El puente tonto en Cuernavaca y 2,300 casas

El 29 de enero 2023, López Obrador prometió en Cuernavaca la terminación de un puente inconcluso desde 2011, apodado puente tonto, fantasma, sin fin; completó la promesa con “urbanizar la zona” y anunció que “se construirán 2 mil 300 viviendas de interés social”. El desarrollo de las ciudades y la construcción de vivienda de calidad es sin duda una aspiración válida y deseable.

El impacto de construirlas será muy importante en el medio ambiente, la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes de la conurbación Cuernavaca-Temixco.

Los gobiernos federal, estatal y municipal tienen la obligación de actuar bajo los supuestos que establecen los planes de desarrollo, y en materia de urbanismo sus acciones deben estar conformes con los programas de desarrollo y ordenamiento territorial.

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 de Cuernavaca, contempla en su eje rector 4 “Cuernavaca con Movilidad y Desarrollo Urbano”, el plan estatal de desarrollo 2019-2024 no tiene un eje específico para ese tema, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 opera un eje transversal de “Territorio y Desarrollo Sostenible”. Estos planes contemplaron los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, entre los que encontramos “Agua Limpia y Saneamiento” (6), “Industria, Innovación e Infraestructura” (9), “Ciudades y Comunidades Sostenibles” (11), “Acción por el Clima” (13), “Vida de Ecosistemas Terrestres” (15), que están directamente ligados al crecimiento de la mancha urbana y el diseño de las ciudades.

El Plan Municipal manifiesta “la urgencia de detener los daños ambientales provocados por el hombre “ (p. 32) y su compromiso con “la conservación ambiental… y detener la pérdida de la biodiversidad y el riesgo de extinción de especies endémicas del Municipio” (p. 33).

Entre sus prioridades el “agua potable, drenaje, alcantarillad, tratamiento y disposición de sus aguas residuales” con una propuesta preliminar de “aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, actualización de cuotas, control de fugas, mantenimiento a red primaria y secundaria” (p. 46), no se prevé una ampliación de la red a nuevas zonas de crecimiento de la ciudad como lo que se requiere para un desarrollo de 2,300 viviendas en un espacio físico sin infraestructura. Y en alumbrado público ante el déficit de luminarias y tecnologías ineficientes se plantea “reparación, colocación y sustitución de luminarias” no hay referencia un crecimiento de la red de alumbrado. En conclusión el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 no contempla la ampliación física de las redes de infraestructura urbana a nuevas zonas de las características de lo que implica un desarrollo de 2,300 casas.

En los presupuestos de egresos 2023 del Estado de Morelos y en de Cuernavaca no existen las partidas para realizar las inversiones necesarias para construir infraestructura que provea de servicios públicos al desarrollo habitacional que se anunció. Tomando en cuenta que no están previstos en los planes de desarrollo no es una inversión presupuestable hasta que no se contemple en los planes y en los programas derivados de ellos.

Según datos del INEGI en Cuernavaca se tiene un promedio de 3.3 habitantes por vivienda, la población se incrementaría con 8,250 habitantes. Esa zona sería la segunda localidad del municipio en número de habitantes, detrás de Lomas de Ahuatlán que tiene 9,522 habitantes. En Temixco el promedio es de 3.5 habitantes por vivienda, el incremento sería de 8,750 personas, más del doble de la población de Cuentepec.

El número de habitantes parece pequeño pero dimensionado a los municipios no lo es, la demanda de servicios públicos como infraestructura en calles, drenaje, red de agua potable y su suministro, alumbrado público, etc., son servicios que actualmente los ayuntamientos de Cuernavaca y Temixco no pueden dar.

Cuernavaca, 1 de marzo de 2023

