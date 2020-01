Carta abierta a Andrés Manuel: ¡Cuernavaca muere de sed y sus jardines languidiecen lentamente!

Es del dominio público la incapacidad, la apatía, los contubernios, la corrupción de los gobiernos anteriores en cuanto al manejo del pago a la Comisión Federal de Electricidad para bombear el agua suficiente, sobre todo a quienes habitamos en Cuernavaca;

de las autoridades actuales entre echarse la culpa; no enfrentar los problemas; argumentar que de los 110 pozos artesianos diez más no funcionan; que los demás tienen problemas para la extracción del agua; nosotros, los ciudadanos de a pie, los que esperamos que por las tuberías normales llegue el agua a nuestros domicilios para nuestra familia y nuestros hijos, estamos pasando desde el mes de octubre del año 2019 penurias y problemas; hemos tocado las puertas; lo hemos hecho de la mejor forma y sin embargo los oídos son sordos a pesar de que con las mil maneras con educación y respeto hemos pedido que se nos resuelva esta problemática.

Ni conozco al gobernador de esta entidad ni al presidente municipal, pero lo que es evidente es que la problemática por la falta de agua sigue matando de sed a Cuernavaca, que sus jardines estén a punto de desaparecer por la gran sequía, y lo más grave no es lo que estamos padeciendo en este momento sino el estiaje, lo que viene por la época de secas y que no sabemos cuál será finalmente el destino de esto, que en otros tiempos y metáforas se llamó la ciudad de la eterna primavera.

Abusando de este generoso espacio periodístico y de quienes me honran leyendo esta columna, me dirijo a usted señor Presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos ayude; apoye las iniciativas de nosotros los ciudadanos que queremos resolver esta problemática, que carecemos de los fondos económicos para ello; pero que seguramente usted que, como ha dicho primero los pobres, y gobierna para los que menos tenemos, quizá tenga un minuto para leer este espacio y nos pueda ayudar a resolver este problema; yo doy la cara; soy un hombre público; soy un politólogo autodidacta y próximo para recibir el título de Licenciado en Derecho; sin embargo a pesar de mis esfuerzos, de las cartas que he dirigido y los movimientos en los que he participado, seguimos padeciendo sed de agua; de seguridad; de justicia; de vivir de otra manera; desafortunadamente no hemos encontrado respuesta en las actuales autoridades y por lo mismo señor Presidente me dirijo a usted a través de estas líneas; al final de este artículo viene mi correo, soy un hombre público y doy la cara precisamente porque cuando sufrague por Andrés Manuel, lo hice con la convicción de un cambio; pero desgraciadamente estamos padeciendo en Cuernavaca problemas gravísimos de toda índole y hoy se empeoran porque carecemos del elemental líquido para vivir; como bien dice la constitución, éste es un elemento natural, al que todos tenemos derecho, incluso hasta los que no pagaran sus respectivos consumos, porque es un derecho humano fundamental; sin embargo hoy en Morelos y específicamente en Cuernavaca, no tenemos agua; carecemos de la más elemental para sobrevivir; las cosas se van a poner peores y no vemos ninguna alternativa.

En el caso concreto de tener que comprar este líquido vital, igualmente tenemos carencias muy fuertes y sin embargo estamos sobreviviendo; ojalá señor Presidente usted lea estas líneas, nos escuche y ayude a resolver esta grave problemática por el bien de los morelenses, de los cuernavaquenses, de nuestros hijos, de nuestra familia, y de los que en su momento sufragamos por usted.

Gracias, señor Presidente, anticipadas y ojalá esta voz se oiga y nos resuelva esta problemática.

Aprovecho la oportunidad para desearle que este 2020 sea mejor que el 2019, y que todas sus promesas de campaña se hagan una realidad.

Enhorabuena y felicidades

Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com