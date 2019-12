Credenciales INE no vigentes

Al 30 de noviembre de 2019, dos millones 116 mil 23 registros con credencial de elector que perderán vigencia el próximo 31 de diciembre, aun no han sido renovados por sus titulares; de ese universo, 31 mil 945 corresponden al estado de Morelos.

Desde 2008 la Credencial para Votar con Fotografía, o como se le conoce coloquialmente “la INE”, tiene una vigencia de diez años contados a partir de su emisión, a cuyo término sus titulares deberán solicitar una nueva. En este periodo las INE han evolucionado tecnológicamente y el próximo año circularán las del nuevo modelo que contiene en el reverso dos códigos bidimensionales tipo QR (Quick Response-código de respuesta rápida), con los datos de las y los ciudadanos que están en la Credencial para Votar; los códigos podrán leerse con una aplicación exclusiva del INE y permitirá verificar que los datos generados fueron emitidos por el INE, previniendo con ello el uso de credenciales falsas o alteradas. Entre los aspectos más notables al frente del nuevo modelo de credencial están la eliminación de las claves del estado, municipio y localidad, se resalta el número de la sección electoral (elemento que lo vincula a la casilla a la que debe acudir el ciudadano a emitir su sufragio en la jornada electoral), se integra en un solo campo la emisión y la vigencia de la credencial, y el dato de la fecha de nacimiento se posiciona en la parte baja; en el reverso, la firma y la huella se integran a los códigos QR. Finalmente, el QR de servicios se mantiene y en su lectura remite a los Servicios de Información del INE como la Consulta a la Lista Nominal, Ubica tu casilla, Estadísticas del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, Estatus del trámite, Activa tu credencial desde el extranjero y Citas programadas.

La incorporación de elementos con mecanismos de seguridad actualizados e innovadores, y su uso como medio de identificación personal para una diversidad de trámites hace que “la INE” sea altamente requerida por la ciudadanía; por ello, el llamado que hace la Institución Electoral es que la ciudadanía acuda a tramitar la renovación inmediata en cualquiera de los módulos de atención ciudadana distribuidos a lo largo del país. Con corte al 30 de noviembre, de las credenciales que perdieron vigencia en el 2015 aun no se han renovado un millón 455 mil 346; de las que perdieron vigencia en el 2018 hay un millón 997 mil 461; y de las que perderán vigencia el 31 de diciembre de este año aun quedan 2 millones 116 mil 23 sin renovarse. Los datos para el estado de Morelos son: 27 mil 776, 31 mil 44 y 31 mil 945 respectivamente.

Si la credencial de elector no se renueva, el titular no podrá emitir su sufragio en elecciones federales o locales, ni podrá participar en consultas o constitución de nuevos partidos políticos, tampoco podrá realizar varios trámites administrativos u obtener servicios financieros, e identificarse como ciudadana/o mexicano ante algunas instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, si en tu credencial aparece impreso al frente el año de vigencia 2018 o 2019 acude a renovar tu credencial en cualquier módulo de la República Mexicana o consulado en el extranjero. En el estado de Morelos hay siete módulos con domicilio fijo que se encuentran en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec; además, hay cuatro módulos que visitan el resto de los municipios acorde a un calendario aprobado por los órganos de vigilancia del INE. La presentación de tres documentos requeridos (acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía) va acorde al tipo de trámite: inscripción, cambio de domicilio, reposición, reemplazo, cambio de datos en dirección, cambio de datos personales y reincorporación. Al momento de realizar el trámite se verifica qué documento no es necesario presentar, y en caso de ser adulto mayor, hay prioridad para el trámite.

Para comprobar si la “INE” está vigente visita la página https://listanominal.ine.mx/scpln/, y para verificar los requisitos y tipo de trámite revisa la información que se despliega en la liga https://www.ine.mx/credencial/. También se puede llamar a los números telefónicos 800-433-2000 (gratis) y 777-313-2254; así como conocer los domicilios de los módulos en Morelos en la página de Facebook INE Morelos. En la democracia, contamos todas, contamos todos.