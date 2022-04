Cuerna saca la basura

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui logró un acuerdo que evita la interrupción del servicio de recolección de la basura con lo que se evitaría -por lo menos en lo visible- una crisis ambiental en la ciudad. Decimos en lo visible porque la garantía del servicio de recolección de desechos sólidos no se apareja de programas que reduzcan la generación de basura, promuevan la separación de desperdicios y resuelvan la disposición final de los mismos. Es decir, de las cuatro aristas que presenta el reto de los desechos sólidos, el Ayuntamiento de Cuernavaca está aterrizando sólo uno; el que le compete más directamente, lo que probablemente resultará en un nuevo descuido social sobre la compleja red de problemas que significa la basura en la ciudad, el estado, el país y el mundo.

Y cierto que hay esfuerzos notables pero aislados para promover la cultura de reducción de desperdicios y de reuso y reciclaje de materiales. Tampoco parece haber voluntad de la sociedad, pero tampoco las vías por las que se pueda realizar una separación efectiva de los desechos; ni las alternativas para el destino final de los residuos sólidos, lo que se traduce en un impacto ambiental mucho mayor del permisible.

De todas las aristas, al Ayuntamiento le toca directamente la recolección de los residuos y en parte la disposición final de los mismos. Puede también emprender campañas para la separación de los desperdicios y la reducción de residuos, pero sus funciones se limitan a labores muy básicas y sus escasos recursos impiden que haga mucho más, aunque tenga la voluntad. Probablemente la reconciliación entre la actual administración y algunos sectores de la sociedad permitiría emprender campañas que reduzcan la impresionante cantidad de residuos que en Cuernavaca se generan, similar a las que mantiene la diputada Andrea Gordillo y que merecen ser revisadas en cuanto a sus resultados inmediatos e impacto futuro.

Parte de la reconciliación entre el Ayuntamiento y la sociedad de Cuernavaca pasa necesariamente por el castigo a quienes abusaron de la confianza de los ciudadanos, y ahí viene la otra noticia. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción hay por lo menos quince denuncias en contra del ex alcalde, Francisco Villalobos Adán, y otros miembros de su administración, interpuestas por algunos ciudadanos, pero también por el equipo del alcalde Urióstegui.

Juan Salazar, el fiscal Anticorrupción, adelantó que ha tenido reuniones con la consejera jurídica del municipio, Nadia Luz Lara, y con el comisario, Eleael Acevedo, respecto de las denuncias contra el ex alcalde y colaboradores, que incluyen a regidores y directores de área. Al momento, se ha judicializado una de las denuncias, por ejercicio indebido del servicio público y peculado; pero de las otras carpetas podrían configurarse, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, peculado, y los que resulten.

Es decir, quienes hablaron con insistencia de un presunto pacto entre el ex alcalde Villalobos y su sucesor, José Luis Urióstegui, se equivocaron. Probablemente no de mala fe, acostumbrados como algunos están a los políticos estridentes que anuncian estar dispuestos a meter en la cárcel pero no ofrecen resultados, vieron con sospecha el estilo discreto de Urióstegui que, sin embargo, parece dar resultados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx