La Constitución, sangre, política y consenso

Las constituciones mexicanas de 1824, las Siete Leyes de 1936, la de 1857 y la vigente de 1917, han sido producto de guerras nacionales, nacieron ensangrentadas y para su aplicación general hubo sangre.

Para su construcción se escucharon las voces de los grupos y las ideas que estaban presentes en el país. Los debates de sus diputados constituyentes fueron de gran riqueza conceptual y profundo respeto a los disensos de los grupos que representaban la nación mexicana, ninguna discusión se sujetó al capricho del líder del grupo mayoritario. La política dio paso al consenso dejando atrás la sangre y la división.

Las tres constituciones de mayor vigencia definieron un México con democracia representativa y popular, con división de poderes para un buen gobierno.

El Constituyente de 1917, no excluyó las voces disidentes de las facciones derrotadas, el diario de sus debates es prueba fiel de ese hecho, con casi ciento veintiséis años de vigencia, acredita en la evolución del Estado mexicano el valor del Senado como parte de un legislativo bicameral (quizá su diferencia principal con la de 1857) como contrapeso del ejecutivo y elemento de control en la designación de servidores públicos del servicio exterior, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de los integrantes de los Órganos Constitucionales Autónomos. Y en muchos casos el valor del Congreso como espacio para lograr acuerdos sobre la estructura y funciones del gobierno de México.

El Congreso refleja el mosaico nacional. Y aun cuando el partido en el gobierno ha tenido un grupo parlamentario mayoritario o totalmente dominante, ha demostrado en los momentos de construcción del sistema electoral y de partidos que permiten la vida democrática, que no es la voz del presidente una instrucción que deba acatarse. Así lo podemos reconocer en la creación de los diputados de partido en 1963; la reforma política de 1977 con los diputados de representación proporcional y la apertura a un sistema de partidos; y con el desarrollo de las instituciones electorales hasta llegar en 1996 a un órgano constitucional autónomo para regular las elecciones, el sistema de partidos y la participación ciudadana, y un tribunal especializado en materia electoral.

Las constituciones en México no han sido obra de un mesías, sus reformas han sido motivo de debate entre los integrantes del legislativo. La pluralidad de la sociedad mexicana reconocida en su conformación nos coloca hoy en la posición legal, social y cultural de no aceptar se reforme al clamor de no mover ni una coma de las iniciativas del ejecutivo.

En la actual legislatura dos iniciativas de reforma constitucional, la de energía y la electoral, han fracasado al no lograr el consenso que se refleje en la votación necesaria para su aprobación. El marco legal para realizarlas se encuentra en el artículo 135 de la Constitución: “se requiere… el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes”.

Actualmente el Congreso de la Unión, la LXV legislatura, se integra en la Cámara de Diputados por grupos parlamentarios que representan: MORENA 40.4%, PAN 23%, PRI 13.8%, PVEM 8.2%, PT 6.6%, MC 5% y PRD 3%.

Gráfica 1, datos Cámara de Diputados, elaboración propia.

En el Senado de la República la representación es: MORENA 46.9%, PAN 15%, PRI 10.2%, MC 9.4%, PVEM 4.7%, PT 3.9%, PES 3.1% y PRD 2.3%, un 3.9% no tiene grupo parlamentario.

Gráfica 2, datos Senado de la República, elaboración propia.

El partido del gobierno representa menos del 50% en el Congreso, si sumamos a los partidos PT y PVEM que son aliados o satélites alcanza el 55.2% en la Cámara y en el Senado se agrega el PES llega al 58.6%. Lejos está del 75% necesario para modificar la Constitución.

Resulta que la ley si es la ley, la visión simplista de conservadores y liberales terminó en 1857. “La Nación Mexicana es única e indivisible… tiene una composición pluricultural” (CPEUM, art. 2), no somos propiedad de un partido y su líder. Nuestra Constitución se reforma por la política que logra consensos.





