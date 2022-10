Andrés Manuel destapa a la oposición para la "grande"

La imaginación política de Andrés Manuel no tiene límites. Ni la burla perdona. De los 43 aspirantes de la oposición dados a conocer por Andrés Manuel no se hace uno que pueda competir con el candidato o la candidata que las encuestas determinen que debe ser la que represente a MORENA en las elecciones presidenciales.

Palabras, palabras, palabras. En el fondo no hay nada. Candidatos de pena ajena, si usted distinguido lector revisa la lista de los que son mencionados en los diferentes medios de información y en las redes sociales, que pertenecen a los diferentes partidos de oposición como el PRI, el PAN, el PRD, la iniciativa privada, los liberales, los neoliberales y lo que usted se imagine, en esa lista de 43, porque finalmente se agregó a Cabeza de Vaca, el que actualmente es perseguido para determinar si es o no culpable de los delitos que se le imputan; pero generosamente Andrés Manuel que había sacado una lista original de 42 accedió a aceptar a este sujeto para que sean 43.

Gastar este espacio tan importante en reiterar los nombres, que unos son de mofa, de chiste, de vergüenza, porque cómo sería posible pensar en que algunos de los que él mencionó pudiera no solamente ser Presidente de la República sino tan sólo aspirar a ser candidato; por ello hemos decidido mencionar solamente cinco o seis de estos sujetos, incluidas mujeres, para que usted distinguido lector también vea el tamaño y la dimensión de los que pretenden volvernos a lo que era el país.

De los diferentes partidos, verbigracia, Alejandro Moreno del PRI, como él dice ni estoy adentro ni estoy afuera, pero es evidente que tendría que renunciar a la presidencia del partido y que los sectores del mismo lo escogieran para ser candidato; pena da, es leer que del PAN vuelven a mencionar a la señora Zavala o al actual Presidente del PAN Marco Cortés o sin vergüenza a Anaya, que sigue huyendo del país por sus felonías y sus delitos.

Pero también y suena a folklor, se menciona en esa lista a una señora de nombre Xóchitl que es Senadora de la República y que si usted quiere saber ponga su nombre en internet y sabrá la historia de esta distinguida dama. Le sigue la señora que genéticamente ha sido traidora, de nombre Lili Téllez, que ahora es Senadora y que a falta de argumentos, normalmente cuando comparece en la tribuna del Senado da pena oír que una mujer se pueda expresar de esa manera; también esta señora Dresser, periodista, de dónde podría ser una candidata a la presidencia, pero termina ahí la lista, también en Movimiento Ciudadano hay quienes están queriendo, aunque sea del mismo partido, como Alfaro y Delgado, que los candidatea López Obrador; ahora aquí hay algo que quisiéramos llamar la atención de ustedes que me honran leyendo esta columna, cuál va a ser la reacción en estos días de todos estos personajes, que además el Presidente incluyó a Pedro Ferriz de Con, el yucateco, el cabezón, que sigue con su idea de que un día sea Presidente de México, o también quienes ya andan en los ochentas como Fernández de Cevallos u otros que no vale la pena mencionar, solamente tangencialmente, por ejemplo Miguel Ángel Mancera, que en su momento en los prolegómenos cuando era Jefe del Gobierno, en una reunión con López Obrador se dice que finalmente cuando no aceptó formar parte de su equipo para apoyar a Obrador para la presidencia se ganó el calificativo de “mancerita”.

Frente a todo esto, distinguidos lectores, que siguen esta columna, les reitero que más que burla habría que ver y antes de despedirme decirles que también en la lista va un periodista que devino de más o menos, Loret de Mola, y que también con antecedentes muy controvertidos.

CONCLUSIONES

Primera: El tiempo político exige definiciones.

Segunda: Andrés Manuel, MORENA y su equipo tiene ya, y en este orden los pongo por las prioridades que se han manifestado, a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López; y recientemente se han agregado a Fernández Noroña y a Ricardo Monreal.

Tercera: De los nombres que hemos citado habría que ver en serio, si hay alguno que tenga programa, partido, imaginación, honestidad, para intentar ser Presidente de la República.

Cuarta: Mención especial merece quien es actualmente el Gobernador de Oaxaca, que seguramente porque Andrés Manuel lo respeta y Murat también a él, no se le involucró en esta lista, porque como dijo el Presidente en su momento serán electos por los “machuchones”.

Quinta: Seguiremos en esta frecuencia y seguramente que dentro de una semana podremos reseñar o hacer la crónica de las reacciones de todas estas diferentes personalidades de los diferentes partidos, que aspirar a la Presidencia de la República





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com