"Comete el delito de feminicidio el que mata a una mujer"

Muy distinguidos lectores de esta columna, las reflexiones que ustedes van a leer a continuación son propuestas concretas para que los códigos penales de México dejen de lado la retórica; la dogmática; la exégesis de la ley; su interpretación histórica; o de aplicarle un método libre de investigación. Quienes poseyendo en una presunción iuris tantum la ciencia del Derecho Penal, han sido mis principales detractores en programas de la televisión y en los artículos que he escrito en diversos medios de comunicación, porque como dice al principio este artículo, por qué no tipificar, legislar y determinar, que quien mata a una mujer es un feminicida. Por qué enredarse en orígenes etimológicos; expresiones semánticas; metáforas; en algunos casos argumentos por mayoría razón y en otros invocando los métodos gramaticales, para concluir, a pesar de que México, el país entero está envuelto en una ola interminable, sangrienta, de violencia contra las mujeres; y aquí mi primera observación en relación al derecho positivo vigente en materia penal es por qué, o cuáles son los supuestos para decir, y así están en las leyes mexicanas, que comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer, dice el artículo 325 del Código Penal Federal, por razones de género; y lo sigue en ese camino el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 148 Bis, y nos sale con la misma estulticia.

Agregan y esto es “mala leche” u orfandad, que en el Código Penal Federal a lo que antes dije, que se le mate por razones de género, pero además con violencia, nos dicen los legisladores debe haber cuando menos siete supuestos que para mí son absurdos, que hablan de violencia sexual; de mutilaciones en el cuerpo; de antecedentes familiares, vínculos, hostigamiento, acoso; incomunicar a la víctima, exhibir su cuerpo y otras sandeces; y de esas, el Código Penal de la Ciudad de México en el numeral que he señalado, o sea el sistema penal local, incluyó cinco supuestos; pero ahora distinguidos lectores voy a irme a algo que poco se ha explorado, y que se han empecinado maestros, investigadores, jueces, legisladores, leyes, en decir, es suficiente con hablar de homicidio para que se ubique ahí también la muerte de una mujer, de lo cual difiero totalmente y voy a dar mis razones.

En primer lugar la palabra homicidio deriva del latín homicidium y a su vez ésta viene de homo, fijarse bien distinguidos lectores, homo que es hombre, no podemos deformar ésto diciendo que hombre es ser humano, porque entonces las mujeres son mujeres y son diferentes a los hombres, aunque todos seamos seres humanos.

En cuanto a la palabra feminicidio hay que considerar raíces indoeuropeas, el latín vulgar, el griego, para entender en primer lugar que en latín la palabra fémina significa hembra; es decir mujer; si esto no fuera suficiente iríamos al griego que habla de thelus que significa hembra; y la palabra thelazo que es el verbo amamantar. Igualmente en esas raíces indoeuropeas encontramos la palabra dhei que significa amamantar; y yendo más allá tendríamos que ir al latín caedere, que entre otras, aparte de hablar de caducidad, significa matar, cortar, hendir; y ésto nos da la palabra sic, y después esto se llevó a las diferentes clases de muertes de personas vinculadas por matrimonio, concubinato, por filiación, por parentesco de afinidad, por ser hermanos del mismo padre y la misma madre, de privar de la vida a un niño; y entonces esto nos lleva, fijarse bien distinguidos lectores, a hablar de que el conyugicidio quiere decir matar al cónyuge hombre o mujer; deicidio al Dios, feticidio al feto; filicidio al hijo; fratricidio al hermano; genocidio a un pueblo. Homicidio, hasta resulta hilarante, matar a un hombre, infanticidio a un niño, magnicidio a un magnate, matricidio en el matrimonio, suicidio matarse así mismo, uxoricidio a la esposa; empero quien comete el delito de matar a una mujer, viendo su origen sería un feminicida y no un homicida, frente a esto nuestra propuesta concreta es la siguiente:

Primera. Tipificar el delito de feminicidio diciendo, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer.

Segunda. Si feminicidio es culposo se le imputará una pena de prisión de diez años; si es doloso setenta años de cárcel y las multas que se quieran imponer.

Tercera. Tipificado el homicidio los jueces tendrán a su cargo recabar las pruebas para llegar a la conclusión de que, si ha sido un feminicidio simple, agravado y todo lo demás, pero no mezclando con el tipo homicidio que ya expliqué sus orígenes incluso etimológicos.

Cuarta. Seguir dándole vueltas a la rueda y seguir bordando y legislando en el vacío convierte a quienes no quieren entrar en esta razón en cómplices de los feminicidios que se están cometiendo en México; por qué no detener esta ola, y facilitarle a los jueces, que en el momento que aparezca una mujer muerta y sepa quién la mató sea un feminicidio; y de ahí el juicio, las pruebas, todo lo que venga será lo que determine si estamos frente a un feminicidio doloso, culposo, si hay agravantes y atenuantes de responsabilidad, porque de otra manera, los Diarios, los medios, las redes, están llenas de lo mismo, palabrería hueca; posiciones dogmáticas absurdas; y a las mujeres se les sigue matando minuto a minuto; y en este caso nuestra preocupación como juristas debe ser encontrar las mejores soluciones jurídicas, en este caso a la grave problemática que aqueja al país y a todas las mujeres por la razón de ser mujeres, y que no tienen una verdadera protección; porque entre que las matan, detienen al homicida y se exige tales supuestos, y la puerta falsa de esas penas establecidas donde empieza la corrupción en Derecho Penal, de un delito en que le permiten al juez aplicar una pena de 5 a 30 años, quizás esté exagerando, pero ahí empieza la corrupción, porque si a mi juicio como juez voy a determinar si le pongo 5 o 30, seguramente habrá alguna forma de convencerlo.

Quinta. No es posible que sigamos, los investigadores, los maestros, los juzgadores, los legisladores, los estudiantes, los estudiosos, los que hacen leyes, en el mismo círculo vicioso, en una parafernalia que no hemos sido capaces de romper; por qué no admitir, es una propuesta concreta, que comete el delito de feminicidio el que priva de la vida una mujer. Quitémosle de que es porque es mujer o que como dice la ley por razones de género; esto es un abuso, ya di los fundamentos, inclusive etimológicos, gramaticales y jurídicos; y ahí está, no se puede negar que la palabra feminicidio viene de fémina y fémina es mujer, y dónde vamos a encontrar al hombre que amamante.

Ojalá que quienes tienen estas graves responsabilidades, sobre todo los colectivos de mujeres, lean, sepan, se unan para que se aprueben este tipo de normas en beneficio de todas las niñas, las adolescentes y todas las mujeres de México y del mundo.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.