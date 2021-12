Cómo ven a Jesús en otras religiones (I)

Catalogado por unos como Profeta, por otros como un mito y por una gran mayoría dentro del cristianismo como Hijo de Dios.

La realidad es que Jesús de Nazaret está presente no solo en el cristianismo sino en varias religiones que lo consideran un gran maestro, o como Hijo o mensajero de Dios e incluso como un Iluminado. Sin embargo habrá muchos lectores, queridos amigos, que se pregunten porqué millones de personas, especialmente en Occidente, celebran estos días el nacimiento de Jesús si ni siquiera hay la certeza de que haya ocurrido un 24 de diciembre y buscando respuestas a las interrogantes se las comparto en estas sencillas líneas que yo amo tanto porque me permiten escribir ad libitum (a voluntad) y en las que trataré de explicarles porqué.

En el mundo del Islam aunque no celebran la Navidad ni es un día festivo, quién no honre a Jesús y a su madre, no puede llamarse musulmán, dicen los expertos. Jesús llamado “Isa” en árabe, es considerado como Abraham, Moisés o Mahoma o sea como uno de los más grandes profetas de la humanidad y como un mensajero de Dios. Y en el islam, al igual que en el cristianismo cree que la concepción de Jesús fue un milagro.

“Fue un siervo de Dios, igual que creemos que María (Maryam),su madre, fue una santa sierva de Dios. Sin embargo, ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del Universo”, menciona Hassen Cabrera, miembro destacado de la Junta Islámica de España quien añade, “y aunque a Jesús se le nombra en varias suras o capítulos del Corán (libro sagrado del Islam que fue revelado al profeta Mahoma seis siglos después del nacimiento de Jesús) y a su madre, más veces que a cualquier otra figura femenina del Islam, cuando se refieren a Jesús en el Corán es con los nombres de: Espíritu de la Santidad o El Ungido”.

Para el hinduismo, Jesús también es una figura muy respetada, la que en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Bhavyshya Purana (en el antiguo idioma Sánscrito significa historias del futuro), uno de los 18 textos védicos escritos por el sabio Viasa quien según el Majabhárata (poesía épica india), habría vivido al fin de la tercera era o hace 3,000 años. En ese texto ya Viasa anuncia el futuro nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura predice que va a llegar un enviado de dios llamado avatar que en sánscrito esta palabra significa ́ descenso o encarnación de un dios´, es decir que del mundo espiritual, desciende al mundo material portando un mensaje divino, de amor y de paz. Así es que el hindú practicante siempre va a sentir un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, como un ser iluminado”, termina.

Para el budismo, Jesús fue asimismo un ser iluminado, un gran maestro al que sienten más cerca por su humanidad. “Lo vemos como un dios. Su mensaje de amor nos acerca a él aunque sentimos que jamás lo podremos imitar”, dijo para la BBC Mundo, el reverendo Toan Sunim del templo Zen de la Ciudad de México. “En el budismo, existen personas como Jesús, que en el proceso de 'despertar´, han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y de compasión hacia el prójimo”. Este especialistas en estudios budistas, asegura que el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, refiere “que contemplar a Jesús de Nazaret bajo la óptica de estos modelos humanos nos ayudaría a entender su naturaleza”. Por su parte Tony Karam, director de la Casa del Tibet de México, explica que “a estos individuos se les conoce como Budas o Bodhisattvas, es decir, seres despiertos, héroes o guerreros espirituales”.

Para los judíos, Jesús no fue un profeta pues consideramos que el último profeta de la tradición judía vivió cientos de años antes de Jesús y fue Malaquías, refirió Marcelo Polakoff, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana para la BBC Mundo. Pues en la tradición monoteísta judía es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. “La tradición judía subraya que Jesús, nació, vivió y murió como judío y a Jesús se le percibe como un maestro y un rabino. Lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un mesías. Compartimos la idea de Jesús, pero diferimos en la idea de Cristo”, señala el rabino. A su vez, Gustavo Kraselnik, vocero de la Congregación Kol Shearnith Israel de Panamá, refirió que en el Judaísmo, Jesús no es considerado el Mesías porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas, según le explicó a BBC Mundo. Hasta el próximo lunes queridos lectores y feliz Año Nuevo.