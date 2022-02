Colonos vs CFE

No es culpa de la actual administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, pero conviene que se empiece a atender porque el ambiente de tensión entre colonos de diversas zonas de Cuernavaca y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que intentan cumplir con órdenes de corte de energía eléctrica a pozos de la ciudad, puede crecer y acabar por arruinar el ambiente de regular paz social (falta el componente de la seguridad pública) que trajo el relevo en el cabildo.

La CFE no ha sido especialmente empática con la situación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, y cotidianamente corta el agua a los pozos por la enorme deuda que el sistema tiene con la paraestatal. El trienio pasado los cortes fueron mucho más cotidianos de lo habitual y eso desgastó aún más a la administración del ex alcalde Francisco Villalobos, al grado de que fue incluso fue hecho a un lado por dirigentes de colonias quienes determinaron tomar la justicia en sus manos y evitar los cortes de energía. Así ocurrió en diversas colonias como Teopanzolco, donde los vecinos cerraron los accesos y montaron guardias para evitar que la CFE hiciera la suspensión de energía a los equipos de bombeo.

Entre los tandeos y la redistribución de redes, el SAPAC ha intentado durante este mes mantener el servicio en toda la ciudad, sin embargo, el método ha probado que, sin energía en todos los pozos, es imposible satisfacer la demanda de agua en toda la ciudad. Con ese conocimiento, los vecinos se vuelven a organizar para evitar más cortes de energía eléctrica que alterarían aún más el suministro de agua.

Este jueves, la paraestatal intentó cortar la energía del pozo Chamilpa, al norte de Cuernavaca, pero el intento fue detenido por una veintena de vecinos de la zona que pudieron evitarlo después de un rato de discusión que por momentos fue bastante acalorada. Había razón, el corte de energía a ese pozo habría afectado a más de una decena de colonias de forma directa, y habría reducido la presión en toda la red, con lo que la podría presentarse una crisis de agua potable en la ciudad, que habría sido, por cierto, la primera del actual cabildo.

Para iniciar esta semana, SAPAC reconocía tener pasivos por mil millones de pesos, alrededor de 43.5% de la deuda total del municipio de Cuernavaca. Además, se dio a conocer que 14 mil usuarios no han pagado el servicio. Sin embargo, el sistema operador adelantaba que no habría crisis de agua potable y se tomarían las medidas para evitarlo. No habían pasado cuatro días del anuncio cuando la CFE retomó la práctica del corte de energía a los pozos. La tranquilizadora declaración duró muy poco.

El peligro de corte ensombrece los esfuerzos del sistema operador, que se ha dedicado a la reparación de fugas que generaban desperdicio y pérdida de presión en la red y sustituir drenajes inservibles. De acuerdo con los datos de SAPAC, se repararon 170 en la red de por lo menos 16 colonias.

Si el Ayuntamiento no se acerca a los vecinos e informa de la situación completa de SAPAC, la crispación puede crecer, y ya no sólo contra CFE. Además de pagar sus adeudos, el sistema tiene que ser más cercano a la gente, como intenta ser el Ayuntamiento.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx