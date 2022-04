Complicidades, Omisiones y Pugna: AMLO y Aristegui en Vivo

Una vez más, el presidente de México en el centro de la discusión pública cotidiana y de sus pleitos con los líderes de los medios. Así se lo propuso él y es prácticamente imposible evitar este papel central de la discusión pública. Otra vez con su estilo agresivo y, como siempre negando actuaciones ilegales o injustas, frente a agresiones también de líderes de opinión, con tanto poder mañanero, insultos y agresividad, como puede ser de Carmen Aristegui en su noticiario de entre 7:00 11:00 de lunes a viernes, como el presidente de la República.

Sabemos que la “mañanera” del presidente ha tenido como estrategia (hacer política y discusión pública frente a lo que hacen y puedan hacer los otros, sus adversarios políticos) de forma provocadora cotidianamente con muchas verdades a medias, evadir contestar preguntas a problemas muy graves que requerirían no sólo respuestas, sino acciones inmediatas con toda la fuerza del Estado, y cuando menos complicidades en acciones ilegales de tráfico de poder político, como el proselitismo para la consulta de Revocación de Mandato que realizó el secretario de gobernación por Coahuila con el uso de recursos públicos y el acarreo que hicieron en Chiapas de indígenas que tuvieron la desgracia de tener un accidente y el fallecimiento de una madre de familia que dejó cinco huérfanos, además de una buena cantidad de heridos. El presidente de México señalaba, muy orgulloso, el lunes que Chiapas fue la entidad con mayor porcentaje de votantes de la lista nominal de electores. Un alcalde los “acarreó “ a votar con la amenaza que de no asistir, pondrían en peligro su participación en “sembrando vida”. ¿Era necesario este “despliegue” de fuerza para la consulta de Revocación de Mandato? Posiblemente el presidente de México no sabía de esta “política y estrategia de acarreo”, ¿Nunca lo supo? Así dijo de su secretario de gobernación, que no sabía, que a él le había dicho que iba a trabajar sobre la Reforma Eléctrica. Pero ahora que ya sabe, sólo de Chiapas, sino también de lo que hizo su secretario de gobernación, proselitismo sobre la consulta con uso de recursos públicos, ¿Qué hará? ¿Pues que los delitos electorales son delitos graves? Y con estas consecuencias… ¿?

Sobre las omisiones, también, hoy le preguntaron sobre las mujeres desaparecidas en Nuevo León, una de ellas, una jovencita de 18 años de edad: dijo, palabras más palabras menos, que ya están trabajando como siempre y que va a invitar a Alejandro Encinas, pero que ellos siguen trabajando como siempre. Que pobre respuesta y pobre acción ante una desgracia tan grave, como la de esta joven. Escuché al padre de familia y la verdad es que cuando menos esperábamos que ya estuvieran haciendo algo y muy en serio.

En cuanto a la expresión en contra de Carmen Aristegui, se hizo por la cita del presidente de un twiter de Helioflores, palabras más palabras menos: Carmen Aristegui, Ay pues ya se nos acabo el tiempo, pero tendremos nuestra mesa con … Meyer… Pérez y Fabrizio…, nos quedan 15 minutos, mas/menos… y Helioflores diciendo: después de una hora de entrevista a Santiago Creel en contra de la Reforma Eléctrica, 15 minutos para tres, ¿Quién dice que no hay equilibrio con la izquierda en la discusión pública?

Por supuesto, AMLO, dijo pues ya sabemos y hay que decirlo por su nombre.

Carmen Aristegui, por su parte, dijo que no escuchó al presidente porque estaba transmitiendo su propia mañanera, pero que ya le dieron un resumen y muy molesta le llamó “trastocado” al presidente y de intereses aviesos.

Vaya, Vaya, Vaya. Mire usted, la clase de discusión pública que tenemos.

De verdad, ¿es noticia que Aristegui está en contra de la Reforma Eléctrica y se permita este tipo de insultos al presidente de la República?, ahora por la cita del Caricaturista Helioflores. De verdad, la Reforma Eléctrica va en contra de los intereses del pueblo de México, fuera de los insultos. La crítica a su programa la hizo Helioflores. ¿Merecía esa respuesta visceral, sin que Aristegui hubiera escuchado ni leído lo que había ocurrido, para llamar al presidente “trastocado y de intereses aviesos”? Los actos ilegales de proselitismo del secretario de gobernación y la desgracia del acarreo de los indígenas chiapanecos, y las mujeres desaparecidas merecería muchísima más atención y acciones tanto del presidente, pero también de Aristegui, en lugar de reaccionar como lo hizo. Reconozco que me enteré de la complicidad del presidente y de su “no pasa nada, como todo ya lo estamos atendiendo” en Aristegui en Vivo, pero creo que deberíamos de estar discutiendo esto y la falta de acciones del presidente y los ataques e insultos de ambos.