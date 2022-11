Andrés Manuel encabezará la marcha triunfal el día de mañana

Acciones no palabras. Hechos. Programas de gobierno que benefician a los mexicanos y a las mexicanas. Cuatro años de transformar el país y los resultados están a la vista; si bien es cierto que los detractores del gobierno, del sistema, de la Cuarta Transformación, de México, tratan con el control de los medios masivos de comunicación de minimizar e incluso ridiculizar los objetivos, los programas, los logros del actual gobierno en favor de los que menos tienen, de los pobres, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores y sobre todo haber logrado en estos cuatro años que sean derechos humanos fundamentales constitucionales las pensiones para los jóvenes, que en su momento les han servido para ubicarse en alguna actividad o prepararse para el trabajo; la de los más de 10 millones de personas de la tercera edad, que difícil será, que cualquier otro gobierno quisiera suprimir esos derechos, necesitarían una mayoría calificada para modificar la Constitución, como ha sido y ha logrado Andrés Manuel que quienes nunca habían tenido un apoyo económico, sobre todo por condiciones de ancianidad, de debilidad física y mental, de abandono familiar en los casos que se han dado, cuando hijos e hijas jóvenes, y unos aunque no lo sean tanto, abandonan a sus padres, a sus madres, a sus parientes que tienen obligación de mantener, y los dejan en asilos, en ancianatos, en lugares donde no tenían ningún apoyo económico, y afortunadamente con las pensiones alimenticias para los mayores, ya reciben en dinero, una cantidad suficiente para tener asegurados algunos gastos, o algunas medicinas.

La marcha del próximo domingo 27 de noviembre del 2022, que partirá del Monumento a la Independencia, en Paseo de la Reforma hacia el Zócalo a las nueve de la mañana, encabezada por el propio Andrés Manuel, nos permitirá a quienes hemos sido beneficiarios de la Cuarta Transformación, a quienes hemos logrado una profesión como quien esto escribe, gracias a esos apoyos, tenemos una deuda permanente, más que con Andrés Manuel con México, porque es a través del país que el actual Presidente, con las modificaciones y todo lo que han implicado las denostaciones, el ejercicio del libertinaje, de la presión, del hartazgo de los detractores de la Cuarta Transformación, que como bien ha dicho Andrés Manuel, podrán seguir diciendo, aullando, con quejumbres, pero la realidad es otra, México está saliendo del subdesarrollo tan grave de la intelectualidad con los planes que ha hecho el actual Presidente para beneficiar a los jóvenes, crear más de 100 universidades en el país, y sobre todo las acciones de bienestar para toda la familia y sus miembros.

Por eso hoy exhortamos a quienes nos honran leyendo esta columna que ya frisa los cinco años, que juntos vayamos, estemos con Andrés Manuel hombro con hombro, para que lo que falta permita la consolidación de todo lo que el Presidente ha intentado, que en algunos casos no los ha dado y la mayoría de ellos siguen transformando al país.

Desde la perspectiva nuestra es una forma de agradecer, de estar presentes, de apoyar con hechos, de que sienta el Presidente que los mexicanos, los que somos de convicción de la izquierda, de lo social, de los programas que favorecen a quienes menos hemos tenido, estemos presentes, expresando todo el apoyo necesario, e incluso yo les diría como será mi caso, acudir con los miembros de nuestra familia, acudir con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros abuelos, nuestros padres, es el momento, de acuerdo a lo que decía el filósofo español Ortega y Gasset: “La obligación principal del hombre bien nacido es ser agradecido”

CONCLUSIONES

Primera: Debemos apoyar físicamente el día 27 de este mes al Presidente, para que se sienta nuestra presencia y la realidad de que estamos apoyando los programas de la Cuarta Transformación.

Segunda: Ratificar con nuestra presencia que estamos en la línea del gobierno y en favor de los que menos tienen, de los pobres y sobre todo de que sigan siendo una realidad los apoyos que el actual gobierno nos ha dado y que seguramente dentro de dos años cuando termine, dadas las reformas constitucionales seguiremos teniendo esos derechos humanos subjetivos fundamentales constitucionales que hemos logrado con el actual gobierno.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com