CUERNAVACA: ACORAZADO

Siendo estudiante de la Facultad de Biología, tuve que ponerme a trabajar para poder pagar parte de mis gastos, incluyendo mi camioncito urbano Buenavista-Universidad.

Mi empleo fue en el Instituto Fénix, la escuela de Español de mis queridos hermanos. Ahí, yo era el “office boy”, aunque algunos me llamaban el IBM: “y veme a traer esto… y veme a traer aquello”. El administrador de la escuela era mi amigo Rubén Molinar; él siempre me llevaba a conocer los diferentes recovecos culinarios de Cuerna. Fue él, en contubernio con el C.P. Ramón Adame, quién me enseñó lugares como los deliciosos tacos de cabeza de res de Don Abacuc, localizados en las afueras de la Nissan, los cuales todavía visito para seguir manteniendo mi dieta.

También fueron ellos dos quienes me llevaron a desayunar los famosos tacos del Acorazadito, en un pequeño local (de 2 x 2) de la calle de Rayón, sí la del cine Morelos. En realidad yo no estaba muy contento con esa visita, debido a que tuvimos que esperar como media hora para que nos otorgaran una mesa; por cierto, tan pequeña que apenas había espacio para un “chesco”, un plato y media servilleta. Además de esto, el dueño del lugar -Don Gabino Valencia- era más genioso que su servidor. Don Gabino era tan malhumorado que si a alguien se le ocurría pedirle un taco antes de su turno, uno era vapuleado por un rotundo y estruendoso mensaje: “¡espere a que le toque! ¿cree que tengo 5 manos?” O sea que Don Gabino nos tenía bien “amaestrados” a todos sus asiduos clientes. Sí, teníamos que tolerar las inclemencias de su florido y estruendoso discurso, y todo esto debido al ¡excelso sabor de sus ricos y gigantes acorazados!

Todo empezó cuando, en 1906, Doña Felícitas Sánchez empezó a vender tacos de guisado en la heroica ciudad de Cuautla. Poco tiempo después, se viene a Cuernavaca; no obstante, el negocio tuvo una vida muy corta ya que, en la época de la Revolución, se cambiaron a Torreón. Recordemos que en esos años hubo un éxodo mayúsculo, originando que Cuernavaca se quedara prácticamente desolada por algunos buenos añitos. En 1912 Doña Felícitas se regresa otra vez a Cuerna. Es importante mencionar que el nombre “acorazado” apareció hasta 1958, debido a que “El Diablo Soxi”, un asiduo cliente, nombra “acorazado” a los susodichos tacos. Esto se debe a la supuesta similitud con el barco alemán “Bismark”, el más famoso de la segunda guerra mundial, cuyo nombre genérico era precisamente acorazado, por su gran tamaño, considerado como invencible; éste tenía lanzamisiles y hasta pista de aterrizaje.

En 1964, Don Gabino Valencia, hijo de Doña Felícitas, se hace cargo del negocio y lo ubica en la calle de Rayón y de ahí en adelante, haciendo honor a su nombre, crecen “viento en popa” para convertirse en un elemento “endémico” de nuestra querida Cuerna. Desafortunadamente, la naturaleza actuó, y Doña Felícitas nos abandonó (en 1975), pero solamente en cuerpo, dejándonos un legado para satisfacer las más hambrientas lenguas (algunas veces viperinas) de los “cuernavacos”. Es importante mencionar que los acorazados originales de Doña Felícitas tienen tres características que los hacen únicos: i) son secos: casi no son de guisados; ii) sus ricas rajas con papas (no hervidas) son únicas; iii) su arroz debe estar bien sazonado y; iv) las tortillas deben ser de tortillería (no hechas a mano).

Don Gabino sufrió los embates del pasar del tiempo. Al quedarse casi ciego, tuvo que abandonar el negocio porque, aparentemente, algunas de sus ayudantes se “hacía ojo de hormiga” con los cambios, y no precisamente los de gobierno. Como consecuencia de esto, en 1996, una hermana de Don Gabino se hace cargo del “Acorazadito”, ubicándolo en la calle de Carlos Cuaglia pero por motivos de salud, lo cierra en el 2003. Cual vil “Ave Fénix” los acorazados renacen en la esquina de Copalhuacán y Cuauhtémoc, esta vez administrado por dos de sus nietos: los hermanos Valencia. Se mantuvieron por un par de años en este sitio y después se fueron a al centro de la ciudad, a un pasaje atrás de gobierno del estado.

Los acorazados han sido ampliamente reconocidos, incluyendo un artículo en la internacionalmente conocida revista Times, por allá de los 80´s. Me permití hacer esta breve crónica para dar un ejemplo cotidiano de algo de la Identidad de Cuernavaca, aspecto tan necesario para evolucionar hacia una mejor ciudad. Es más, cuando un político no nacido en Morelos que deseé “representarnos”, quizás deberíamos preguntarle –como requisito- si conoce los típicos acorazados de la hermosa Cuernavaca.





