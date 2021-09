Christina del Valle: Yo no hago cuadros, los hacemos

Seguimos en pandemia, aunque parece que se asoma una luz en el horizonte, y yo continúo con las entrevistas que he estado haciendo a las Mujeres de Morelos que voy conociendo en el camino.

Christina, es ave de altos y largos vuelos, madre de cuatro hijos, de sonrisa iluminada, gentil, en búsqueda de la gran fuerza emocional y espiritual, y a quien le gana la pintada, lo cual hace durante ocho o diez horas al día mientras prepara sus cigarrillos con su propio tabaco rodeada de Laura, como parte de su familia, y de Chiara, su hija pequeña, además de sus interesantes, coloridos y muchos lienzos, y de sus perros que la besan todo el tiempo, también a las invitadas que llegan a visitar la casa llena de colores, aunque siente que no le dedica a la pintura el tiempo que le gustaría.

Estudió arquitectura en la Ibero un par de años, y después decidió emigrar a la escuela de arte Bennington College, en Vermont, lo cual cambió su vida por completo. En el último año de la carrera decidió irse a Italia, donde se casó y se quedó durante varios años. Ha vivido en Morelos de manera intermitente, pero también en San Miguel de Allende. Ha expuesto varias veces en el Jardín Borda y en el Palacio de Cortés y también tuvo una pequeña galería.

De todas las técnicas que sabe le gustan mucho el óleo y la encáustica, de las cuales dio clases durante quince años, principalmente en el taller del Club Hípico de Limoneros, donde procuraba mostrarle a sus alumnas todas las técnicas. Estando en un círculo de tambores y cantos armónicos, un día empezó a "jugar" con los esmaltes, invitando al "gran espíritu" que la acompañara. Y así, poniendo atención entre el canto de los pájaros o la música que hubiera escogido, empezaba a mezclar todos los colores que la hacían vibrar. Le sucedieron cosas increíbles, sin saber de qué se iba a tratar el cuadro que estaba trabajando, ni siquiera sabía qué color iba con cual, como algo más allá de lo racional o de los cinco sentidos, hasta que terminó su obra, siempre enfocándose en ese agradecimiento de respirar y de la abundancia, aunque se esté cayendo el mundo, porque los que han sufrido la escasez de economía, tienen una apreciación muy grande de la vida.

A partir de eso, desarrolla su arte inmersa en la abundancia de los árboles, del padre sol que llega todos los días, del agua y todo la que la rodea en muy alta vibración, aunque no sea fácil.

«Yo no hice ese cuadro, lo hicimos»

Chris es mística, ve a Dios en todo, pero no le interesa la religión católica. Ella fue a buscar a dios en la iglesia un par de veces, y no lo encontró. Dios había muerto. Pasaron muchos años para que recuperara su fe, debatiéndose entre temas todavía de su niñez. Desde su primer hijo, no quiso heredarles los problemas de sus padres, sólo transmitirles amor y plenitud, libres de toda carga que nos envuelve desde que nacemos, e hizo todo tipo de cursos confrontativos. Lo mejor le llegó a los cuarenta años cuando tuvo una maravillosa experiencia al estilo del psicólogo, pero para mí también el gran filósofo Claudio Naranjo, donde descubrió toda esa conexión con la Naturaleza. Después hizo otros tipos de ceremonias, como el gran salto para ver la "Fuente" y la "Muerte". Un trabajo que le duró casi dos años.

“Hay una importante diferencia en el pintar desde un lugar ilimitado e infinito. Para mí, es más emocionante estar ahí, que planear una obra para después reproducirla. Cuando se copia, no se experimenta la digestión que debería, no tiene alma lo que se hace, pero cuando se deja que la magia suceda, es otra manifestación, ya no limitada por la mente. Para la mí, la técnica es la mente; el alma, es para la creatividad. Finalmente, a eso venimos, a disfrutar a co-crear, somos co-creadores todo el tiempo de nuestra propia manifestación, de nuestro propio espacio tridimensional, de nuestras relaciones. Yo he procurado no buscar fórmulas, sino simplemente seguir hacia adelante. Es este vórtice en el que vivimos, dual o polar, en el que están todos nuestros sueños que se van manifestando, y está en nosotros graduarnos de este aprendizaje y pasar a lo siguiente".