habla inglés como si fuera su lengua materna, y bueno, eso facilita la comunicación, sobre todo con Trump; aquí debemos hacer un justo reconocimiento a este Presidente, porque en la época de Andrés Manuel hubo efectivamente amenazas de muy diversa índole y ninguna se llevó a efecto, inclusive hay que agradecerle que en su momento, cuando exigió que se pusiera policías para impedir la migración indiscriminada a México, hemos sido beneficiados, porque ya hay un control, se ha reducido y seguramente reiterar que en la época de Obama él sacó de Estados Unidos más migrantes mexicanos y los deportó a México.

CONCLUSIONES

Primera: La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum está honrando su papel, su inteligencia y su manera de empezar a gobernar; para muestra un botón, porque esta llamada ha sido muy importante, que se ha sintetizado en una expresión: “Fue una buena conversación y se espera una buena relación con Estados Unidos”.

Segunda: Es importantísimo que la señora Presidenta no deje ninguna intriga, cuestionamiento, que hagan los de la extrema derecha o de otros, sin contestar, porque evidentemente hay que ponernos en su lugar.

Tercera: Si así nos está yendo a casi 50 días de que tomó posesión, seguramente que para México vendrán mejores etapas y situaciones.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com