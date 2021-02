De gobernadores, demonios y otras crónicas

Inicia la semana con una noticia que a pesar de las dudas, escepticismos y hasta triunfalismos no deja de resultar esperanzadora, la campaña de vacunación toma fuerza y según palabras del propio Presidente ya no se detendrá, no faltará quien critique ni tampoco los defectos por solventar; en tanto nuestros adultos mayores empezarán a recibir la necesaria protección y eso es lo relevante.

Sin embargo la historia política del país no detiene su marcha y debemos dedicar tiempo para el análisis de los diversos hechos; sabedores de la amnesia crónica o endémica en algunos, resulta necesario poner en contexto hechos que laceran y significan un oprobio para quien se diga bien nacido, tal es el caso de lo sucedido en los relatos del libro “Los Demonios del Edén” escrito por Lydia Cacho quien debido a las denuncias realizadas en sus escritos fue detenida, torturada y vejada ante un aberrante andamiaje de impunidad e influyentismo.

El tristemente célebre “gober precioso” Mario Plutarco Marín Torres ex Gobernador del Estado de Puebla , fue por fin detenido a principios de este mes en el puerto de Acapulco, Guerrero, según lo confirmado por la FGR, toda vez que existían órdenes de aprehensión desde Abril de 2019 en su contra, así como del empresario mexicano de origen libanés Kamel Nacif Borge (tío del ex gobernador Roberto Borge Angulo) Juan Sánchez Moreno ex jefe de la Policía Judicial de Puebla y de Hugo Adolfo Karam ex Subdirector de Mandamientos Judiciales de la misma entidad.

Mario Marín político hasta hace poco intocable, está acusado de ordenar la detención ilegal y tortura de Lydia Cacho, junto al hoy prófugo empresario habían promovido amparos para no ser detenidos, pero quedaron revocados el 3 de diciembre de 2020 por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, por lo que se procedió a su búsqueda resultando en la detención del “gober precioso” aquel que en llamada telefónica con Kamel Nacif había ofrecido ponerle sus “coscorrones” a la autora de “Los Demonios del Edén” por haber osado meterse con el “Rey de la mezclilla” este hecho puso en evidencia la cadena de favores e impunidad que se daba entre algunos empresarios y las cúpulas políticas del país, en hechos concretos, Kamel Nacif instigó a Mario Marín a operar toda una estructura gubernamental para perseguir, detener y torturar a la periodista, según la conclusión de la Magistrada María Elena Suárez, documentada en El Sol de México del 9 de Febrero de este año.

Hoy Mario Marín duerme en el penal de Cancún mismo que alberga a Jean Succar Kuri, otro de los “demonios del Edén”, preso y sentenciado por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. La Organización Artículo 19 se ha hecho cargo de la representación legal de Lydia Cacho; el asunto no pudo prosperar en años y más allá de la defensa de la libertad de expresión, la disculpa pública ofrecida a la escritora y periodista por el Gobierno de la 4T y la captura del ex gobernador de Puebla son apenas el principio de los destellos de justicia.

Hay más figuras públicas por investigar, muchos niños pudieron ser víctimas, las Villas Solymar Y Otoch, las propiedades de Succar Kuri en la Riviera Maya se convirtieron en una suerte de sucursal del infierno, hace cuatro años salieron a la luz pública, denuncias de Edith Encalada otra de las víctimas del empresario hoy preso, ella afirmaba haber visto a Miguel Ángel Yunes llegar a las villas de Cancún en compañía de niñas de tan solo 7 años.

Puntualizó que en el expediente de sentencia de Kuri, el apellido Yunes aparece más de cincuenta veces, pero la historia usted la conoce, después de eso fue gobernador de Veracruz y acusó guerra sucia por parte Javier Duarte; el nombre de otros como Emilio Gamboa Patrón también habría sido involucrado en las crónicas malditas de un hecho vergonzoso.

Considerando la presunción de inocencia, es urgente que la FGR llegue al fondo de la oscura trama en donde el poder político y económico insisten en permanecer en su amoroso triángulo con la impunidad, la pederastia y el abuso infantil es algo inaceptable en este siglo y los pasados; seguiremos atentos del proceso de Marin y las investigaciones consecuentes. No hay lugar para la amnesia.