Cuauhtémoc contra los fiscales

Semanas antes de que la Fiscalía Anticorrupción determinara el inicio de procedimiento ante el Congreso del estado en contra del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, las presiones para hacer renunciar al Fiscal General, Uriel Carmona, aumentaron involucrando ya incluso a personeros de la Secretaría de Gobernación, según nos confirmaron diversas fuentes. El proyecto, frente a las constantes quejas del gobernador por la crisis de seguridad aumentada por las evidentes fallas en la estrategia de combate al delito, consistiría en hacer renunciar a Carmona bajo el pretexto de que en su despacho se tejen conspiraciones contra el gobernador y los suyos en lugar de investigar y consignar los crímenes. El fiscal ha superado las presiones, no piensa renunciar porque su nombramiento fue conforme a derecho y sobre todo porque las supuestas conspiraciones contra el gobernador no existen en la Fiscalía General del Estado.

Tampoco hay confabulaciones en la Anticorrupción, independiente de la General del Estado, aunque para el gobernador y su equipo Juan Salazar, titular de la primera actuaría bajo el mando de Uriel, responsable de la segunda. La intención del gobierno estatal y sus aliados en la Federación, sin embargo, parece ser allanar el camino a Cuauhtémoc Blanco mediante el retiro de aquellos que se supone le estorban y que incluyen a los dos fiscales en comento y a otro de los actores críticos al gobierno estatal, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, quien deberá pasar el procedimiento de ratificación en el Congreso del estado; Poder que sería responsable también, por cierto, de aprobar los eventuales nombramientos de los fiscales por mayoría calificada, es decir, 14 diputados.

Lo que tienen en común los dos fiscales y el presidente de la CDHM, es un presunto vínculo con el narrativamente poderoso e inoperante en la realidad ex gobernador, Graco Ramírez. Tal vínculo, por cierto, es por lo menos dudoso, en tanto la Anticorrupción, por ejemplo, ha llevado a juicio a por lo menos dos ex colaboradores que se perciben como muy cercanos a Ramírez; el ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo. Hernández, de CDHM, no era parte del equipo cercano del ex gobernador, su mayor enlace con Graco era a través de Jorge Messeguer, quien también se ha distanciado del ex mandatario. Y Carmona hizo una carrera en la procuración de justicia y luego en el notariado que inició mucho antes y ha continuado después del mandato de Graco. Además habría que reconocer que el poder del ex mandatario se diluyó mucho antes de que concluyera su sexenio.

El problema es que los tres en la mira del gobierno estatal son titulares de órganos autónomos vitales para el orden en el estado (que si ya ahora es un desbarajuste, podría ponerse mucho peor), y que cualquier movimiento en esos espacios debe ser avalado por la mayoría calificada de diputados, que por donde se revise, no parece posible de ninguna forma. Es decir el intento de los operadores políticos aliados a Cuauhtémoc Blanco es quitarle piedras del camino a costa incluso del orden institucional del estado, lo que resulta sumamente peligroso.

La embestida no es nueva, y en todo caso, la tripleta de solicitudes de formación de causa contra el gobernador presentada por la Fiscalía Anticorrupción, contribuyen al enrarecimiento y podrían hacer que la ofensiva del gobierno estatal se recrudezca. Cierto que la Anticorrupción debe tener elementos suficientes para integrar las solicitudes sin hacer un ridículo de espantosas proporciones, pero también lo es que enfrente tiene a un gobierno que se ha caracterizado por el enfrentamiento más que por el diálogo y que, por si fuera poco, ya tenía en su mira a los fiscales.

Lo que pase en las próximas semanas en torno a los órganos autónomos de Morelos resultará determinante para el futuro del estado. El balance de poder en la entidad se ha apoyado en las fiscalías y la CDHM más que en un Congreso trabado y un Tribunal Superior de Justicia ausente. Defender las instituciones del estado depende de la sociedad, cierto, pero en este caso es responsabilidad directa de los diputados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx