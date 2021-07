Cuernavaca, la ciudad más "comunicativa"

En Cuernavaca la información corre de prisa, se expande de boca en boca y más si se trata de algún rumor, chisme político o secreto de alcoba.

Algo similar a lo que hoy se conoce como fake news y que invaden las redes con información que por lo general pretende dañar la imagen, el prestigio o simplemente sembrar la duda respecto a algún personaje público.

En alguna ocasión me encontraba hablando con un alto funcionario del entonces CISEN y me decía que ese organismo de información e inteligencia del estado mexicano tenía estudios sobre la forma y la rapidez con la que se difundía y esparcía una determinada información en diferentes ciudades del país. El dato que nos interesa y que me llamó poderosamente la atención es que Cuernavaca encabezaba la lista de la ciudad en la cual la información a manera de chisme o rumor corría con mayor rapidez en la República Mexicana.

Este reconocimiento nacional de Cuernavaca como la ciudad que difunde con mayor eficacia información cargada de malicia o de contenido indiscreto es real y lo podemos constatar frecuentemente con información que nos llega por diferentes medios, repitiéndose una y otra vez. Ahora con el WhatsApp y otras redes y medios digitales la vocación comunicativa de los cuernavaquenses se ha potenciado.

Pero no toda la información se difunde de la misma manera. La definida como chisme o fake news se mueve con mucho más velocidad que alguna noticia positiva. Lo bueno no vende, este es un problema que tienen los gobiernos para comunicar sus logros y sus obras. En cambio una noticia mala o del tipo fake se esparce rápidamente .

Las notas negativas son efectivas y causan el efecto buscado siempre y cuando contengan una buena dosis de verdad, está comprobado que una nota inventada se disipa con la misma velocidad con la que se difunde.

En la pasada campaña electoral pudimos comprobar el dato que me confió en su momento una fuente del CISEN.

El triunfo del candidato del PAN-PSD José Luis Urióstegui se fue construyendo a partir de mensajes que se fueron difundiendo verbalmente de persona a persona, de teléfono a teléfono, de face a face. De la misma manera pero en sentido contrario, el candidato oficial del gobierno del estado, a pesar del inmenso despliegue de recursos económicos, fue cayendo con una pendiente constante. Es un personaje poco conocido en Cuernavaca, se corrió la voz que no era de aquí y sobretodo que estaba mintiendo sobre su residencia. Sin entrar en detalles sobre si es cierto o no, lo que quiero resaltar es la efectividad con la que sus adversarios lograron posicionar la narrativa que retrataba al candidato oficial como un fuereño ajeno completamente a Cuernavaca, algo de verdad había en eso. Este mensaje se convirtió en un potente solvente que fue corroyendo los cimientos de su campaña, al grado de que hacia el final de la misma, entre la gente se repetían mayoritariamente los mensajes: con Argüelles no, por ese no, no sé todavía pero con ese no. En ese momento la elección la tenía perdida, así fue.

Una vez posicionado el mensaje negativo del candidato oficial, el siguiente mensaje que permeó y fluyó de manera natural y orgánica fue el de promover el voto útil, es decir, si con ese no, ¿entonces con quién si? era la pregunta. La respuesta fue simple: con aquel que le pueda ganar al que no quieres, el que va disputando la carrera y que tiene los atributos en positivo de lo que en el otro se rechaza. Mensajes como: el sí es de aquí, ya lo conocemos, es de los nuestros, es de Cuernavaca, etcétera.

Estos mensajes tuvieron un ancla con la realidad muy tangible; mientras el aspirante oficial era desconocido en Morelos y en Cuernavaca, venía de ser diputado del Sur del estado, se avocó a tratar de entrar en la capital sin mayor propuesta política que la capacidad económica de su cartera, tratando de construir clientelas electorales entregando miles de despensas, un trabajo sin contenido; por otro lado el candidato de casa venía de dos campañas previas, es un abogado conocido y reconocido en la ciudad, ha desarrollado una presencia territorial permanente desde hace varios años basada en jornadas de trabajo comunitario para la limpieza y el rescate de espacios públicos, conoce muy bien la ciudad, su problemática y a su gente, demostrándolo en su discurso.

Bajo estas condiciones no fue difícil la difusión de los mensajes estratégicos que finalmente generaron la narrativa ganadora para uno y perdedora para otro. El candidato oficial resultó "fake".

Cuernavaca hace gala de su primer lugar entre las capitales del país que se comunican con mayor eficacia. La elección lo demostró.