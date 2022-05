¿Cumbre de las Américas o reunión de la CELAC?

Luego de los dimes y diretes ocasionados por la posición del presidente López Obrador con respecto a que Nicaragua, Cuba y Venezuela no fueran invitados a la Cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles, el tema ha sido aclarado desde la nación vecina del norte pues han comentado tajantemente que ni Venezuela ni Nicaragua han sido invitados pues sus gobiernos no son reconocidos por el gobierno estadounidense. En cuanto a Cuba, el último posicionamiento es que no se sabía si se le invitaría aún.

Sin embargo, a pregunta expresa al presidente si iría a la Cumbre a pesar de que algunos países no están invitados, dijo que va a esperar a una respuesta oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos para poder decidir si va o no, a lo que un miembro del gobierno del vecino dijo que, si no quiere ir, pues que no vaya y ya, pero, aunque el presidente no fuera, seguramente habrá algún enviado por parte del gobierno mexicano que atienda dicha cumbre.

Sin embargo, el problema se complica debido a que el gobierno argentino ha convocado a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en las mismas fechas en que se celebrará la Cumbre de las Américas. Y aunque se sabe que la reunión de la CELAC la están organizando los cancilleres de Relaciones Exteriores de México y Argentina, las naciones latinoamericanas deberán de tomar una decisión para saber si asisten a una reunión o a otra, incluso a ambas, pues la verdad es que a la CELAC solo le hace falta integrar a Estados Unidos y Canadá para ser lo mismo que la Cumbre de las Américas.

La decisión deberá ser difícil pues es complejo considerar que los Estados Unidos vayan a cumplir las peticiones del presidente López Obrador para que, tanto Daniel Ortega como Nicolás Maduro sean considerados en la reunión de junio, eso sin saber aún si Díaz-Canel podría ser invitado también.

Entonces lo más seguro es que López Obrador (o alguien de su gobierno pues ya sabemos que él no asiste a cumbres internacionales fuera de México), Alejandro Giammattei y Luis Arce, presidentes de Guatemala y Bolivia respectivamente, acudan al llamado de Alberto Fernández en Argentina para participar de la cumbre de la CELAC, por lo que depende de la decisión de los demás países que se podría ver un cambio en la política regional pues son pocos los gobiernos que se han opuesto históricamente a las decisiones e invitaciones de los Estados Unidos.

Lo que realmente debe preocupar es la importancia de romper estas relaciones diplomáticas con la nación hegemónica de la historia moderna de la sociedad latinoamericana y mundial. Y, aunque se sabe que la importancia de los Estados Unidos en América ha tenido diferentes niveles dependiendo del país del que se hable, sin duda alguna, la decisión de mandar al personaje más importante a una o a otra reunión puede ser determinante para el rol comercial, político y económico regional.

Es así que propongo, a manera de gurú, algunos escenarios que quedarán luego de la toma de decisiones correspondientes a lo antes platicado:

El primer escenario es que todos los mandatarios invitados asistan a la Cumbre de las Américas y que Estados Unidos confirme su hegemonía regional.

El segundo tiene que ver con que algunos mandatarios vayan a una cumbre y otros a otra, lo cual implicaría un rompimiento en la región, sobretodo, para los países latinoamericanos que por fin están viendo una luz de armonía y trabajo en equipo en la región.

El tercer escenario es que se le dé mayor importancia a la Cumbre de la CELAC en Argentina y que, entonces, Estados Unidos empiece a abandonar comercial y económicamente a la región. Ahora, todo puede suceder y si así pasa, debe de existir un plan B que permita que el mundo no nos olvide.

Al final puede que no pase nada, pero el mundo, la política y los gobernantes nos han enseñado a tomar en serio cualquier escenario, sobretodo en nuestro continente donde, como ejemplo, lo improbable sucedió cuando Bolsonaro o Trump fueron electos presidentes. Como siempre digo, ya veremos.

