¿Democracia en crisis?

Nos quejábamos porque en el pasado no había democracia en México; hubo frustraciones y rasgamiento de vestiduras porque había un partido único; porque los que llegaron después fueron peores –léase PAN- para que finalmente de un tiempo acá, breve, llegó la democracia; hoy está presente en la vida de todos los mexicanos y las mexicanas; la democracia mexicana tiene su sello particular, y como lo hemos reiterado en esta columna ha habido conflictos entre el actual Presidente y los funcionarios de los órganos electorales, pero nuestra perspectiva es la esencia de la democracia; consideramos que ejercer, usar y disfrutar la democracia es una realidad en México; pero distinguidos lectores les planteo lo siguiente: ¿Hay un uso abusivo de la democracia por parte del INE y del Tribunal Federal Electoral?. Usar un derecho y sobre todo constitucional es muy importante y tiene límites; esto en cuanto a quienes deben sufragar; pero si la muestra es que la lucha que se ha dado actualmente entre el poder ejecutivo y los órganos autónomos es tan grave, habría que considerar si las reformas a las leyes, en el caso concreto que regulan al INE y al Tribunal Federal Electoral deben modificarse; entre otras razones nosotros esgrimiríamos lo siguiente: Las leyes de marras, consideramos que deben reformarse, pero con un agregado del que carecen actualmente; deben ordenar expresamente las clases de sanciones que se pueden imponer a las que serán acreedores los que no cumplan, atendiendo a los diferentes requisitos que la ley exige, para en el caso concreto llegar a ser candidato a gobernador de un Estado de la República; porque lo que ocurre, y esto está a la vista de todo, no hay que ser jurista ni demócrata, hay que tener sentido común y la actitud positiva frente a la problemática, porque desde la perspectiva de quien esto escribe, al no haber sanciones específicas de las faltas, se ha dejado “Ad Libitum”, es decir al arbitrio en este caso, de quienes dirigen los órganos multimencionados; porque habría que considerar que esta interpretación tiene una dedicatoria, si la ley dijera por ejemplo que si un candidato, un precandidato no presenta sus gastos de campaña la sanción será que no podrá competir y no dejarlo a la interpretación de los funcionarios del INE o los Magistrados del Tribunal, no habría ningún problema; la problemática se presenta porque ya se ha aunado a ésto las cuestiones personales, tanto de los funcionarios del INE como la del Tribunal Federal Electoral y del Presidente Andrés Manuel; porque el estandarte e ícono de la democracia mexicana está presente y está defendiendo; pero por qué no ponerle a las leyes las sanciones que corresponden, de otra manera estamos en esta reiterada hipótesis de usar abusivamente las normas para sancionar al gusto a las conductas que se hayan cometido; en esas condiciones, lo único que queda es, no tanto desaparecer los órganos, porque son fundamentales, tanto el INE como en el Tribunal Federal Electoral, pero lo que sí sería muy importante es individualizar, personalizar, aclarar perfectamente las sanciones y su dimensión, para que no se den los conflictos que estamos viviendo actualmente.

CONCLUSIÓN

La democracia está en pleno apogeo en México. Su crisis puede llevarnos a mejorar las formas democráticas que rigen al país. Todos los actores que participan actualmente en los conflictos electorales, y los que pretenden puestos de elección popular, más de 20 mil, deben contribuir, porque desde nuestra perspectiva, desde que se dio en el gobierno anterior la hipótesis de la reelección, el país, México, ha perdido mucho de lo que había avanzado, porque estamos a un paso de que se puedan reelegir los gobernadores, y el efecto siguiente sería la reelección del Presidente de la República, ya está de los senadores; la de los diputados locales, federales y municipales etc. pero hasta dónde la democracia mexicana puede aguantar lo que está ocurriendo en la actualidad.





Jacinto Hernández Lucas