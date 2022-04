¿Conoce usted la ley de Sociedad de Convivencia para la CDMX?

El 24 de octubre del 2017 se publicó en la Gaceta Oficial local el decreto por el que se estableció la ley mencionada al rubro. Esta tiene por naturaleza jurídica ser un acto jurídico bilateral, en el que al ejercerse la autonomía de la voluntad de dos personas jurídicas físicas del mismo o diferente sexo podrán establecer cómo y regular las relaciones que van a tener de esta sociedad de convivencia en la Ciudad de México, porque quieren, siguiendo lo que establece el artículo 6 de la Constitución también de la Ciudad de México, vivir en común, que son personas jurídicas físicas mayores de edad, que tienen plena capacidad jurídica y que quieren de común acuerdo establecer un hogar para permanecer en él y ayudarse mutuamente.

En esa voluntad, la sociedad de convivencia hace que estas personas que reciben el nombre de convivientes pueda surtir efectos contra terceros si esa sociedad se registra en la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Alcaldía correspondiente; en caso contrario surtirá efectos jurídicos entre ellos, pero no respecto a terceros.

Por otro lado en el mismo cuerpo normativo invocado prohíbe que puedan constituir una sociedad de convivencia quienes ya tengan una; quienes sean cónyuges o tengan el estado familiar de concubinos; por otra parte yendo el parentesco consanguíneo e igualmente de la línea colateral, en el primero no pueden constituir la sociedad de convivencia quienes lo sean como parientes en línea recta sin limitación de grado y en el otro hasta el cuarto grado; aquí el legislador se equivoca porque mezcla el Derecho Civil con el Familiar y dice en el artículo 5 que en un momento dado lo que se pueda aplicar del concubinato se les aplicará a ellos, lo que es una aberración jurídica porque en realidad las relaciones que se derivan de este último son totalmente diferentes.

Para que tenga plena validez este documento debe registrarse en la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía donde van a residir, en donde esté su domicilio, en este caso esa autoridad actúa como registrador; se tiene que llenar una serie de requisitos como los nombres de los convivientes, su edad, sus generales, domicilios, estado civil, pero también los nombres de dos testigos mayores de edad que sean personas jurídicas físicas del mismo o diferente sexo; igualmente tienen que establecer el domicilio donde van a vivir, o sea donde va a estar el lugar común, y además que están juntos y que quieren permanecer y ayudarse mutuamente; igualmente les permite, a diferencia del matrimonio y el concubinato, que ellos digan cómo y en qué condiciones van a regular sus relaciones patrimoniales, todo esto debe ir con las firmas de los convivientes y de los testigos que se han señalado.

Otros trámites jurídicos que hay que hacer son verdaderamente de oficio y no tienen mayor trascendencia, lo que sí es importante es señalar que los derechos y obligaciones que derivan de la sociedad de los convivientes trae una reciprocidad en la pensión alimenticia, también sus bienes, sus ingresos y que debe en este caso aplicarse las reglas supletorias de los alimentos.

Igualmente, otra falla del legislador es hablar de Derecho Sucesorio, en este caso de un acto civil, para decir que estos derechos sucesorios estarán vigentes una vez que se haya registrado la sociedad, y que en este caso se va aplicar las reglas que a su vez toma el Código Civil de la sucesión legítima de los concubinos, que como dijimos es una cuestión totalmente diferente a la del Derecho Civil, en caso de que hubiere algún problema, una enfermedad o una intervención, la ley considera que debe actuar como tutor el otro que no se enfermó, para que pueda estar al pendiente de la salud de éste. La tutela legítima sigue los pasos también de la que sea entre cónyuges; reiteramos la crítica, que otra vez en lugar de crear otras figuras, el legislador se le hizo fácil hacer estas mezclas poco ortodoxas y con efectos distantes de lo que se pretende con un acto de Derecho Civil. Igualmente se castiga con nulidad cuando hay actuaciones de dolo, es decir cuando se procede sabiendo que hay errores, y los mismos se llevan a efecto con acciones u omisiones; en cambio cuando una persona lo hace correctamente la ley le da la posibilidad de que sea resarcida de daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. Finalmente también hay que hacer una referencia que la sociedad de convivencia se puede terminar porque así lo quieran los dos convivientes, o en su caso cualesquiera de ellos; aquí igualmente el legislador sigue aquella la del divorcio incausado, que se puede pedir sin causa y cualquiera de los cónyuges, lo que también calificamos como un error.

Por otro lado si en este caso cualesquiera de ellos se va por más de tres meses del domicilio común y no lo justifican esto también dará por terminada la sociedad de convivencia; si alguno de ellos convivientes se casara o decidiera establecer un concubinato, entonces también se terminará; igualmente si se dio el dolo, que ya dijimos antes, al crear la sociedad de convivencia, se hará esta causa de que se termine, y lo mismo evidentemente por la defunción de cualesquiera de los convivientes. Después siguen normas semejantes a los cónyuges cuando hay un departamento rentado y la persona muere, entonces hay que desocupar, pero si solamente uno de ellos se va la ley obliga que en un plazo no mayor a tres meses se desocupe; si hay enfermedad tiene un tratamiento diferente, se heredan los derechos del contrato de arrendamiento para el que sobrevive; y todo esto debe comunicarse al Archivo General de Notarías y lo mismo en un plazo no mayor de 10 días hábiles, y la ley señala que el juez competente para un conflicto de esto será el de la Ciudad de México y de éstos los que sean de primera instancia, dependiendo la materia de acuerdo al Código Civil y el de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.

CONCLUSIONES

Primera. Es importante esta aportación del legislador de la Ciudad de México, pero evidentemente con una ignorancia crasa, que obligaría hacer un estudio serio y sobre todo con conocimiento de qué se quiere, que la autonomía de la voluntad produzca efectos jurídicos o que se ratifique el orden público y el interés, en favor de los convivientes.

Segunda. Lo que es muy importante es que sea esta una nueva forma de establecer un lugar común, de ayudarse mutuamente sin llegar a los extremos de un concubinato y de un matrimonio.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.