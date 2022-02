Defensores en riesgo

Durante el mes de enero, la inseguridad arrebató vidas e indignó a la población mexicana. Sin embargo, pareciera no hacer mella en quienes hacen como que no observan o no escuchan una realidad grotesca y lacerante de impunidad en México y en Morelos.

Ana Luisa Garduño, fue una mujer con una familia impactada en el año 2012, con el asesinato de su hija Ana Karen Huicochea, segura estoy que ustedes lectores, recuerdan el terrible caso de una joven, cuyos sueños fueron truncados en su casa de Temixco, cuando era visitada por otro joven a quien conoció en la web.

En aquellos años, el caso fue impactante, alertaba sobre el peligro, pero también sobre la ineficacia de las entonces procuradurías de Morelos y Jalisco que poco respondieron a su labor.

A partir de ese momento, junto a otros casos devastadores como el de Jessica Cerón o el de Viridiana Morales, la señora Ana Luisa, caminó con las víctimas clamando justicia.

Este fin de semana al Estado de Morelos, a las personas con la aspiración de vivir mejor, a quienes buscan la pacificación y exigen que sus casos no sean olvidados, les fue arrebatada una guerrera. La señora Ana Luisa fue privada de la vida y pasó de ser víctima indirecta a directa.

Los hechos ya no resultan increíbles, cuando se recuerdan casos como el de Marisela Escobedo, quien perdió a su hija Rubí Frayre en Ciudad Juárez en 2008, representando uno de los primeros grandes retos para el sistema penal acusatorio y con resultado reprobatorio. El presunto homicida fue exonerado, Marisela luchó hasta que dos años después afuera del palacio de gobierno de Chihuahua, fue baleada, ella hacía lo de siempre, exigir justicia.

Pero con todo y la repetición, no podemos, ni debemos acostumbrarnos a vivir en un país y una entidad con tantos problemas de inseguridad; donde las voces valientes son silenciadas con balas.

Apenas la semana pasada, retomamos el caso de la periodista Lourdes Maldonado y ahora una vez más queda claro que la protección a periodistas y defensores de derechos humanos está vulnerada. El caso de Ana Luisa ya provocó un llamado desde la Organización de las Naciones Unidas, pues no se puede luchar en silencio, mas los exhortos no son nuevos ni han causado la fuerza de transformación tan necesaria y urgente.

Desde el 2012, existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero en México siguen matando a quienes salían para alzar la voz; sus homicidios nos dejan a todos en indefensión, mientras las autoridades siguen sin comprender cuál es su función; hace falta mucho más que dar el pésame, urge ir al fondo en la estrategia de prevención del delito; en tanto, seguiremos lejos de alcanzar justicia y paz.