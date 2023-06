Andrés Manuel es un “magister políticus”

Los diversos orígenes de estas palabras nos permiten trasmitir a nuestros distinguidos lectores, que la primera significa tres veces maestro y la segunda político. Los últimos acontecimientos respecto a un año tres meses de que Andrés Manuel deje el poder, nos permiten de manera objetiva calificarlo de un maestro en la política, dada la conducción, los resultados, de 2014 al 2024, 10 años, de su capacidad, su experiencia y que ha quedado manifestada en este consenso de los seis aspirantes a la presidencia, que eufemísticamente se les llama coordinadores, pero que en realidad uno va a ser el que por encuestas se le nombre como abanderado de nuestro partido, de la Cuarta Transformación, de MORENA, con un resultado que se prevé en varios escenarios. En primer lugar, la maestría de Andrés Manuel ha logrado que de los seis aspirantes a la candidatura presidencial, uno de ellos, que puede ser una mujer, competirá por la sucesión presidencial, y desde nuestra perspectiva auguramos que tendrá un gran éxito, sobre todo para permanecer en la continuidad, no el continuismo, de la Cuarta Transformación.

Como es del conocimiento de quienes me honran leyendo esta columna, el padre de la política fue Aristóteles, tuvo en su tiempo la virtud de haberle dado contenido a lo que significa ser político; es decir, manejar la democracia, lograr la unidad a pesar de la diversidad, y como ha ocurrido con los seis aspirantes, la fórmula de Andrés Manuel ha sido milagrosa, porque los seis han firmado su compromiso de no irse de MORENA aunque no les toque ser electos, quedarse, y desde ahora el compromiso firmado es, que depende del lugar que ocupen después de la candidata o los candidatos, tendrán un lugar como Secretarios de Estado en el próximo gobierno, y los dos que vienen, uno por el Verde Ecologista y el otro por el Partido del Trabajo, aspirarán y podrán lograr un puesto en el poder legislativo.

También es importante subrayar dentro de la maestría de Andrés Manuel, que los aspirantes están adentro de MORENA. Que la manera del Presidente, su capacidad de aglutinar, lo que en México, tomando los últimos 100 años de política institucional, cogió ese carácter, lo que se llamó "el tapado o el dedazo”; hoy es una nueva manera de hacer política, un modo de garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, y sobre todo, por lo que todo mundo sabe dentro de los diferentes aspirantes, hoy han firmado que estarán dentro del partido, y si en un momento dado cualesquiera de ellos se saliera, tendrían que cargar con la vergüenza, de la deslealtad y sobre todo de no haber respetado su propia palabra, porque todos están conscientes, y de acuerdo con Andrés Manuel, en que serán encuestas, incluso se ha propuesto a los diferentes candidatos que ellos digan qué empresa quisieran que haga las encuestas, y al final, el 6 de septiembre, habrá un resultado que dirá quién de los seis será la candidata o el candidato, y los otros cinco han escrito, han jurado sin metáforas, han empeñado su palabra, de que formarán parte, primero de la campaña de quien tenga esa candidatura y después que serán parte del gobierno.

Es reiterativo pero importante subrayar que Andrés Manuel logró organizar a todos los aspirantes de MORENA y los adjuntos del Verde y del Partido del Trabajo para que estén dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, y seguramente esto permitirá el progreso del país, y que todos los logros, las obras magnas, únicas que está realizando Andrés Manuel tengan un desarrollo completo.

Es importante subrayar que Aristóteles, antes que Cristo, manejaba esta polítika, y que le permitió en las ciudades, en los imperios, aconsejar conjuntar intereses políticos, como ocurre con la Cuarta Transformación, que la democracia, y esto es muy importante, se da cuando Andrés Manuel opina, y ha logrado la unidad y consolidar la sucesión presidencial del 2024.

CONCLUSIONES

Primera: La calidad que nosotros le damos a Andrés Manuel de maestro en la política mexicana no está sujeta a condiciones ni ratificaciones, porque es una realidad lo que ha logrado este Presidente.

Segunda: No olvidemos que Andrés Manuel fue estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, y ahí tuvo la inspiración, los conocimientos y la vocación de convertirse en un político profesional, con los resultados que están a la vista de todos.

Tercera: Volveremos en esta columna y en estos temas, a insistir, primero cuando el 6 de septiembre se designe a la candidata o al candidato a la Presidencia, y que los otros cinco sigan leales y fieles al partido y formen parte de esa campaña presidencial.





Cuarta: En el 2024 la Cuarta Transformación se consolidará, que Andrés Manuel se vaya a su rancho y que quien sea fungido como Presidente o Presidenta honre lo que Andrés Manuel ha hecho como una especie de revolución pacífica en México.













