De bicicletero a promotor de la movilidad sustentable:

La semana pasada estuve en la ciudad de México y me dio mucho gusto observar que el uso de la bicicleta se va extendiendo con mucha rapidez. Las autoridades de movilidad de la capital del país le están dando un gran impulso al transporte no motorizado a través de la construcción de la infraestructura vial adecuada para facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar, a la escuela o para cualquier otra actividad cotidiana. Me vino a la memoria cuando me iba en bicicleta a la preparatoria allá por 1975-78, de Taxqueña a Mixcoac. Entonces no había la menor infraestructura vial para ciclistas, ningún respeto de parte de los automotores, ni se asomaba siquiera la idea de una política de movilidad sustentable; entonces era yo un simple bicicletero en un mundo dominado por los coches.

La bicicleta es uno de los grandes inventos de la humanidad, sus antecedentes datan de finales del siglo XVIII, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando su uso se extendió en muchas ciudades del mundo, incluyendo la ciudad de México. La bicicleta se puso de moda primero entre las clases pudientes, más tarde y gracias a la fabricación masiva llegó a las clases trabajadoras de la ciudad. Sin embargo, para el siglo XX el uso del automóvil fue ganando terreno y desplazando a cualquier otro medio de transporte. Las ciudades empezaron a crecer, sus calles y avenidas se fueron adaptando para facilitar la circulación de automóviles. Cuando estas no fueron suficientes se diseñaron viaductos y periféricos, después ejes viales y hasta llegar a la construcción de segundos pisos. El siglo XX sin duda fue el siglo del automóvil. En los pueblos y comunidades se siguió usando la bicicleta, su uso se asoció a un supuesto atraso, por eso se calificaban despectivamente como “pueblo bicicletero”.

El uso de la bicicleta como transporte tiene beneficios para el usuario en términos de salud física y mental, de economía familiar, de cuidado al medio ambiente, entre otros.

Las ciudades sacrificaron espacios públicos, parques, jardines, camellones y banquetas para otorgárselos al automóvil. Esto hizo que las ciudades se convirtieran en espacios menos humanos, más inseguros, más desiguales y menos democráticos. El automóvil se convirtió en un tema de estatus, aspiracional.

Afortunadamente las cosas en el mundo están cambiando. Hoy las principales ciudades están modificando sus prioridades y están estableciendo una nueva jerarquía en la repartición del espacio público: primero son los peatones, seguido de la bicicleta, después el transporte público y por último el automóvil particular. La tendencia es recuperar el espacio público para la gente, se trata de tomar la calle, caminarla, vivirla.

La tendencia mundial es hacer de los centros históricos sitios más humanos, convertir calles embotelladas de vehículos en espacios peatonales. Un buen ejemplo es la calle de Madero en la CDMX, además de ser peatonal, es la primera calle libre de humo del país. Fumar en la calle Madero hoy causa infracción.

Desgraciadamente está nueva política de repartición del espacio público no ha llegado a Morelos. En todos los municipios del estado aún prevalece el culto al automóvil. Las autoridades estatales y municipales no se atreven a quitarle privilegios. En el centro de Cuernavaca se implementó por un tiempo la “ecozona”, en la cual se limitaba la circulación de automotores con objeto de convertirla en una zona de bajas emisiones de contaminantes, incluso la calle de Guerrero se convirtió en peatonal; por unos meses los peatones nos apropiamos de ese espacio sin tener que cuidarnos de los autos y rutas. Fue una gran experiencia y un éxito en todos los aspectos.

Los alcaldes morelenses que van a iniciar su gestión en enero próximo, deben de actualizarse en los temas de modernización y democratización del espacio público, deben de darse una vuelta por la CDMX, Guadalajara, León, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, etcétera. Y si de plano quieren abrir su mente a la nueva concepción urbana mundial, pueden visitar algunas de las principales ciudades europeas, les cambiaría su visión: Barcelona, Paris, Ámsterdam, Londres.

Las ciudades que están dando prioridad al uso de la bicicleta son las más avanzadas, las más democráticas, las más saludables. La bicicleta redefine a las ciudades.

Hoy ser bicicletero es un honor, es sinónimo de cuidado ambiental, de salud, de bienestar y de conciencia colectiva, apoyemos estas iniciativas ya.