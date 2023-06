Carisma de Andrés Manuel ¿Quién lo tiene de sus "corcholatas"?

Analizando la personalidad, los resultados, la presencia, los triunfos y la solución de los problemas políticos, jurídicos, democráticos y económicos del país por parte de Andrés Manuel, nos lleva hoy prácticamente a dialogar con quienes leen esta columna, porque nos ha asaltado una duda y queremos compartir con nuestros lectores. Al actual gobierno le quedan un año y tres meses. Las “corcholatas” se han disciplinado, y cuando este artículo esté circulando, sabremos que las cuatro oficiales y las dos agregadas, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo, han manifestado su acción de renunciar a su cargo para competir, de acuerdo a la encuesta que en su momento hará MORENA, quién debe ser la candidata o el candidato a luchar por la presidencia de la República para los años 2024 al 2030.

Para nosotros, sea cual fuere la “corcholata” que resulte candidata y ganadora, va a tener que satisfacer, que llenar los zapatos, que la silla presidencial no le quede grande, si contamos, y es lo que vamos hacer, cuando menos 20 cualidades, atributos, características y acciones de Andrés Manuel que nosotros hemos llevado al carisma y que vamos a desentrañar a continuación. Cuando ganamos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos ignorar que su lucha política durante toda su vida le ha permitido llegar a partir del año 2018 por una atracción natural, ese es el carisma a la presidencia de la República. En segundo lugar, vemos que sus acciones, sus proyecciones, cautivan, sobre todo a quienes como quien esto escribe que somos de la izquierda, estamos convencidos de que más que un político o un Presidente, Andrés Manuel tiene y es un carismático, como estadista, de los que piensan a largo plazo y no en las próximas elecciones.

Una tercera característica de este carisma es que consciente o inconscientemente sus colaboradores reciben las influencias de sus acciones, lo imitan y otros lo quieren superar, reflejándose para bien de MORENA en desesperación de la oposición. También forma parte del carisma de Andrés Manuel el contacto visual y los gestos con los que se comunica con el pueblo de México, y sobre todo con la panacea que ha resultado el ejercicio de las “mañaneras” para bien de la República, de las mexicanas y los mexicanos, porque tenemos un Presidente que trabaja 24 horas al día, los siete días de la semana, por nuestro país.

La imagen con la que inició López Obrador su gobierno, y como era en el pasado, han cambiado, y a partir del año 2020, inclusive cambió su sastre, su manera de vestir, honrando la dignidad y responsabilidad que tiene como Presidente de la República. También en su carisma se encuentra la atracción que tiene para que los demás lo vean, para que si viaja en un avión comercial, algunos lo han atacado, otros lo han homenajeado, pero sea como fuere atrae en este sentido.

El carisma de Andrés Manuel se ha convertido en una transmisión de confianza de su persona, de sí mismo, a quienes lo rodeamos y a quienes seguimos la Cuarta Transformación. Evidentemente su cónyuge ha jugado un papel muy importante, porque dada la formación de la misma y la gran cultura, ha permitido que el Presidente, en esa proyección carismática esté reiterando la institucionalidad de los más de 800 años que tenemos de ser México, lo que hemos logrado en ese tiempo y no pasa desapercibido que las fechas más importantes de la historia de México están siempre presentes en Andrés Manuel. Forman parte de este carisma la educación y la actitud que se asume hacia los demás; nosotros diríamos que Andrés Manuel es resiliente, porque siempre hay una actitud positiva, inclusive frente a los graves problemas; y de ahí que nos transmita en su carisma una capacidad para enfrentar los problemas, y además resolverlos. Su ideología, sus creencias y su permanente actitud de escuchar al pueblo de México, le ha permitido asumir decisiones con firmeza, gobernar con mano firme, sin llegar a los límites de un dictador o de un autócrata.

También en el carisma se incluye la confianza, la empatía y la personalidad de Andrés Manuel; y frente a esto concluimos nuestro artículo con la siguiente interrogante, ¿Quién, de todos los aspirantes a ser candidatos y a presidir el país tiene el carisma de Andrés Manuel?.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com