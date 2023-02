Andrés Manuel atento al caso García Luna

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador, siempre atento a los intereses de los mexicanos y mexicanas, reaccionó al enterarse de que miembros de Nueva York encontraron culpable a Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública de México) de los cinco cargos en los que eran. los cargos en su contra incluyen cuatro cargos de tráfico de drogas y un cargo de defraudar a los funcionarios de inmigración. (PAN), como siempre, por fin se pronunció y respondió a la sentencia de García Luna tras días de silencio. El presidente del partido, Marco Cortés, dijo que Genaro García Luna “nunca fue panista” y que la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer al exfuncionario panista de Vicente Fox y Felipe Calderón era una estrategia. Al ser consultado sobre la respuesta del partido opositor, el mandatario respondió que no se puede separar al PAN de García Luna. "Si es miliciano o no, no importa. Lo importante es que él es el personaje principal en la resolución del crimen y que está involucrado en el crimen con el luchador Fox. Soldado del PAN que es ministro de Defensa por Relaciones Públicas Calderón, quien ingresó al gobierno apoyado por el partido Acción Nacional. La respuesta del PAN viene lentamente. Calderón arremetió la noche del martes, horas después de que su mano derecha fuera condenado en Estados Unidos, defendiendo sus políticas de seguridad y distanciándose del exfuncionario. Pero el resto del grupo permaneció en silencio. Curtis fue el primero en hablar, negando que García Luna tuviera algo que ver con el juego. "No tenemos nada que ver con eso", dijo en un video publicado en las redes sociales. En las fotos también aparece la secretaria general de Educación Cecilia Patrón Laviada, quien afirma que el exsecretario del penal "nunca fue panista" y que "si comete un delito, debe asumir las consecuencias. Sus frutos Posteriormente, reaccionó el ministro de Gobernación de Vicente Fox Santiago Creel, quien se pronunció sobre este tema en una conferencia de prensa en la Cámara de Representantes, que actualmente preside. “Estoy aquí porque doy la cara, creo en la justicia, creo en la ley, creo en la constitución y creo que el que lo haga pagará”, dijo este jueves.

“Dicen que era un supervisor, que lo descubrieron como un superhéroe, un traidor a México, un traidor a la organización y un traidor a sí mismo”, agregó. El presidente celebró el viernes que los líderes de la suegra finalmente dijeron y entendieron que esa era una "situación difícil para ellos". "Me alegro de que hayan comenzado a protestar después de los disturbios", dijo cuando se le preguntó sobre la respuesta evasiva del PAN al veredicto. “No se pudo tapar con un dedo, porque no es panista, hay muchas pruebas de cómo los legisladores y dirigentes panistas protegen la estrategia de Calderón y García Luna”. López Obrador dijo que el partido "debe exigir una investigación exhaustiva", comenzando por el magnate antidrogas, sobre sus vínculos con dos expresidentes del PAN. En declaraciones de representantes del partido de oposición, enfatizaron que García Luna debe ser juzgado en México. López Obrador está de acuerdo y dice que hay mucha desconfianza en el poder judicial del país. “Este es un llamado de atención para la justicia en México, porque aquí debe ser juzgado”.

CONCLUSIONES

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com