Claudia Sheinbaum: nueva visión de Estado

El pasado 1 de octubre, la doctora Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la nación, después de decenas de hombres. Este hecho marca un nuevo capítulo en la política mexicana y latinoamericana, resaltando avances en la igualdad de género y posicionando a Sheinbaum como una figura importante en la escena internacional.

Las mujeres ya no son juanitas, las mujeres ya no son de penúltimos peldaños, las mujeres hoy son factores de liderazgo y toma de decisiones en muchos ámbitos de nuestra sociedad; las mujeres hoy son líderes mundiales. Mi reconocimiento para todas ellas, que día con día hacen del nuestro un país mejor; mi reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mis mejores deseos. A México le esperan muy buenos años con una líder como ella.

La presidenta de México se une a un grupo selecto de mujeres líderes mundiales, cuyas trayectorias políticas han trascendido fronteras y sentado precedentes en la gobernanza global, dada la importancia de sus naciones y la relevancia de sus cargos.

Además, se convertirá en una figura histórica de América del Norte, al ser la primera mujer en ocupar el más alto cargo público en uno de los tres países que conforman esta región del planeta, que no descarta en un futuro contar con más mujeres liderando sus naciones; esto le daría una visión distinta al mundo, una más humana y sensible, pero no menos valiente y fuerte. En el caso de México, será crucial contar con el liderazgo, la preparación y tenacidad de su mandataria.

Nuestro país, que cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, una moneda estable, una economía saludable y una población de más de 130 millones de personas, desempeña un papel crucial en la escena internacional. Como la duodécima economía más grande del mundo, tiene el potencial de influir en la economía global. Bajo el liderazgo de la Dra. Sheinbaum, México puede seguir fortaleciendo su posición y colaborar con otras economías líderes, para abordar desafíos globales y promover un crecimiento económico sostenible.

Además, nuestra presidenta es una líder con visión integral, metódica, estratégica, humanista y científica, que será fundamental para responder a los complejos desafíos que enfrenta México. Su mandato simboliza un cambio cultural y social profundo, el cual demuestra que las mujeres pueden ocupar cualquier puesto de liderazgo y tomar decisiones que impacten a la sociedad en forma positiva. Con ella llegan todas las mujeres que han luchado por derechos y libertades en este país; llegan las mujeres que todos los días se levantan muy temprano a sembrar, a enseñar en aulas, a realizar operaciones a corazón abierto, a ser el sostén de muchos hogares y la base de esta sociedad. Como dice ella, llegan todas.

La Cuarta Transformación de la vida pública de México sigue en marcha, y todas y todos formamos parte de este segundo piso. La presidencia de la Dra. Sheinbaum es un recordatorio de que el cambio es posible cuando se unen la visión, determinación y participación ciudadanas. Nuestro país es ya un ejemplo para el mundo de que la inclusión, la equidad y la justicia pueden ser realidades. La historia patria se está escribiendo en este momento, y el liderazgo de la presidenta Sheinbaum es un capítulo fundamental en esta narrativa, porque tiene el potencial para inspirar a futuras generaciones y dejar una huella imborrable en la historia nacional y mundial.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X y Facebook: @RicardoMonrealA