De Miss México a asesina confesa

Era mayo de 1928 y en México se había estacionado la inestabilidad política. El surgimiento de varios grupos religiosos inconformes con las medidas anti- eclesiásticas del gobierno de Álvaro Obregón, habían prosperado tras la reelección del sonorense.

Mientras los opositores preparaban el derrocamiento de Obregón, la sociedad mexicana se entretenía con el concurso de belleza que Excelsior organizaba y en el que, María Teresa Landa Ríos se coronaba como la primera Miss México de la historia.

Al ganar el certamen, María Teresa adquiría el compromiso de representar a nuestro país en la competición que se efectuaría en Galveston, Texas. Aunque la señorita Landa no solo sería recordada por su participación en un espacio de alta frivolidad.

La vida de María Teresa había dado un giro inesperado. Al mismo tiempo que se enaltecía su porte elegante, figura esbelta y rostro fino, también conseguía el amor del coronel Moisés Vidal Corro, con quien después contrajo matrimonio.

María Teresa casi siempre acaparaba las miradas ajenas por su espectacular belleza, algo que tampoco pasó desapercibido para el General Moisés, quien desde la primera vez se enamoró de la joven de 17 años.

// Sus orígenes //

Nació el 15 de octubre de 1910, en Tlalpan, Ciudad de México. Teresa creció en el seno de una familia de clase media. La señorita Landa se destacó por ser una chica independiente e inclinada al estudio. Propulsora del feminismo y defensora de los derechos de la mujer. En aquel tiempo, la idiosincrasia mexicana concebía la idea de que las féminas únicamente eran guardianas del hogar y de las buenas costumbres.

Su padre, Rafael de Landa, tenía lecherías, un negocio muy redituable en la ciudad que para entonces contaba con alrededor de un millón de habitantes. Su madre, Débora Ríos, dedicada a las labores del hogar.

La joven creció en una época difícil y complicada. Empero, ella siguió su necesidad de prepararse un futuro prometedor.

// La lectura, su mayor pasión ///

María Teresa amaba la lectura fervientemente, una pasión que la acompañaría durante toda su vida.

Luego, estudió en la Escuela Normal de Maestros, profesión que ejerció hasta su muerte.

No obstante, ingresó a la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Mi mayor anhelo era buscarme una situación independiente, absoluta en todos los órdenes; económica y espiritual”, reveló Landa Ríos.

No quería depender de nadie, aspiraba a tener una vida libre y sin ataduras, pues sus padres la educaron bajo un entorno familiar estricto. Al grado de desear que su hija se convirtiera en monja.

Con todo y eso, María Teresa decidió tomar sus propias decisiones.

// La miss que posa en traje de baño //

Su hermosura era arrolladora así que de inmediato pasó a la segunda ronda del concurso. Fue en una sesión de fotos donde Teresa mostró su cuerpo al posar en traje de baño. Un acontecimiento que en los años 20´s era mal visto y que causó controversia entre los grupos más conservadores de México.

Una semana después se daba a conocer que la ganadora era María Teresa.

// El amor, el inicio de una tragedia //

El 8 de marzo de 1928 falleció Asunción Tamayo, abuela de Teresa. Al funeral asistieron amigos cercanos a la familia, entre ellos, el coronel Moisés Vidal, un revolucionario de 34 años.

Durante los siguientes meses, Moisés cortejó a Teresa hasta conseguir que la relación se consolidara. Se casaron por la iglesia el primero de octubre de 1928.

Los recién casados se fueron a vivir a la casa de los Landa, en la calle Correo Mayor no. 119, en el centro histórico.

Moisés era un hombre inseguro. Pronto dejo al descubierto su recelo sobre su mujer, al pedirle que no saliera sola a la calle y que dejara de leer el periódico “una señora decente no tiene por qué enterarse de los crímenes y demás indecencias que llenan las páginas de los diarios”.

Sin embargo, el coronel guardaba un oscuro enigma que terminaría en un fatal desenlace. Moisés estaba casado y tenía dos hijas, una situación de la cual no tenía conocimiento, su actual cónyuge.

// Paradójicamente también se llamaba María Teresa //

Hasta que una ocasión, la primera esposa del general, que curiosamente también se llamaba María Teresa, se enteró de la infidelidad de su esposo, al casarse con una mujer mucho más joven.

Era 25 de agosto de 1929, María Teresa Landa apenas abría los ojos. Despertó y al buscar el reloj notó que eran las 10:30. Seguramente el cansancio la había obligado a comenzar la mañana en un horario inhabitual.

Se levantó para dirigirse al comedor para desayunar. Rápidamente se acomodó para leer el periódico y en la primera plana se leía “Miss México a las puertas de la cárcel”.

La nota periodística informaba que la señora María Teresa Herrejón López de Vidal denunciaba a su marido Moisés Vidal, de bigamia. Desde luego, la señorita México fue etiquetada como adúltera.

Resultaba increíble: no sólo compartían el nombre sino el mismo esposo. Aquella otra María Teresa de apellido Herrejón había vivido en Veracruz y tenía dos hijas como producto de aquel "amor" que se había consumado seis años atrás.

Con el corazón roto y cegada por la ira fue a enfrentar a su esposo. Al tiempo tomó entre sus manos un revolver La Smith & Wesson calibre 44. Ella estaba fuera de sí. Ya no tenía control de sus pensamientos. Lo primero que se le ocurrió fue intentar quitarse la vida. Pero, terminó por acabar con él. “Quise matarme yo, pero lo maté a él”.

Dos disparos en la cara y cuatro en el cuerpo.

Antes de disparar ella le gritó: "Me has destrozado la vida y mis ilusiones; si me casé contigo no fue por dinero, bien lo sabes, sino por amor porque te quiero, no es justo esto que has hecho".

// El juicio llegó //

Tras el homicidio, prosiguió el juicio y el 28 de noviembre de ese mismo año quedó instaurado el jurado.

El defensor de María Teresa, el licenciado Lozano, le pidió a la joven viuda asistir al jurado en la cárcel de Belén, con un atuendo sutil y provocador.

Ella siguió la estrategia de su abogado. Acudió elegantemente ataviada. Vestidos de seda negros, sombreros de tafeta, medias de seda con dibujos garigoleados que provocaran seducción y ternura al mismo tiempo.

Inesperado y efectivo fue el resultado porque Teresa se ganó al jurado. Entre el esplendor de su hermosura, los efectos visuales de sus atuendos junto con su actitud desvalida y dolorosa sumaron al discurso hasta conseguir la exoneración de la acusada.

Todos los mexicanos estuvieron pendientes del final de la historia. Y la radio fue el medio a través del cual se enteraron de la absolución de la Miss México. Pues el tribunal concluyó que había actuado en defensa de su honra.

Tal vez María Teresa pasó un periodo terrible lleno de desesperanza, sin embargo, lo más destacado es que ella continuó dedicada a su profesión. Se convirtió en una extraordinaria maestra de Literatura e Historia en la Preparatoria Uno “Gabino Barreda”. Muchos de sus exalumnos la recuerdan como una dama bella y elegante y en especial por su sapiencia que provocaba que siempre se llenara el salón.