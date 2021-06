¡Dejaron solo a nuestro presidente Andrés Manuel!

Ni juicio a expresidentes, ni a Cabeza de Vaca, ni juicio político a Lorenzo Córdova, porque el único valiente, el que quiere lo mejor para las mexicanas y los mexicanos y que ha defendido este país es Andrés Manuel López Obrador.

Morena tenía mayoría, podrían haber hecho el juicio político a Lorenzo Córdova, no había ningún pretexto. Y tocando el punto del juicio de los expresidentes, se requiere de un porcentaje del cuarenta por ciento de la participación; si no llegamos ni al setenta por ciento a nivel nacional con publicidad con 170 mil casillas, imagínense distinguidos lectores con 50 mil casillas sin publicidad. ¿Creen que podamos llegar al cuarenta por ciento de participación que es lo que se requiere? No han respaldado al Presidente, Mario Delgado lo dejo sólo, así como los diputados de MORENA.

¿Saben que va a pasar con Cabeza de Vaca? Nada. El 23 de junio del año en curso el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN aprobó una reforma para blindar jurídicamente al gobernador Cabeza de Vaca hasta septiembre del 2022; los diputados locales que ya se van y que por supuesto pasarán a la historia como cómplices del señalado.

Otro funcionario es Lorenzo Córdova, que en su momento los diputados, los senadores, debieron de presionarlo para que el pasado 6 de junio hubiera metido la consulta para el juicio a los expresidentes. Los funcionarios de la Cuarta Transformación están dejando sólo a Andrés Manuel, con el apoyo de todos podrían haber hecho mucho más; Andrés Manuel no falló, nuestro Presidente quiere el cambio, pero desafortunadamente no todos son como él.

Mario Delgado le falló al Presidente, nos falló a los mexicanos. Andrés Manuel necesitaba una mano dura, una mano fuerte, un presidente de partido que hubiese sido contundente en sus decisiones, un líder, pero puso a los candidatos que quiso, no unió a MORENA porque ahorita se están dando unos contra otros, y el único al que vemos trabajando para bienestar de México es a Andrés Manuel.

CONCLUSIÓN

Como en la familia, la unión hace la fuerza, en el país funcionaría de la misma forma. En estos tiempos difíciles debemos de considerar, de reflexionar y sobre todo actuar en beneficio de México. Nuestras colaboraciones y es la esencia de los artículos que publicamos, tienen como aportación nuestra, enumerar, describir, reseñar, subrayar, reflexionar y colacionar los aspectos más importantes en la política mexicana, que indudablemente corresponden a nuestra democracia; a nadie se les está denostando, lo que pretendemos nosotros como mexicanos es decirles a los funcionarios, a todos por igual, que cumplan con los que les toca, que hagan su trabajo, que demuestren el amor a México, que unan fuerzas para el objetivo que nuestro Presidente tiene.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com