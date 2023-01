Andrés Manuel y su "alma mater"

Durante largo tiempo podríamos decir 48 meses, los años que lleva Andrés Manuel en la Presidencia, esta columna se ha caracterizado, sobretodo honrando a la politología, con subrayar los logros, los esfuerzos, las tareas, los objetivos alcanzados por el actual Presidente, y siempre, no hemos escatimado adjetivos calificativos para reconocer esa gran labor en favor de México.

Andrés Manuel está muy vinculado desde sus orígenes con la Universidad Nacional Autónoma de México; es decir, no coloquialmente, sino que así se conoce como el “Alma Mater” que es la universidad en donde cada uno de nosotros hemos estudiado.

Para empezar, quisiera subrayar que en el latín la palabra Universidad deriva del latín universitas universitatis, que significa universalidad, totalidad, colectividad, gremio, grupo, es decir, la Universidad es cualidad de ser universal; en ella todos caben; este concepto en la Edad Media se promovió y se proyectó más hacia lo que fuera la enseñanza superior; pero volviendo a nuestro tópico de este artículo queremos subrayar entre otras cuestiones las siguientes.

El Presidente de la República fue alumno de la Universidad Nacional. Como todos los que somos universitarios nacimos ignorantes, crecimos y después fuimos a instituciones de educación superior universales como la UNAM; y dependiendo la profesión que hubiéremos escogido, ahí fuimos aprendiendo Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Derecho, Ciencias Políticas, y en realidad todas estas cuestiones se conjugan en el caso concreto de Andrés Manuel, porque él, como es del dominio público, es Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. En ella estudió, aprendió, practicó y logró después de 14 años un título universitario que lo califica y le dio los conocimientos, que desde mi perspectiva ejerce desde que él se ha dedicado a la política como profesional. Aquí también debemos agregar que así como él en Ciencias Políticas, anduvo por ahí algunos otros que han sido Presidentes de la República o en la Facultad de Economía; dijéramos Carlos Salinas de Gortari o el actual Presidente del INE Lorenzo Córdova; y entonces me refiero a los tres, porque uno estuvo en Economía, Salinas; otro en Derecho, Córdova; y Andrés Manuel en Ciencias Políticas; aprendieron, recibieron enseñanzas, y cada quien, siendo egresados de la UNAM, decidieron ser conservadores, liberales, comunistas, de izquierda, activistas, porque la Universidad es universal y acepta a todos, pero una vez que cada quien tiene sus conocimientos, la vida, sus inclinaciones, su amor por el dinero, en el caso de Andrés Manuel su vocación por los pobres; pero esto no significa, fijarse bien distinguidos lectores que la UNAM sea neoliberal, conservadora, comunista, izquierdista, fascista, entre otros calificativos, porque reitero, Universidad es ser universal, entonces todos hemos tenido cabida en esa institución y después hemos cogido caminos diferentes, pero no porque la Universidad sea conservadora o sea neoliberal porque la Universidad es universal.

También es importante subrayar, en el caso concreto del escándalo que se ha hecho con la tesis de Mossa, las actitudes de las diferentes personalidades, los diferentes foros, que debemos reiterar es nuestra posición personal derivada de nuestros conocimientos en Politología y Derecho, que un principio de "nullum crimen sine lege” se puede aplicar al llevado y traído tema del plagio, porque como bien han dicho los expertos y lo ratificó el Rector Graue, no hay en las leyes actuales de la Universidad norma que rija, que sancione, que diga qué se debe hacer en caso de plagio; pero además no define que es un plagio; en qué consiste, qué porcentaje de una tesis se haya copiado, y aquí habría que parafrasear también si habláramos de una tesis de Medicina, de Ingeniería o de Contabilidad; por ello pienso que es muy difícil y seguramente que desde el punto vista jurídico será imposible, aun cuando dicen que están citando a la señora Mossa y que venga a defenderse etc., pero seguramente, porque la Universidad es una autoridad, un Juez de Distrito tendrá que dar una suspensión provisional definitiva en favor de la señora Mossa, porque no la pueden juzgar con normas que no existen; además esto es una cosa también importante, Mossa ya no es miembro de la Universidad, y las leyes universitarias se tienen que aplicar a quienes están en esa calidad, no a los egresados.

CONCLUSIONES

Primera: La Universidad no puede ser calificada de neoliberal ni de izquierdista porque su esencia es ser universal y acoge a todos.

Segunda: Con todo respeto, dirigido al Presidente Andrés Manuel, en este caso hay que rectificar, porque es como la Ciencia Política, no es mala, los que pueden ser malos o alterar las cuestiones son los políticos y de ahí se pueden derivar diferentes palabras coloquiales o metafóricas como “politiquería, transas” etc., lo que fuera.

Tercera: Desde nuestra perspectiva es imposible sancionar lo que no está legislado en la ley; y además el título tiene todos los efectos jurídicos que se exigen para ser Ministro de la Corte. En síntesis, desde nuestra perspectiva la señora Mossa tendrá que estar en la Corte hasta que quiera, y sólo que renunciara en forma voluntaria dejaría de ser Ministra.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com