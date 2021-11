De rescates a rescates

Cada vez más, los gobiernos se comportan como princesas de cuentos de hadas que esperan ser salvadas por un poder superior. Los ayuntamientos se ahogan en sus deudas, en gran medida adquiridas por una histórica falta de orden en el manejo financiero, y piden ayuda a los congresos locales y gobiernos estatales; los gobiernos estatales, también bastante heterodoxos en sus contabilidades piden auxilio a la Federación, y la Federación pide auxilio al extranjero, incrementa impuestos o bases gravables, o de plano les responde a todos que a ver cómo le hacen.

Los rescates no son siempre iguales; por ejemplo, en el caso de las ampliaciones presupuestales de los órganos autónomos hay una justificación que tiene que ver con la mezquindad de los diseñadores de los presupuestos en la federación y los estados que destinan mucho menos dinero del indispensable para que los organismos cumplan con sus obligaciones constitucionales, lo que provoca que el dinero se acabe antes de cada fin de año. En ese caso, el rescate podría considerarse como una obligación de los gobiernos, y así lo han calculado ya los tribunales.

Otros que suelen pedir rescate son los ayuntamientos, la afición de alcaldes por inflar las nóminas con sus allegados para casi al final de la administración “despedirlos” con altísimos costos en liquidaciones que suelen terminar en impagables laudos; la reducción y retraso en el suministro de participaciones federales y estatales; la bajísima recaudación, y otros elementos estructurales provocan la insuficiencia presupuestal cíclica, que suele repetirse en la medida en que los alcaldes parecen no aprender nada de sus antecesores y acostumbran repetir los errores históricos. En estos casos, los rescates tendrían que hacerse bajo dos condiciones: primero la investigación, sanción y reparación del daño de quienes abusaron de los recursos públicos (situación que no depende totalmente del ayuntamiento); y segundo, el profundo reordenamiento en el gasto y finanzas de las arcas municipales. De otra forma, cualquier recurso será sólo una ayuda momentánea y no la solución que se busca a los problemas de financiamiento.

El caso del gobierno estatal es más complejo. Particularmente en la actual administración pareciera que el Ejecutivo estatal tiende a pedir ayuda de la Federación para absolutamente todo. No se trata exclusivamente, de inoperancia en el servicio público; el lento crecimiento económico, la informalidad laboral, entre otros factores, limitan los ingresos propios del gobierno estatal; si a ello sumamos la incapacidad de diseñar políticas que detonen el desarrollo económico, y la incapacidad para enfrentar otras crisis asociadas que pegan a la inversión, el empleo y el consumo; el problema es mucho mayor que el de los municipios.

La percepción es que el gobierno estatal requiere la asistencia federal en prácticamente todos los rubros, incluso para enfrentar los compromisos más elementales, como el pago a los trabajadores. Rescatar al gobierno estatal es necesario, pero lo es un actuar responsable del Ejecutivo para reordenar el gasto público, promover inversiones generadoras de empleo, enderezar las finanzas y hacer su trabajo en todos los rubros.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx