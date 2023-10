2018-2023 cinco años del triunfo de Andrés Manuel

La columna Democracia Mexicana surgió a la vida política de México gracias a la generosidad de Daniel Martínez, Director de El Sol de Cuernavaca, el 3 de junio del año 2017. A partir de entonces ha sido línea limpia y transparente de que hemos sostenido, en algunos casos adelantado criterios, que en nuestro carácter de politólogos hemos podido vaticinar y que los mismos se hayan hecho realidad. Nuestra columna ha cumplido ya seis años ininterrumpidos de ponderar y de proyectar las realidades democráticas y de gobierno que ha logrado Andrés Manuel.

Principales logros

De manera enunciativa y limitativa, señalamos los principales triunfos, hechos históricos, reformas jurídicas, mejoramiento del sistema de salud y otros que enseguida mencionaremos. Para empezar, si hablamos de obras materiales históricas, tenemos que referirnos a los diferentes trenes que están en su etapa última, para ponerse en acción, el Tren Maya, que son 1500 km de vías, que acercarán el sureste a la capital y en otros puntos del país. Igualmente, los diferentes medios de transporte, como el Tren Urbano de Toluca, que en su momento fue desperdicio del anterior gobierno, y que hoy con Andrés Manuel se ha retomado y es una realidad. Reiterar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es una realidad, fue tan criticado que parecía que era un desastre del gobierno, y sin embargo ya de ahí parten muchas aerolíneas y de carga al extranjero; y en el mes de diciembre de ahí partirán 50 nuevos vuelos, habiendo conseguido México ya otra vez su prioridad número uno, de acuerdo con la Llata, estar al nivel de las mejores causas en ese sentido. Igualmente hay que subrayar la adquisición, por parte del gobierno, de Mexicana de Aviación, que ya es una realidad tangible, y que el 4 de diciembre del presente año empezará a volar a 20 destinos de la República Mexicana, con boletos de avión de 500 pesos en adelante, y que además están siendo contratadas personalidades de pilotos de primer nivel de México, y sobrecargos, sin dejar de mencionar que el control de estas obras es ya parte de lo que el ejército mexicano tiene, de acuerdo con las leyes de nuestro país. También hay que subrayar la creación de las refinerías como Dos Bocas, la de Texas y las diferentes que ya se pusieron en acción y en refinamiento; el incremento de la explotación de Pemex, que ha reducido su deuda notablemente. También es un logro que en el lapso de 2014 a la fecha, MORENA con Andrés Manuel y la Cuarta Transformación, dirijan el destino en 23 Estados de la República, de 90 millones de personas, que son apoyadas y dirigidas por los gobiernos en turno, entre los que debe destacarse, que la mayor parte de sus gobernadores son del sexo femenino, es decir gobernadoras. Este tema nos lleva a la ratificación de la equidad de género, al extremo de que políticamente, en las próximas elecciones de 9 Estados de la República, es una realidad que se tendrán que plantear, no sólo por MORENA sino por todos los partidos políticos, de que de las nueve gubernaturas, cinco están programadas para mujeres y cuatro para hombres. También subrayar como otro logro, que el gabinete de Andrés Manuel está integrado por más mujeres que hombres, que han hecho papeles extraordinarios, como ocurre en la actualidad con la Secretaría de Gobernación. No podemos dejar de mencionar como un logro de la Cuarta Transformación y de MORENA, el que ya una vez con una abrumadora mayoría en las encuestas, que Claudia Sheinbaum ha sido la ungida y ha recibido el bastón de mando del partido, para convertirse en la Coordinadora de esas actividades, y en su momento tenemos la certeza que será la precandidata, la candidata a la Presidencia de la República, y en su momento, en el mes de julio del 2004, habremos con ella ganado la Presidencia, quienes hemos estado siempre firmes y creyendo en todo lo que ha realizado la Cuarta Transformación. No podemos dejar de considerar la premonición que hubo en contra del peso y siendo en 2018 que para el año 2023 estarían en 30 o 40 pesos el dólar, y los agoreros han fallado, porque actualmente el peso es una de las monedas más apreciadas, más duras en el mundo de las finanzas. También, aunque no es mérito único de MORENA ni de la Cuarta Transformación, si es una realidad que las remesas multimillonarias que se han recibido en el período de Andrés Manuel rebasan todo lo que ha habido en la antigüedad, lo que además ha fortalecido el valor del peso frente al dólar, que ha llegado a límites de 16 pesos; y en la actualidad aproximadamente el 17. Mención aparte merece la realidad de las pensiones para adultos mayores, para jóvenes y con todas las implicaciones de que esto ya son reformas constitucionales, considerando además que en el año 2024, las pensiones de las personas de la tercera edad será incrementada en un 25 por ciento.

No podemos dejar de mencionar otro logro, el que ha habido un incremento impresionante, como se nota en el presupuesto que se va a ejercer en el año 2024, que es de 9 billones de pesos, de lo que hay que destacar, que ha sido sin contraer nuevas deudas, sino más bien que las acciones del SAT, encabezadas en su momento por Buenrostro, lograron que los mayores deudores de impuestos pagaran cantidades millonarias, como fueron las empresas de Carlos Slim y otras como Coca-Cola, como Fensa y otras que son del dominio público. Si bien es un espacio reducido para señalar todos los triunfos, es importante destacar el del incremento de los salarios mínimos, que ha sido histórico, si consideramos que en la época del alto vacío —léase Fox— el incremento fue de 20 centavos, hoy es de elevados porcentajes, que nos permiten pensar, y que los trabajadores recibimos ya sueltos mínimos muy importantes, que oscilan de 300 a 400 pesos. También, y con eso terminamos esta reseña histórica, hay que subrayar y exhortamos a quienes los leen en esta columna, a que en el año que entra vayamos a votar en masa y logremos superar los 30 millones de votantes que tuvo Andrés Manuel, para ungir a Claudia Sheinbaum como nuestra Presidenta, y sobre todo lograr que si todos votamos y logramos mayorías calificadas de las Cámaras de Diputados y Senadores, se podrán hacer grandes reformas como la que está esperando el Poder Judicial de la Federación y otras instituciones.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com