De presuntas persecuciones políticas

Por supuesto que cualquier político que haya sido sometido a procesos penales o administrativos acusará persecución de algún grupo coyunturalmente empoderado. En Morelos lo hemos visto en ex rectores, ex secretarios, ex directores de área y ex diputados, y mucho más desde que la revisión jurídica del ejercicio de los servidores públicos se ha dinamizado hasta convertirse, si no en una verdadera gesta anticorrupción, sí en un instrumento que visibiliza lo que antes era mera percepción: el ejercicio perverso de la política y la administración pública.

Con tanto chisme alrededor de los casos contra políticos, la acusación de la “politización de los casos” es común, y también profundamente imbécil. Porque a final de cuentas la prevención y sanción de los delitos y las conductas antisociales son fundamentales para el Estado, y en ese sentido resultan uno de los orígenes de la política como ciencia y arte. En todo caso, interpretamos de los lerdos discursos, la queja sería por un uso faccioso de la lucha anticorrupción que toca a los defenestrados y deja libres a quienes se mantienen en alguna cumbre.

Así, el ex diputado Sotelo Martínez se une a otros ex legisladores en la acusación contra las fiscalías sobre una presunta persecución política, por haber presuntamente extraviado el expediente con el que se habría formado causa a su compañero de legislatura y bancada, Marcos “N”, hoy recluido en prisión preventiva por el presunto delito de violación. La Fiscalía anticorrupción imputó al ex legislador por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, incumplimiento de la función pública y robo; el juez de la causa determinó el sobreseimiento del caso aún sin solicitarlo la defensa del imputado, determinación que la parte acusadora apelará.

Y claro que fácilmente podría pensarse que las fiscalías actúan con alguna fobia política, sobre todo porque desde el inicio de la actual administración, desde el gobierno del estado, primero, y luego desde algunas curules del Congreso del estado, se ha criticado el origen, nombramientos y actuación de los fiscales General, Uriel Carmona, y Anticorrupción, Juan Salazar, ambos tachados de herramientas para los fines desestabilizadores del maloso mayor, Graco Ramírez, a la sazón ex gobernador del estado, que también está siendo indagado por la Anticorrupción por diversas y presuntas irregularidades en su gestión. Y por supuesto que aunque no sea tan así, la andanada de ataques contra las fiscalías ha funcionado a fin de cuentas para permitirse el desliz de acusarlos de actuaciones facciosas y con carga política en cada una de sus acciones, triunfos, fracasos y hasta declaraciones. Es decir pusieron la piedra para el guamazo, y cada vez que es necesario se retoma para hacer parecer que la procuración de justicia es un asunto selectivo; cuando basta ver las cifras para saber que las ineficiencias del sistema son generales.

En todo caso, lo que debiera preocupar a todos es la facilidad con que se acusa la partidiarización de los sistemas de procuración y administración de justicia. Pues aunque hay casos que son evidentes en el actuar faccioso, difícilmente podríamos extender esa conducta como una regla de operación.

