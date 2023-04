Una oportunidad piden Migrantes

En Morelos y en todas las entidades de la república mexicana la sociedad pide como uno de los derechos fundamentales oportunidades para crecer y es totalmente viable, sin embargo, es también, y de alguna manera lo que piden los migrantes al venir a México y a los diferentes estados de la república mexicana, oportunidades de trabajo y de crecimiento personal y profesional. De hecho hay un factor muy importante en el ser humano, ser sensible, adoptar paciencia y carácter accesible para tratar a los migrantes, se sabe que no todo ser humano obra de buena forma y manera, ya que hay de todo y ellos, llamados migrantes, la mayoría de ellos tienen sus familias, niños y niñas que los exponen para tener una vida mejor son como todos seres humanos que LUCHAN CONTRA LA ADVERSIDAD y que ésta viene siendo en vano, porque no se cree en ellos desafortunadamente, por lo que no se debe de negar esa oportunidad que piden y con ello se arriesgan cruzando y casi la mayoría de ellos mueren en el intento y la mayoría de los que pasan solo son hombres que son jefes de familia y padres que buscan una vida mejor para sus hijos y familias.

Hoy en día son ya también mujeres que trabajan en el campo y que también cruzan en busca de y, que si no mueren en el intento, son abusadas y maltratadas. Todo este mundo de esta vida, la sociedad necesita en todos los sentidos oportunidades, crecer trabajando y preparándose para lo mismo lograr una vida estable para sus familias y educación para sus hijos, los llamados Migrantes como se les dice, son seres humanos que piden oportunidades en todas las formas de expresión y es lo que hay que hacer: brindarlas con buenos modos y maneras, ya que el ser humano es muy inteligente y tiene la capacidad de pensar en grandes ideas y opciones para salir adelante y es lo que tienen que hacer en inmigración.