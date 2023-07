Andrés Manuel hace historia al gobernar

De la investigación periodística que hemos realizado, resumimos en 20 puntos lo que desde la perspectiva nuestra son los principales triunfos, los logros históricos de Andrés Manuel.

Se logró que México se convirtiera, y esa es su situación actual, en el principal socio comercial de Estados Unidos; es decir, producto de los Tratados de Libre Comercio, hoy somos con Estados Unidos el primer lugar en nuestra sociedad.

Históricamente haber eliminado el fuero de que gozaba el Presidente la República, es una lección inolvidable, porque ahora sí, cualquier delito que cometa un Presidente, será suficiente para juzgarlo, previo el desafuero que se haga de éste.

Si bien se habla del humanismo, el nuestro, el mexicano, tiene características especiales, que han incluido de abajo para arriba a los más pobres, a los desamparados, a los pueblos originarios y a quienes han necesitado el apoyo de la Cuarta Transformación.

Es indiscutible que desde el punto de vista de la economía, la sociedad, la familia, la educación, Andrés Manuel ha transformado al país, abatiendo el número de analfabetas, mejorando la educación pública y permitiendo un mejoramiento general de todos los mexicanos y las mexicanas.

La revolución no armada, sino de las conciencias de mexicanos y mexicanas son una realidad y han devenido en el apoyo frontal, principal de MORENA y de la Cuarta Transformación.

El tema de la gasolina y el diésel, ha ocupado un gran espacio en los programas de gobierno de Andrés Manuel, porque con la rehabilitación de los que los gobiernos anteriores dejaron abandonados, la adquisición de la Refinería en Texas y la forma en que está logrando la refinación de los combustibles en México, nos permite augurar que para el año 2026 seremos un país autosuficiente en el consumo de la gasolina; subrayando en este caso, que resulta en este momento una utopía pensar que los autos eléctricos van a estar vigentes en México muy pronto, lo que seguramente ocurrirá después del año 2040.

Mención aparte merece el haber incrementado en forma impresionante la capacidad para generar electricidad en la Comisión Federal de Electricidad, incluida la compra de Iberdrola; y por ello hoy podemos hablar de que se disponen de 10 mil megawatts para las necesidades del país.

Si bien es cierto que el Internet es casi un milagro, Andrés Manuel ha logrado que éste se lleve gratuitamente a escuelas, hospitales y espacios públicos, lo que beneficia enormemente a sectores desprotegidos.

Es nuestro país único en el mundo con el programa de la reforestación a nivel nacional, que no tiene parangón en ningún otro país que se han preocupado por reforestar, pero han quedado a la saga de México.

Mención importante merece la inauguración, la planeación, la construcción que se está haciendo y que concluirá el año próximo, de caminos rurales que son las vías de comunicación más importantes en Estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Guanajuato.

Históricamente no hay antecedentes para subrayar y es una realidad en la frontera, en México, en el país en general, el aumento más grande que ha tenido el salario mínimo; incluso el de la frontera permite competir con los norteamericanos.

No es una utopía, no es una paradoja, ni es expresión hiperbólica, ratificar que Andrés Manuel ha cumplido y ha logrado gobernar con el lema “Primero los pobres”.

Si bien los hijos sin padre son un gran problema en el país, han recibido ellas, las madres solteras, todos los apoyos para ratificarles que no están solas y que cuentan con el gobierno de Andrés Manuel.

También es fundamental subrayar que 35 millones de familias, pensando en que cada una tuviera un promedio de tres o cuatro personas, han recibido los beneficios de pensiones y estímulos; lo que no deja lugar a dudas es que registrados en el Seguro Social en lo que va del sexenio, es decir en cuatro años, se han creado cerca de 2 millones de empleos nuevos que cotizan en el seguro y que han mejorado el nivel de vida de los derechohabientes.

No podemos dejar de mencionar a los jóvenes, a quienes han padecido también discapacidades, sobre todo porque a los estudiantes de bachillerato, que son aproximadamente 4 millones y medio de jóvenes, reciben una beca de mil seiscientos ochenta pesos cada uno, para ayudarlos en su gasto cotidiano.

Decíamos, la discapacidad que desafortunadamente en México el número es alarmante, más de 1 millón 500 mil personas, también al bimestre reciben una cantidad de dos mil ochocientos pesos para satisfacer algunas de sus necesidades.

La tercera edad también ha recibido la atención por parte de Andrés Manuel, de MORENA y la Cuarta Transformación, y así 11 millones de adultos reciben al bimestre 4 mil ochocientos pesos, que de alguna manera viene por primera vez en la historia a darles algo importante.

No podemos dejar de mencionar en esta síntesis de los logros de Andrés Manuel, que a diferencia de otros gobiernos no hay nuevas deudas y que si bien ha sido una sangría los intereses que se pagan de los endeudamientos anteriores, en este gobierno se ha logrado una reforma en el sistema de administración tributaria, que ha sido suficiente para no tener que ni elevar los impuestos ni contraer nuevas deudas.

Finalmente, como la vigésima parte de nuestra investigación, tenemos que subrayar que los Presidentes de la República, a pesar de regañadientes, sobre todo los que están vivos, como Fox, Calderón, Salinas, Zedillo y Peña Nieto, ya no reciben las pensiones millonarias que se habían auto adjudicado ellos mismos.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com