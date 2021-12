Cuernavaca: Un gran Arboretum Internacional

En el mundo existen ciudades con una gran diversidad de especies arbóreas ornamentales, que representan verdaderos centros de distribución; por lo tanto, alojan árboles de varias regiones del planeta, Cuernavaca es una de esas ciudades, localizada en el centro de México, particularmente en el estado de Morelos: conocida como la ciudad de la eterna primavera.

Además de esto, hay evidencia que ahora Cuernavaca tiene una mayor cantidad de árboles que hace 70-80 años, y esto es algo que “va en contra” de lo que ocurre comúnmente en las ciudades, no sólo de México, sino del mundo: la reducción de la cubierta vegetal de una manera paulatina. Para explicar este suceso, en Cuernavaca existen cuatro principales razones lógicas: i) las benevolentes características climatológicas, hacen que Cuernavaca funcione como un centro de aclimatación de plantas; ii) de manera histórica, Cuernavaca ha sido un sitio en el cual ha existido cierta tendencia a la adquisición y construcción de grandes residencias, en las cuales han plantado un número significativo de árboles; iii) en Cuernavaca se han introducido un sinnúmero de especies de plantas de otras partes del mundo, entre otras razones, gracias a los viajes realizados por la flota de El Galeón de Manila, mediante la ruta Manila/Acapulco/Manila; es así que arribaron una gran cantidad de plantas al puerto de Acapulco, para posteriormente ser transportadas a la ciudad de Cuernavaca; iv) por lo tanto, existe una gran tradición en viverista para la producción de plantas ornamentales, principalmente en municipios como: Cuautla, Cuernavaca, Oaxtepec y Yautepec. Todo lo anterior ha originado que Cuernavaca haya fungido como un importante repositorio de un sinnúmero de especies de arbóreas.

Anteriormente, los botánicos nos habíamos enfocado hacia lugares silvestres; no obstante, en la última década esto ha cambiado paulatinamente. En 2012 se publicó el libro Árboles en Cuernavaca (AC), reportando 195 especies de plantas arbóreas, es decir, 62 especies más que en lo que se sabía antes. De las 195, 93 son nativas del estado de Morelos, 29 nativas de México (pero no de Mórelos) y 73 no nativas del país, es decir, exóticas (EX; no nativas de México). Posteriormente, en dos publicaciones más recientes, una del Parque Melchor Ocampo (2015) y la otra del Centro Universitario Los Belenes (2016), se encontraron 17 nuevos reportes para Cuernavaca. En el trabajo más reciente que estamos desarrollando acerca de una segunda edición de AC, hasta el momento se reportan 72 especies de árboles adicionales a las encontradas en 2019. El listado actual es de 267 especies arbóreas en Cuernavaca; 104 son nativas de Morelos, 43 son nativas de México, pero no de Morelos (ósea traslocadas) y 120 son EX de México.

Los árboles más comunes dentro de la ciudad capital son: la jacaranda (Jacaranda mimosifolia), el laurel de la india (Ficus microcarpa), el laurel llorón (Ficus benjamina) y el tulipán africano (Spathodea campanulata). Dichas especies, son “inevitables” de ver dentro de la ciudad; en el caso de la jacaranda y el tulipán africano, son muy conspicuos por lo vistoso de sus flores que adornan muchos de los rincones de nuestra bella ciudad. Estas tres especies son EX de México, es decir, no crecen de manera natural en el país. Cabe mencionar que de todos los estados de la república (incluyendo la ciudad de México), Morelos es la entidad con el mayor número de EX, y son parte real de las plantas presentes en el país. Es importante saber qué árboles hay aquí y obtener, además, mayores beneficios. Lo mismo pasa con la vegetación secundaria (arvense); la presencia de estas plantas representa para empezar, una herramienta didáctica con mucho potencial. No debemos verlas como una amenaza, sino como una gran oportunidad para contribuir al conocimiento de muchas de éstas; incluso como una estrategia didáctica para distinguir las especies EX y nativas de una región o país determinado.

Para finalizar, en el caso específico de Cuernavaca, su gran riqueza y esplendor debería considerarse a esta ciudad como un gran Arboretum Internacional, que puede ayudar sustancialmente al turismo de la ciudad capital, si se incluye armónicamente.