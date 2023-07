Democracia a la mexicana

La sola expresión que rubrica esta columna, las dos palabras que la encabezan, encierran la verdadera y auténtica democracia como forma de gobierno y que desde nuestra perspectiva cada país, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y por supuesto México, hemos creado nuestra propia democracia. Ésta como parte de la política es libertad de expresión. Es que se den, como está ocurriendo en México, los conflictos entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque hay diferentes orientaciones, diferentes reglamentaciones, y sobre todo que estamos viviendo el auge de la democracia, porque si usted distinguido lector sintoniza cualquier estación de radio, de televisión, ve las redes sociales, encontramos la libertad de expresión sin límites; hay quienes han hecho, diversos periodistas que no me tomo el trabajo de mencionar, porque no vale la pena; han hecho decía yo, su modus vivendi, operandi, y enriquecerse; la democracia mexicana es permitir a cada órgano de gobierno, a cada particular, a lo que significa frente a un gobierno oficial la oposición, que hagan lo que puedan, aun cuando enfrentamos falta de imaginación, de creatividad y de objetivos importantes, en quienes pululan, rondan, pretenden tener la dimensión de candidatos a la presidencia, con el solo prurito u objetivo, de que “a río revuelto ganancia de pescadores” porque bien saben, tampoco menciono lo que todos los medios señalan de los 14 o los 20 aspirantes de la oposición, que nunca serán candidatos; pero si están metidos, si negocian, si incluso entre los que aspiran hay perseguidos por la justicia, entonces podemos concluir que es la democracia en su apogeo, porque cada quien hace lo que quiere; calumnian, traicionan, se corrompen, mienten, con el mismo propósito, enriquecerse, sin ver o velar por el interés del país, sino simplemente por los intereses personales.

Es importante para quienes me honran leyendo esta columna que reflexionemos juntos en esa palabra mágica que es la democracia, y que así como ocurrió en el año 2018, y sufragamos 30 millones en favor de Andrés Manuel, sigamos en el ejercicio de ese derecho, y el año que entra salgamos a las calles, a reiterar, a ratificar, a continuar los efectos, los beneficios, los frutos que son una realidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en las obras magnas como el Tren Maya; la refinería Dos Bocas; el Aeropuerto de la Ciudad de México, en que esto es producto de la democracia, porque se tiene que respetar la voluntad del pueblo, de quienes no estamos dispuestos a regresar a los retrasos, a las oligarquías, a las mentiras, que solamente sirvieron para enriquecer a sujetos que están en el catálogo de los mexicanos, que todo el mundo sabe quiénes, por donde y como han hecho sus diferentes fortunas.

Reiteramos que la democracia mexicana por primera vez en 100 años es una realidad tangible, concreta, que se puede tocar, que se puede disfrutar por los frutos que ha dado, sobre todo para los que menos tenemos, para los que nos hemos acogido al gobierno de la izquierda, al de Andrés Manuel, y hemos recibido los beneficios en todos los órdenes, la educación, los hogares, las medicinas, las mejores oportunidades, con esas becas, al desaparecer los famosos ninis y que ahora son personas que están aprendiendo o quienes integran el ejército, el mayor conglomerado de personas en México, como son los de la tercera edad, identificado como adultos mayores, ancianos o algún otro calificativo, que es una realidad que ahora esos más de 10 millones de personas reciben cantidades importantes bimensuales para un sustento y para algo que nunca habían tenido, porque ningún gobierno había volteado los ojos hacia los pobres de México, hacia los que no habían tenido ninguna oportunidad en la vida.

CONCLUSIONES

Primera: La democracia mexicana, así como la norteamericana, donde un Presidente, después de cuatro años utiliza esta plataforma para reelegirse, es la forma que los norteamericanos han utilizado; la rusa, decidieron que Putin se quede hasta el año 2036, porque la gran mayoría de los rusos así lo han escogido.

Segunda: La democracia creada por los griegos como una forma de gobierno, el gobierno para el pueblo, el pueblo en el gobierno, tiene características especiales, dependiendo del país del que estemos hablando, de su situación histórica y económica.

Cuarta: Debemos luchar porque la democracia mexicana, ésta creada por Andrés Manuel, que ha originado la Cuarta Transformación, el partido MORENA y lo que estamos viviendo actualmente, se afiance para que el mejor de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel llegue a la silla presidencial y siga siendo lo mejor para los mexicanos.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com