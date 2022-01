Tras una batalla judicial de 12 días, el número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic, perdió su particular lucha con la Justicia australiana, que determinó por unanimidad que su presencia allí suponía un "riesgo para la salud" y debía ser deportado. 16 de diciembre: Dos días después de haber asistido a un partido de básquet en Belgrado, luego del cual varias personas dieron positivo al covid-19, Djokovic se realiza un test de antígenos con resultado negativo y luego una PCR, que un día después fue positivo. Antes de conocer el resultado, el tenista asiste a la presentación de un sello con su imagen en Serbia. 17 de diciembre: El jugador, de 34 años, participa en un acto con jóvenes tenistas. Novak Djokovic asegura que efectuó antes un segundo test de antígenos, que dio negativo. «No tenía síntomas, me sentía bien y no había recibido la notificación del PCR positivo antes del fin de ese evento», aseguró en un comunicado publicado en Instagram el 12 de enero. 18 de diciembre: Igualmente en Belgrado, concede una entrevista y una sesión de fotos al diario deportivo francés L’Équipe, con motivo de la concesión del trofeo «Campeón de los Campeones». Sabía ya entonces que era positivo al covid-19. 25 de diciembre: Djokovic es fotografiado en Belgrado en compañía del jugador serbio de balonmano Peter Djordjic. -31 de diciembre: La Academia SotoTennis tuitea un vídeo de Djokovic entrenándose en Marbella (España). El 2 de enero, la prensa local le fotografía entrenándose, también en Marbella.4 de enero: Djokovic anuncia que viaja a Australia para defender su título gracias a una «exención médica» que le permitirá jugar el torneo, aunque sin precisar en qué consiste. Todos los tenistas que participen en el Abierto de Australia deben estar vacunados contra el covid-19 u obtener una exención médica, otorgada por una comisión de expertos independientes. 5 de enero: Djokovic llega por la noche al aeropuerto de Melbourne pero se ve bloqueado por no haber rellenado el formulado adecuado para la visa de entrada en el país. El Primer Ministro australiano Scott Morrison exige a Djokovic que aporte una prueba de que la «derogación médica» de la que se beneficia para participar en el torneo está justificada, sin la cual será devuelto «a casa por el primer avión». Su visa es anulada. -6 de enero: El tenista interpone un recurso ante la justicia contra la anulación de su visa y su expulsión. Esta es suspendida y es llevado a un centro de retención. 8 de enero: Djokovic habría recibido la exención médica después de haber dado positivo al covid-19 el 16 de diciembre, informaron sus abogados en el escrito de apelación. -10 de enero: Un juez australiano ordena la liberación inmediata de Djokovic. En su opinión, si las autoridades le hubieran dado tiempo «hubiera podido consultar a otras personas y presentar argumentos para explicar por qué su visa no debería ser cancelada». El gobierno australiano concede que la manera en la que se realizó la entrevista no fue «razonable». Un abogado del gobierno advierte sin embargo que el ejecutivo puede todavía decidir una expulsión, lo que tendría como consecuencia el veto a su entrada en territorio australiano durante tres años.11 de enero: El jugador retoma el entrenamiento. Parece que en el documento entregado a su llegada a Melbourne no señaló que había estado en España dentro de los 14 días previos a su viaje, algo que podría conllevar su expulsión. -12 de enero: Djokovic denuncia en un comunicado en Instagram la «desinformación» sobre sus apariciones en público tras su test positivo el 16 de diciembre y aporta su cronología de los hechos. En lo referente a no haber señalado su presencia en España dentro de los 14 días precedentes al viaje, Djokovic reconoce «un error humano» que «no fue deliberado» por parte de su «agente».-14 de enero: El gobierno australiano anula nuevamente el visado de Djokovic, estimando que su presencia en Australia «podría alentar el sentimiento antivacunación».-15 de enero: El tenista serbio regresa al centro de detención a la espera de una decisión definitiva por parte de la justicia sobre su recurso para que su expulsión sea bloqueada.-16 de enero: El Tribunal federal australiano rechaza el recurso del N.1 del mundo contra su expulsión. «Extremadamente decepcionado», el vigente campeón en Melbourne «respeta la decisión» y abandona el país en un vuelo con destino Dubái. Pero Djokovic no es el único culpable en una chapuza total y de la que la organización del torneo se ha desmarcado. Y es que el tenista aterrizó en Australia porque tenía un permiso para jugar basado en un positivo el 16 de diciembre. Quienes dieron el visto bueno a su llegada, más tarde cambiaron de opinión al ver el rechazo de la masa social. Luego se sucedieron todos los errores del jugador. La documentación mal rellenada, obviando que había viajado de Belgrado a España en los catorce días previos a su traslado a Australia, una petición de visado errónea, las dudas respecto a la veracidad del positivo y por qué no lo hizo público, y la confesión de que supo el 17 que estaba contagiado y aun así acudió a una entrevista presencial sin comunicárselo al periodista. La cadena de fallos y mentiras legitimó al Gobierno australiano, que a la segunda ganó en los tribunales y consiguió su objetivo de expulsar al 'Djoker'. Una batalla perdida para el mejor de la historia, para muchos, y que nunca olvidará. Cuando perdió un Abierto de Australia antes de poder siquiera empuñar la raqueta. Francia no le permitirá jugar el Roland Garros y en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que “cualquier deportista que aspire a competir en nuestro país” debe “cumplir con las normas sanitarias en España”, antes una posible participación de Djokovic en el Mutua Madrid Open. Es sin duda el DEFAULT, mas caro que ha tenido que asimilar el deportista, entendiendo que el DEFAULT es el momento del partido cuando, luego de aplicarse todos los pasos del Código de Conducta, un jugador es descalificado y retirado de la cancha y del torneo. Los que aplican esta regla pueden ser algunos de los oficiales a cargo como juez de silla, arbitro general, supervisor, etc