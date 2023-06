Andrés Manuel: Víctima de las Cámaras de Senadores y de Diputados

Sorprenderá a quienes me honran leyendo estas líneas el título de este artículo. Partiendo del supuesto real de que Andrés Manuel no es Licenciado en Derecho sino en Ciencias Políticas, hemos analizado objetiva e imparcialmente la decisión del Poder Judicial de la Federación, es decir, el máximo órgano jurisdiccional del país, en cuanto a haber declarado inconstitucionales las leyes del proceso electoral convencionalmente conocidas como “A y B”; y que los medios, unos en contra y otros en favor, ya emitieron su resolución basada en la ignorancia, en la forma de entender a su beneficio, y por ello vamos objetivamente a decir qué ocurrió con el proceso legislativo y cuáles fueron las violaciones que han traído como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya impedido su aplicación.

La violación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados al proceso legislativo se resume en las siguientes premisas:

La práctica parlamentaria indica que el texto que se va a discutir y que se publica, debe ser el mismo que se entregue a los Diputados o Senadores respectivamente. En el caso concreto se publicó un texto, y mientras se discutía se cambió el texto sin que lo conocieran todos los Diputados y los Senadores en su momento. Según se ha constatado, no hubo el quórum necesario en las comisiones respectivas, y por ello también se considera como una violación al proceso legislativo. Es requisito sine qua non, esencial y diríamos como juristas, solemne, el no haber entregado en tiempo y forma el proyecto a los legisladores, el que se iba a discutir, tuvo entre otras consecuencias que tanto los Diputados y Senadores de MORENA no pudieron analizarlo y estudiarlo, y en consecuencia no poder emitir un voto razonado respecto y no caer en el supuesto simplemente de alzar la mano para aprobar. Las situaciones anteriores vulneraron el principio de discusión y deliberación democrática. Considerando lo que se requiere en un proceso legislativo, podemos afirmar categóricamente que no hubo libertad ni igualdad en la participación de todos los grupos parlamentarios, lo que es una pena porque MORENA, nuestro partido, a los que estamos en favor del gobierno de Andrés Manuel, no necesitamos hacer trampas, ni mucho menos, y que parece ser que es el común denominador en este caso, de ignorancia a legisladores de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respecto a lo mal que hicieron el proceso legislativo en diciembre, y entonces sin metáforas “empinaron al Presidente” y los graves efectos y consecuencias están a la vista. Como efecto elemental, principal, esencial, de lo que hemos señalado, es que no hubo un dictamen del Congreso, y frente a esto, como dijimos antes, Andrés Manuel que no es abogado y no conoce las normas jurídicas ni las del proceso legislativo; y desde nuestra perspectiva es víctima de la ignorancia, la negligencia, la intención de querer aplicar una mayoría que se tiene, pero sin satisfacer los requisitos formales, que en este caso nosotros tenemos que afirmar que la forma en el supuesto de lo que estamos discutiendo, va al fondo del asunto, y en consecuencia faltó la esencia para que la Suprema Corte no emitiera el dictamen que es eminentemente jurídico, porque además podemos afirmar categóricamente que ni siquiera se puede considerar leyes, por las graves faltas que cometieron los hacedores de la misma.





CONCLUSIONES

Primera: Es importante que Andrés Manuel sea asesorado por los mejores juristas en las diferentes materias de México, sean o no legisladores, porque la norma es igual para todos.

Segunda: Dentro de las graves faltas, por las prisas y quedar bien con el Presidente, para que la reforma electoral “A y B” se aprobaran, originó que se cambiara el texto de la iniciativa; que no hubiere el quórum necesario; que no se entregara en tiempo y forma el proyecto que se iba a discutir, el impedimento para emitir un voto razonado, vulnerar los principios de la democracia y finalmente que no hubo libertad ni igualdad en la participación de todos los grupos parlamentarios, reiterando nosotros que hay errores por no hacerlo bien, teniendo nosotros, los de MORENA, a las mayorías en ambas cámaras.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com