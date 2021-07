Contra el delito, activemos nuestra red social

La información que tiene en común y comparte la sociedad de Morelos hace posible que las extorsiones y fraudes, en su mayor parte, no se consumen.

Pero la prevención es una tarea diaria que debe extenderse a los más jóvenes y a quienes no han tenido contacto con el fenómeno, que comúnmente cambia sus formas de engaño.

La experiencia individual debe compartirse con amigos y familiares, quienes conforman nuestra red social primaria, para blindar nuestra seguridad comunitaria en delitos que usan la sorpresa y el factor de premura para causar daño patrimonial.

Los delincuentes adaptan su operación a las prácticas cotidianas de la población y al contexto de determinadas épocas del año. En el fraude, una de las formas más comunes es la llamada para indicar que el patrón o jefe está en riesgo y requiere de un depósito de dinero.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha detectado, a partir del análisis de más de 10 mil casos reportados este año de todo el país a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533), que más de un 15% está relacionado con esa estrategia.

El supuesto motivo de la necesidad es el que cambia. En ocasiones se presenta como una urgencia de carácter legal, otras por haber provocado un accidente de tránsito y, entre las más recientes, por adeudos que debe liquidar con el SAT.

Conocer la forma de operar de los delincuentes es fundamental para prevenir y no ser víctima del delito. Los reportes y las denuncias, aún en los casos en los que no se concreta el fraude o la extorsión, permiten no caer en el engaño.

Desde Morelos, durante los primeros cinco meses del año, reportaron 58 tentativas de extorsión y 30 de fraude al Consejo Ciudadano.

En el primer caso solo dos personas realizaron algún pago, y el 19% estaban relacionados con llamados de secuestro virtual, 14% con amenazas y con 9% cada uno, sextorsión y supuestos integrantes de organizaciones delictivas.

En los reportes de fraude contra morelenses, en 10 casos hubo daño patrimonial. El 30% se refiere a falsas financieras, otro porcentaje igual a la venta y compras por internet, y con 17% el dueño o patrona con problemas legales.

Ante este tipo de llamadas la recomendación principal va en tres sentidos: colgar, verificar y denunciar. Una vez corroborado que todo fue un engaño, el siguiente paso es bloquear el teléfono desde el que se recibe la llamada.





@guerrerochipres