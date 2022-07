¡Andrés Manuel no acusa a Peña Nieto! ¿Prosperará la denuncia de Gómez contra Enrique Peña Nieto?

Nuestra respuesta categórica es que no prosperará. No son posibles ni tipificables los delitos cometidos en el sexenio 2012-2018 de Peña Nieto porque en su caso están prescritos. Gómez habla de 2019-2020; expresiones como "un pariente depositó”; “depósitos presuntamente ilícitos" “por 26 millones de pesos”. Gómez trata de vincular este hecho que él no puede calificar de delito, al sexenio de Peña Nieto y los miles de millones que pudo haberse robado en su época.

Gómez no es ministerio público ni fiscal. Él denuncia de acuerdo con la ley y la Fiscalía General de la República analiza si para ella hay elementos que tipifiquen los delitos de procedencia ilícita, los consigna al Juez correspondiente; quien determinará si vincula o no a proceso a Peña Nieto; y después según las pruebas aportadas y demostradas, se definirá si es o no sujeto activo del delito, que no Gómez, sino la Fiscalía General de la República le imputan, y que el Juez sea quien diga la última palabra.

Interrogantes sin respuesta: ¿Por qué hoy en el 2022 intentan una acción penal? ¿Por qué se politiza y mediatiza la posible responsabilidad de Peña Nieto?

Por su parte Andrés Manuel expresó: “No persigo políticamente a nadie”. “No persigo a Calderón”. No crea delitos en su gobierno. Ratifica la autonomía del Fiscal General de la República, que no depende del Ejecutivo, sino que es autónomo.





CONCLUSIONES

Primera: Si hay delitos cometidos por Peña Nieto se debe castigar.

Segunda: La denuncia de posibles hechos delictivos que se tipifican como delito de los años 2019 y 2020 cuando Peña ya no era Presidente, significa que lo que ocurrió en el sexenio 2012 al 2018 no hay nada, no hay delitos, e incluso aunque en la nota periodística en los medios se hable de cantidades de empresas médicas de 10 mil millones y de 7 mil etc., no se hicieron en su momento denuncias, que su sola presentación hubiera interrumpido la prescripción de los delitos.

Tercera: La regla general es la siguiente: Todos los posibles delitos de Peña Nieto y su equipo de 2012 al 2018 están prescritos.

Cuarta: No se escuchan en las redes ni en los medios denuncias de los años del sexenio de Peña Nieto, lo cual tiene un significado muy importante por el silencio, que hoy se reitera a través del escándalo y los medios, que desde nuestra perspectiva no siguen los cánones ni el debido procedimiento legal ni mucho menos la presunción de inocencia.