Carta abierta a Andrés Manuel: ¡No al consumo de la marihuana por placer!

Desafortunadamente la Cámara de Senadores de la República se ha convertido en la caja de resonancia para legalizar y propiciar los caminos que enriquecerán a quienes pretenden hacer un negocio con la legalización total de la marihuana.

Con mala fe usan palabras poco conocidas como uso lúdico; la mezclan con lo que se pretende autorizar para usos médicos; con su comercialización, lucro, impuestos y ganancias como lo quiere hacer Fox, que ya hasta invernaderos tiene en su estado natal.

Ningún dinero o intención de lucro o cobro de impuestos vale la protección de lo más importante que tenemos los mexicanos que son nuestras familias, están en peligro de abrir la puerta para empezar la marihuana y continuar con drogas duras, y sobre todo que los jóvenes, los niños, los adolescentes, al tener a su alcance; por qué quien va controlar la industria que está a punto de iniciarse en México con la marihuana. No debemos olvidar que pretenden desde la importación de semillas, su siembra, su cultivo, su proceso, su industrialización, y llevarla desde el punto de vista placer, y como dicen ellos uso lúdico, a todos los niveles, para empezar en México y de ahí como plataforma exportar a quien quiera enervarse con esa hierba.

No es cierto que haya estudios que demuestren que la marihuana no es nociva a la salud. Es evidente que hay intereses inconfesables para quienes quieren lograrlo; por eso hoy en este valioso espacio periodístico me dirijo nuevamente a Andrés Manuel, a quien hemos apoyado primero en su campaña y después protegiendo y difundiendo sus acciones de gobierno, y sin embargo parece, y ojalá estemos equivocados, que no ha llegado a sus oídos esta intención de la Cámara de Senadores; que desde el punto de vista que se observe es negativo para los niños y los jóvenes mexicanos. El uso de la marihuana para cuestiones medicinales es inobjetable; aun en ese caso habría que ver qué porcentajes de esta hierba o de sus sustancias se van a usar para medicinas; lo que no es aceptable desde ninguna perspectiva es que se haga una legalización libre, total en el país, con clubes para fumar; que se puedan comprar los cigarros en las esquinas; que se acepte que haya 28 gramos de marihuana para cada persona; imagínense que se junten diez personas por 28 cada una, va a ser más de un cuarto de kilo, se van a volver locos, por supuesto quien esto escribe pensando en mis hijos, en mi familia, y también en la de usted que me hace el honor de leer estas líneas, y de los morelenses, o de mis paisanos de Oaxaca, mi gran preocupación es, no debe aprobarse el uso lúdico y de placer de la marihuana. No será bastante la insistencia para proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, y sobre todo que los Senadores entiendan que esta es una puerta falsa, que se abre un camino para entrar al uso de otras drogas, cocaína morfina, metanfetaminas, y todo lo que sigue, por supuesto enriquecido con alcohol o rociado con este elemento que vendrá definitivamente a poner las bases de la destrucción de la familia mexicana, que sea como fuere, y a pesar de la crisis en que nos movemos actualmente, sigue siendo, aun cuando hay muchas señoras que ya encabezan sus propias familias, siguen siendo un modelo para México y sobre todo para el mundo; lo que la familia mexicana representa en estos niveles en el siglo XXI es una panacea contra todos los graves problemas que estamos padeciendo; por eso reitero este llamado al Presidente de la República, para que llame al orden, ponga un límite a quienes impresionantemente, inclusive están ahora en discusiones para aprobar, y como decíamos antes, el uso del placer de la marihuana; quién puede afirmar en sus cinco sentidos que la marihuana no es nociva; que no es una droga que provoca adicción; que no es algo grave y que va a dañar a la familia, la sociedad en su estructura, y por supuesto, imagínense ustedes, cuando en una sobremesa y vendan los cigarros de la marihuana en la esquina de donde usted vive, llegue su hijo, su nieto, su sobrino, y en medio de la charla saque su cigarro de marihuana, y diga: “vengo a compartir porque esto ya es algo permitido en México”; debemos unificarnos, así como ha habido un movimiento que aplaudo y que estamos con él, para que cese la violencia contra las mujeres, desde aquí hago un llamado a las familias, a los mexicanos, a los que tienen conciencia, de que la marihuana es negativa para que no permitamos que se legalice el uso indiscriminado y libre de la marihuana; esto debe tener límites y usted señor Presidente de la República es el único que puede detener ésto, porque los Senadores de los diferentes partidos y encabezados por MORENA tienen como objetivo esa legalización, que a corto, mediano y largo plazos nos habremos de arrepentir porque va a ser la destrucción de la familia.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com