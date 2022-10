Andrés Manuel. Otro triunfo constitucional

La polémica sobre la constitucionilización de las Fuerzas Armadas para participar en el país en el ataque contra la violencia y la inseguridad, contra el narcotráfico y contra los peligros del tráfico de armas y todo lo que conlleva a poner en alerta a la seguridad nacional, ha recibido una respuesta categórica, jurídica, constitucional, firme, porque más de la mitad de las legislaturas de los congresos estatales en la República han aprobado la minuta que regula, legisla y autoriza la presencia, la acción, el logro de los objetivos, para que todas las Fuerzas Armadas del país participen abiertamente en la actividad de seguridad pública, como se había planteado originalmente y que afortunadamente se han agregado otros cuatro años, para que en lugar de que esta forma de atacar la delincuencia acabara en 2024 ha sido llevada hasta el 2028.

Es evidente que los partidos en contra son usufructuarios de los diferentes sistemas, y que por eso, y quizá para justificar los millones que reciben del INE, hayan votado en contra permanentemente.

Los ciudadanos y las mexicanas, y quienes me hacen el honor de leer estas líneas deben saber, que no llego al calificativo para ellos de traidores, sino simplemente de que no les deja recursos para sus tesoros personales; y esta lista de partidos políticos está encabezada por Acción Nacional, esa unión fallida que tiene con el PRI no podía manifestarse de otra manera en haber intentado por los medios federales, incluso hasta la Suprema Corte de que no sea autorizada esa minuta hasta el año 2028. Pero además del PAN, el PRI, igualmente con su “Líder” con todo lo que a través de Layda Sansores nos hemos enterado, vergüenza les falta, pero tenía que votar en contra.

Imagínense ustedes distinguidos lectores que frente a las amenazas de todo lo que venía contra el exgobernador de Campeche —Alito— éste dio un giro y para mediatizar todo lo que está arrastrando junto con Moreira decidieron que sí iban a apoyar esta iniciativa; pero una vez que esto ha ocurrido, el PRI vuelve a decir que hará una alianza con los de la oposición, sobre todo para detener cualquier barrunto o intención de modificar, —fijarse bien que no se dice desaparecer al Instituto Nacional Electoral—, con un argumento irrebatible: México tiene en el mundo la democracia más cara del universo.

Otros de los partidos en contra de la iniciativa de la minuta para el 2028 fueron lo que eufemísticamente se llama, lo que queda del PRD. Este partido también tuvo una debilidad para llamarlo de alguna forma, a través de Mancera, dieron su apoyo para esta reforma, que además es conveniente que mis distinguidos lectores sepan, que la posición política de Mancera es con el PRD, pero él no es ni miembro, no llegó por este partido, llegó en un arreglo con el PAN; por eso no podía esperarse otra cosa de lo que ya hemos escuchado.

Mención aparte merece el partido Movimiento Ciudadano, antiguamente llamado Convergencia, y que evidentemente sigue los mismos pasos en estas alianzas multimillonarias con el PAN y el PRI, y lo que queda del PRD; entonces a pesar de las diatribas, de las especulaciones, y de los mamotretos orales de la señora Lili Téllez en el Senado, en contra de la minuta, no han tenido ningún resultado.

No me ocupo de los partidos como MORENA, el Verde, el Partido del Trabajo, que han apoyado esta iniciativa porque ya es del dominio público.

CONCLUSIONES

Primera: Formalmente se alcanzaron las 17 legislaturas locales y ya es constitucional el logro, para que el artículo quinto transitorio que fue el objeto de este conflicto sea aprobado y en la Constitución así se acepte y fuere ya una reforma constitucional, para ratificar que el Ejército estará en las calles hasta el 2028.

Segunda: En unos días más regresaremos a este tema, porque seguramente que se logrará una reforma, esperemos que unánime, porque todos padecemos esta inseguridad y debemos apoyar al Ejército para que acabe con esta grave lesión de todo lo que tenemos y lo que somos los mexicanos y las mexicanas.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com